Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België
Leclerc ontliep een straf na een botsing met de McLaren-coureur tijdens de F1-race in Spa
Charles Leclerc ontliep een straf voor een botsing met Oscar Piastri tijdens de Formule 1 Grand Prix van België , nadat de wedstrijdcommissarissen oordeelden dat de Ferrari-coureur het contact niet opzettelijk had uitgelokt.
In de achtste ronde van de race op Spa-Francorchamps vochten Leclerc en Piastri om de derde plaats op het Kemmel-rechte stuk en in de aanloop naar Les Combes. Bij het remmen voor de bocht verdedigde Leclerc zijn positie, waardoor de McLaren-coureur gedwongen werd om aan de buitenkant langs te gaan. Het gat tussen de auto’s werd vervolgens kleiner, wat leidde tot een zijdelingse botsing, waarbij Piastri, die in e , schade aan zijn auto opliep.
Via de teamradio gaf Piastri Leclerc de schuld van de botsing, omdat hij gedwongen was uit te wijken voor wat volgens hem een „enorme crash“ zou worden, en het incident werd naar behoren onderzocht door de stewards.
Na bestudering van de videobeelden en de beelden uit de auto besloten de stewards geen verdere maatregelen te nemen, omdat zij van mening waren dat Piastri vanuit zijn positie aan de buitenkant van Leclerc „geen enkele mogelijkheid“ had gehad om de inhaalmanoeuvre te voltooien en dat de Ferrari-coureur zijn rivaal niet opzettelijk van de baan had geduwd, aangezien hij zich op de ideale lijn bevond.
Leclerc kon daardoor ongestoord doorrijden en profiteerde van een goed getimede virtuele safety car om de leiding over te nemen. Maar dankzij zijnsuperieure tempo wist Kimi Antonellide Monegask in te halen en hem te passeren voor de overwinning, waardoor de Ferrari-coureur genoegen moest nemen met de tweede plaats.
„Bij het naderen van bocht 5 schoof auto 81 naar buiten om auto 16 in te halen“, aldus het rapport van de FIA-commissarissen. „Auto 81 overlapte auto 16 enigszins, maar de vooras van auto 81 bevond zich niet vóór de vooras van auto 16 en er was geen mogelijkheid voor auto 81 om vanuit die positie een inhaalmanoeuvre te voltooien.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
„Volgens de vaststelling van de stewards heeft auto 16 auto 81 niet opzettelijk van de rand van het circuit verdrongen. Auto 16 volgde de racelijn vóór de ingang van bocht 5 door iets naar links te bewegen om ruimte te maken voor bocht 5, waarna er zijdelings contact plaatsvond tussen de twee auto’s.
“Gezien de omstandigheden hebben de stewards besloten geen verdere maatregelen te nemen.”
Eerder in de race kreeg Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton een straf van vijf seconden opgelegd voor zijn botsing met George Russell in de openingsronde van de Belgische GP.
Hamilton wordt ook onderzocht vanwege een onveilige vrijgave bij een pitstop in de „ “, waarbij hij een van zijn Ferrari-monteurs raakte die op het laatste moment een aanpassing aan de voorvleugel van zijn F1-auto probeerde uit te voeren.
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