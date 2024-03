De afgelopen jaren is de Formule 1 Grand Prix van Australië een eenstopper geweest, mede door de conservatieve bandenkeuze van Pirelli. Voor de editie van 2024 heeft de Italiaanse fabrikant gekozen voor zachtere banden, want met de C3, C4 en C5 zijn de zachtste compounds mogelijk meegenomen. Pirelli hoopt daarmee in de race verschillende strategieën mogelijk te maken, iets wat meerdere coureurs verwachten.

"Dit jaar gaat het met de zachtere banden veel moeilijker worden [om een eenstopper te doen]", legt Mercedes-coureur George Russell na afloop van de vrijdagse actie uit. "De afgelopen jaren was het met gemak een eenstopper, het lijkt erop dat dat dit jaar niet gaat gebeuren. Het was lastig, heel erg lastig op het circuit. Ik denk dat bijna alle auto's in het veld last hadden van graining."

Esteban Ocon voegt zich bij de woorden van Russell. "Het was interessant om de nieuwe, zachtere banden hier te testen", legt de Fransman uit. "Vorig seizoen konden we de hele race op een set banden rijden, dat gaat dit jaar wel anders zijn."

Russell denkt dat de kwalificatie door de bandenkeuze minder belangrijk is. "Normaal is het hier een soort kwalificatierace, maar Pirelli is nu iets dapperder geweest. Ik denk dat daardoor alles wat anders wordt", vertelt de Engelsman. "Vorige week [in Jeddah] was de keuze wat conservatief en hadden we een stap zachter nodig. Dat hebben ze deze week gedaan."

Nico Hülkenberg is wat minder blij met de keuzes van Pirelli. "Ik denk dat de zachte band geen compound is voor de race. De medium heeft ook al last van graining", klaagt de Duitser na afloop van de trainingen.

Pirelli maakte bewuste keuze

Hoofdengineer van Pirelli Simone Berra verklaart dat het een bewuste keuze van het bedrijf was om naar Melbourne de zachtste compounds mee te nemen. "We wisten natuurlijk vanaf het begin al dat graining hier een rol zou spelen", vertelt de Italiaan. "Dat was namelijk de afgelopen jaren een factor, de C2 kon daar het best mee omgaan. We wilden het nu anders doen, vooral op strategisch gebied. Het was duidelijk dat C3, C2 de beste strategie was, met maar een stop. Dat was best saai voor de teams."

Volgens Berra gaat goed bandenmanagement een sleutelrol spelen in de race. "Dat is iets wat we al uit de vrije trainingen kunnen halen", vertelt de ingenieur. "Ze reden niet op de hardste band, omdat ze die voor de race willen bewaren. Deze is namelijk het best tegen de graining bestand en ze willen hem in de race gebruiken."