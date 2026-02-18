Voor zijn eerste drie F1-seizoenen heeft het merk van General Motors gekozen voor Ferrari-motoren, aangezien het eigen motorproject op zijn vroegst pas in 2029 klaar zal zijn. De Amerikaanse renstal gebruikt daarnaast ook de versnellingsbak van Ferrari, maar besloot niet alle onderdelen af te nemen die volgens de technische reglementen zijn toegestaan.

Technisch adviseur Pat Symonds verwees daarbij met een knipoog naar mede-Ferrari-klant Haas, dat tot de komst van Cadillac het meest recente nieuwe F1-team was en zijn bedrijfsmodel juist baseerde op het gebruik van meer klantonderdelen dan gebruikelijk is in de Formule 1. Naast de Ferrari-krachtbron en -transmissie beschikt de VF-26 van Haas ook over in Maranello ontworpen ophanging, besturing en stuurwiel.

"Wat we misschien iets anders hebben gedaan dan bijvoorbeeld het laatste nieuwe team dat toetrad, is dat wij sterk geloven dat we ons eigen lot in handen moeten hebben en dat we een fabrieksteam zijn - of in elk geval daarnaartoe werken", zegt Symonds.

"Als je naar onze auto kijkt, zie je dat we niet simpelweg alle beschikbare componenten hebben gekocht. Omdat we voor de Ferrari-motor kozen, hebben we ook de Ferrari-versnellingsbak genomen, maar niet de volledige achterkant van de auto zoals anderen misschien wel hebben gedaan. Wij vonden het belangrijk om bijvoorbeeld onze eigen versnellingsbakdrager en achterwielophanging te ontwikkelen."

Cadillac wil bij het F1-project wel een eigen identiteit behouden. Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

"Hoewel er dus nog een aantal onderdelen zijn die je volledig legaal kunt overnemen, hebben wij ervoor gekozen dat niet te doen. Zoals gezegd is het erg belangrijk om je eigen koers te bepalen en de filosofie achter je ontwerp te begrijpen als je vooruitgang wil boeken. Het is lastig om een ontwerpfilosofie van iemand anders verder te ontwikkelen als je niet alle nuances daarvan begrijpt."

Motorproject ligt voor op schema

Ondertussen boekt het F1-motorproject van General Motors vooruitgang met het oog op 2029. Team-CEO Dan Towriss stelde zelfs dat het project "voor op schema ligt". Hoewel het programma afhankelijk blijft van de toekomstige ontwikkeling van de motorreglementen - iets wat Cadillac naar eigen zeggen "nauwlettend volgt" - heeft Towriss er vertrouwen in dat de nieuwe krachtbron kan worden ontwikkeld terwijl het team voorlopig als klantenteam van Ferrari opereert.

"Wat IP betreft moet iedereen zijn eigen intellectueel eigendom meebrengen", aldus de Amerikaan. "Ferrari heeft het zijne. En met de GM Performance krachtbrongroep, die onderdeel is van het Formule 1-team, ontwikkelen wij onze eigen IP. We bouwen onze eigen motoren en brengen ons eigen werk naar de grid in de Formule 1."

"Die trajecten blijven volledig gescheiden. Terwijl wij onze eigen motoren ontwikkelen, zullen we een klantenteam van Ferrari zijn, en dat blijft volledig werk van GM", aldus Towriss.