Waarom Sainz slechts een straf van vijf seconden kreeg voor het incident met Piastri in Hongarije
Er was een verzachtende omstandigheid bij de botsing tussen Sainz en Piastri op de Hungaroring
De wedstrijdcommissarissen van de Hongaarse GP hebben uitgelegd waarom ze Carlos Sainz milder hebben behandeld en hem slechts een straf van vijf seconden hebben opgelegd voor zijn botsing met Oscar Piastri.
Piastri, die in de openingsfase aan de leiding ging in de Formule 1-race in Boedapest, werd in ronde 38 bijna uit de race gereden door Sainz, terwijl de Spanjaard werd ingehaald door de McLaren-coureur. Ondanks het incident kreeg de Williams-coureur slechts een straf van vijf seconden, waarbij de wedstrijdcommissarissen aangaven dat er sprake was van een verzachtende omstandigheid.
Naast de problemen met het blauwe-vlag-systeem, waardoor coureurs tijdens de race geen duidelijke signalen kregen, verklaarden de stewards dat Piastri vlak voor het contact „niet zichtbaar was” voor Sainz in de spiegels, toen de Australiër probeerde de Williams in bocht 3 in te halen.
Rekening houdend met die verzachtende omstandigheid besloten de stewards om niet de standaardstraf van 10 seconden op te leggen voor het veroorzaken van een botsing, maar gaven ze Sainz in plaats daarvan een straf van vijf seconden.
Piastri kon ondanks het contact zonder schade doorrijden, maar het incident droeg er uiteindelijk toe bij dat hij de leiding aan Lando Norris moest afstaan.
"In ronde 38, bij het naderen van bocht 3, was auto 55 [Sainz] verwikkeld in een gevecht met auto 14 [Fernando Alonso]", aldus de verklaring. "De coureur van auto 55 was door het team geïnformeerd dat er blauwe vlaggen werden gezwaaid vanwege de naderende auto 81 [Piastri]. Toen auto 81 probeerde in te halen, ontstond er contact tussen auto’s 55 en 81.
Oscar Piastri, McLaren
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"De wedstrijdcommissarissen hebben vastgesteld dat de coureur van auto 55 volledig verantwoordelijk was voor de botsing met auto 81. Hoewel de standaardstraf voor het veroorzaken van een botsing een tijdstraf van 10 seconden is, hebben de wedstrijdcommissarissen een verzachtende omstandigheid vastgesteld.
"Op het moment van het incident was auto 81, gezien de positie van auto 55 ten opzichte van het circuit en de andere auto’s, niet zichtbaar voor de coureur van auto 55 voordat de inhaalpoging werd ondernomen. Hoewel de coureur was geïnformeerd dat auto 81 naderde, erkenden de stewards dat het beperkte zicht de mate van schuld verminderde.
"Rekening houdend met deze verzachtende omstandigheid hebben de wedstrijdcommissarissen bepaald dat een tijdstraf van vijf seconden, in plaats van de standaardstraf van 10 seconden, passend was."
Piastri moest later tijdens de Hongaarse GP opgeven vanwege een mechanisch defect. Sainz eindigde als 18e, twee ronden achter racewinnaar Norris.
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