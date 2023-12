Al sinds het Formule 1-team van Jaguar in 2005 omgedoopt werd tot Red Bull Racing staat Christian Horner als teambaas aan het roer. Onder zijn leiding behaalde het team van de energiedrankjesfabrikant in 2010 voor het eerst de constructeurstitel en sloeg het meteen dubbel toe met de coureurstitel voor Sebastian Vettel. Wat volgde waren enkele jaren van dominantie, waarna Mercedes het stokje overnam en met acht constructeurstitels op rij er een flinke schep bovenop deed. Nu geniet Red Bull echter weer van een dominante periode met drie titels op rij voor Max Verstappen.

In 2024 begint Horner aan zijn twintigste seizoen in de Formule 1. Of hij zichzelf nog lang door ziet gaan als teambaas? "Ik heb eerlijk gezegd geen idee", zegt hij in een exclusief interview met Motorsport.com. "Ik kijk nooit te ver in de toekomst, want de lange termijn in de Formule 1 is iets van twee weken. Ik sta dus nooit stil bij de komende vijf jaren. Ik bedoel, voor mij is de grootste uitdaging van mijn carrière het Red Bull Powertrains-project, het opzetten van een krachtbronbedrijf."

In zijn negentien jaar in de Formule 1 stond Horner voor vele uitdagingen, maar het bouwen van eigen krachtbronnen ziet hij '100 procent' als zijn grootste uitdaging ooit. "Absoluut, omdat we als dochteronderneming van een energiedrankje het met een beginnend bedrijf moeten opnemen tegen Ferrari, Mercedes en Honda, met onze eigen motor." Red Bull kan daarbij wel rekenen op de steun van het Amerikaanse Ford, al plaatst Horner direct een kanttekening: "We hebben een geweldige band met Ford, maar de motor wordt ontworpen en geproduceerd in Milton Keynes."

'Mijn hart ligt bij Red Bull'

Horner stelt dat hij geen enkel moment heeft gedacht dat het een fout is geweest om als teambaas bij Red Bull aan de slag te gaan. "Ik werk graag met mensen en ik heb het geluk gehad dat ik bij goede en minder goede teams heb gereden en ik wist dat het de mensen waren die het verschil maakten. Dus probeerde ik er altijd voor te zorgen dat ik een team runde zoals ik zelf graag voor een team had gereden."

Of Horner er ooit van gedroomd heeft om aandeelhouder te worden van het team, zoals dat het geval is bij Mercedes-teambaas Toto Wolff? "Nee, want Red Bull heeft altijd al 100 procent van het team in bezit gehad. Het team heeft altijd enorme steun van de aandeelhouders genoten en ik heb het team altijd behandeld met de verantwoordelijkheid alsof het mijn eigen geld was om ervoor te zorgen dat we het verstandig en verantwoord besteedden." Hij geeft toe dat hij ook al enkele keren een aanbod heeft gekregen van een concurrent, maar wees die telkens af. "Het is altijd erg vleiend als je een aanbod of interesse van een ander team krijgt. Maar mijn hart ligt hier", benadrukt de Brit. "En vanaf het allereerste begin van het team - ik heb het team opgebouwd, ik heb me er vanaf het allereerste begin bij aangesloten - voel ik een verantwoordelijkheid tegenover de mensen en de aandeelhouders en alle partners die we hebben. Ik ben bovendien geen groot voorstander van verandering. Ik vind stabiliteit ontzettend belangrijk."