Tijdens de Grand Prix van Singapore stond er simpelweg geen maat op Lando Norris in zijn McLaren. De Brit wist voor de verandering stand te houden bij de start en toonde vervolgens een ongenaakbare race pace. Met name na de boordradio over 'pace 6' en nadat McLaren hem de vrijheid had gegeven om te pushen, vertrok hij onder het kunstlicht aan de horizon. Red Bull-teambaas Christian Horner noemde dat na een vraag van Motorsport.com zelfs 'taking the piss', oftewel iedereen in de zeik nemen.

Nadien had Norris geen moment meer iets te vrezen van zijn achtervolgers, al schakelde hij zichzelf nog wel bijna tot twee keer toe uit. Norris raakte tweemaal licht de muren rond het stratencircuit en concludeerde dat met name die eerste keer heel anders had kunnen aflopen. "Toen deed ik het wel even in de broek om eerlijk te zijn", lachte hij achter het podium samen met Max Verstappen en Oscar Piastri.

Christian Horner liet Verstappen na afloop van de race al via de boordradio weten dat zijn vriend Norris tweemaal bijna was gecrasht. "Dat was ik inderdaad", lacht Horner. "Het was vooral om duidelijk te maken dat Lando een 'lucky bastard' was", oftewel een geluksvogel. Volgens de Red Bull-teambaas zijn de muren in Singapore normaliter onverbiddelijk en mogen Norris en McLaren derhalve hun handjes dichtknijpen. "Als je normaal één keer de muur raakt in Singapore, dan moet dat al een wake-up call zijn. Maar als je zelfs twee keer de muur raakt en ermee wegkomt, dan is het bijna alsof er iemand van boven meekijkt."

Norris was aan het pushen, ook voor extra pitstop

Norris legde zelf uit dat zijn foutjes voortkwamen uit het tempo dat hij aan de dag legde. "Er zijn eigenlijk twee verschillende manieren om tot zulke foutjes te komen. Je kunt foutjes maken door hard te pushen. Dat was bij mij het geval, want ik was zeker niet aan het chillen. Maar je kunt ook foutjes maken als je het te rustig aan doet, omdat de concentratie dan juist minder wordt." Het belangrijkste voor de runner-up uit de WK-stand was dat de auto na beide momenten niet anders aanvoelde: "De vleugel was misschien een heel klein beetje anders, maar niet veel. Deze auto's zijn namelijk heel gevoelig. Als je iets ook maar een beetje aanpast, dan heeft dat meteen grote gevolgen. Maar ik voelde niets geks."

Norris voegde toe dat de vuile lucht van achterblijvers en de bandenslijtage eveneens een rol hebben gespeeld. Bovendien wilde hij naar eigen zeggen pushen om een extra pitstop te kunnen maken, om zodoende de snelste raceronde scherper te zetten. Dat besloot McLaren echter niet toe te laten, omdat het team de risico's te groot achtte. Na de twee lichte aanvaringen met de muur sommeerden de mensen aan de pitmuur Norris juist om de overwinning 'gewoon' naar huis te rijden en om voldoende te drinken.