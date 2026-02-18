Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Foto's: De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Foto's: De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Leclerc snelste, problemen bij Cadillac

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Leclerc snelste, problemen bij Cadillac

Opvallend aero-detail Ferrari SF-26 bij begin tweede F1-testweek Bahein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Opvallend aero-detail Ferrari SF-26 bij begin tweede F1-testweek Bahein

Collin Veijer ongedeerd na stevige crash op laatste dag Moto2-test Jerez

Moto2
Moto2
Collin Veijer ongedeerd na stevige crash op laatste dag Moto2-test Jerez

Waarom Cadillac F1-team voorbeeld van Haas met Ferrari niet volgt

Formule 1
Formule 1
Waarom Cadillac F1-team voorbeeld van Haas met Ferrari niet volgt

Welke coureurs komen woensdag in actie tijdens F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Welke coureurs komen woensdag in actie tijdens F1-wintertest Bahrein?

De onverwachte factor die F1-kwalificaties in 2026 complexer maakt

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
De onverwachte factor die F1-kwalificaties in 2026 complexer maakt

Madrid 'loopt voor op schema' bij bouw F1-circuit Madring

Formule 1
Formule 1
Madrid 'loopt voor op schema' bij bouw F1-circuit Madring
Formule 1

Waarom Cadillac F1-team voorbeeld van Haas met Ferrari niet volgt

Het nieuwe Cadillac Formule 1-team heeft zijn aanpak toegelicht rondom de samenwerking als klantenteam van Ferrari.

Laurens Stade Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Voor zijn eerste drie F1-seizoenen heeft het merk van General Motors gekozen voor Ferrari-motoren, aangezien het eigen motorproject op zijn vroegst pas in 2029 klaar zal zijn. De Amerikaanse renstal gebruikt daarnaast ook de versnellingsbak van Ferrari, maar besloot niet alle onderdelen af te nemen die volgens de technische reglementen zijn toegestaan.

Technisch adviseur Pat Symonds verwees daarbij met een knipoog naar mede-Ferrari-klant Haas, dat tot de komst van Cadillac het meest recente nieuwe F1-team was en zijn bedrijfsmodel juist baseerde op het gebruik van meer klantonderdelen dan gebruikelijk is in de Formule 1. Naast de Ferrari-krachtbron en -transmissie beschikt de VF-26 van Haas ook over in Maranello ontworpen ophanging, besturing en stuurwiel.

"Wat we misschien iets anders hebben gedaan dan bijvoorbeeld het laatste nieuwe team dat toetrad, is dat wij sterk geloven dat we ons eigen lot in handen moeten hebben en dat we een fabrieksteam zijn - of in elk geval daarnaartoe werken", zegt Symonds.

"Als je naar onze auto kijkt, zie je dat we niet simpelweg alle beschikbare componenten hebben gekocht. Omdat we voor de Ferrari-motor kozen, hebben we ook de Ferrari-versnellingsbak genomen, maar niet de volledige achterkant van de auto zoals anderen misschien wel hebben gedaan. Wij vonden het belangrijk om bijvoorbeeld onze eigen versnellingsbakdrager en achterwielophanging te ontwikkelen."

Cadillac wil bij het F1-project wel een eigen identiteit behouden.

Cadillac wil bij het F1-project wel een eigen identiteit behouden.

Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

"Hoewel er dus nog een aantal onderdelen zijn die je volledig legaal kunt overnemen, hebben wij ervoor gekozen dat niet te doen. Zoals gezegd is het erg belangrijk om je eigen koers te bepalen en de filosofie achter je ontwerp te begrijpen als je vooruitgang wil boeken. Het is lastig om een ontwerpfilosofie van iemand anders verder te ontwikkelen als je niet alle nuances daarvan begrijpt."

Motorproject ligt voor op schema

Ondertussen boekt het F1-motorproject van General Motors vooruitgang met het oog op 2029. Team-CEO Dan Towriss stelde zelfs dat het project "voor op schema ligt". Hoewel het programma afhankelijk blijft van de toekomstige ontwikkeling van de motorreglementen - iets wat Cadillac naar eigen zeggen "nauwlettend volgt" - heeft Towriss er vertrouwen in dat de nieuwe krachtbron kan worden ontwikkeld terwijl het team voorlopig als klantenteam van Ferrari opereert.

Lees meer:

"Wat IP betreft moet iedereen zijn eigen intellectueel eigendom meebrengen", aldus de Amerikaan. "Ferrari heeft het zijne. En met de GM Performance krachtbrongroep, die onderdeel is van het Formule 1-team, ontwikkelen wij onze eigen IP. We bouwen onze eigen motoren en brengen ons eigen werk naar de grid in de Formule 1."

"Die trajecten blijven volledig gescheiden. Terwijl wij onze eigen motoren ontwikkelen, zullen we een klantenteam van Ferrari zijn, en dat blijft volledig werk van GM", aldus Towriss.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Foto's: De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Foto's: De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Leclerc snelste, problemen bij Cadillac

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Leclerc snelste, problemen bij Cadillac

Opvallend aero-detail Ferrari SF-26 bij begin tweede F1-testweek Bahein

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Opvallend aero-detail Ferrari SF-26 bij begin tweede F1-testweek Bahein

Collin Veijer ongedeerd na stevige crash op laatste dag Moto2-test Jerez

Moto2
MOT2 Moto2
Collin Veijer ongedeerd na stevige crash op laatste dag Moto2-test Jerez
Vorig artikel Tweede F1-wintertest Bahrein live: Leclerc snelste, problemen bij Cadillac
Volgend artikel Tweede F1-wintertest Bahrein live: Leclerc snelste, problemen bij Cadillac

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Madrid 'loopt voor op schema' bij bouw F1-circuit Madring

Formule 1
Formule 1
Madrid 'loopt voor op schema' bij bouw F1-circuit Madring

Manthey bevestigt DTM-coureurs 2026: geen plek meer voor Schuring

DTM
DTM
Manthey bevestigt DTM-coureurs 2026: geen plek meer voor Schuring

Smedley over wissel race-engineer Hamilton: "Als het niet klikt, werkt het niet"

Formule 1
Formule 1
Smedley over wissel race-engineer Hamilton: "Als het niet klikt, werkt het niet"
Meer van
Cadillac

Ford slaat terug nadat Cadillac het F1-project met Red Bull "slechts een sticker" noemde

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Ford slaat terug nadat Cadillac het F1-project met Red Bull "slechts een sticker" noemde

Teambaas Cadillac na wintertest: "Het voelt nu echt als Formule 1-team"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Teambaas Cadillac na wintertest: "Het voelt nu echt als Formule 1-team"

Lachende gezichten bij Cadillac, maar: "Een berg te beklimmen"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Lachende gezichten bij Cadillac, maar: "Een berg te beklimmen"