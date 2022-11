Waarom het budgetplafond in 2023 boven 150 miljoen kan uitkomen

Voordat het budgetplafond voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2021 werd geïmplementeerd, leek het scenario heel eenvoudig te worden. In 2021 zouden de teams maximaal 145 miljoen dollar mogen uitgeven, alvorens de limiet verlaagd zou worden tot 140 miljoen dollar in 2022 en 135 miljoen dollar in 2023. Inmiddels is echter gebleken dat het budgetplafond in werkelijkheid hoger uitvalt dan de bedragen die voor de invoering werden vastgesteld. Enkele extra vergoedingen, samen met de aanstaande inflatiecorrectie, gaan er mogelijk voor zorgen dat het budgetplafond in 2023 boven de 150 miljoen dollar gaat uitkomen.

Zo hebben de teams ook bedongen dat zij meer speelruimte krijgen zodra de kalender boven de 21 races uitkomt. Dat geldt ook voor ieder F1-weekend met een sprintrace. Iedere race extra laat het budgetplafond met 1,2 miljoen dollar stijgen, ook als die race in een laat stadium pas wordt afgelast. Voor ieder weekend met een sprintrace krijgen de teams 150.000 dollar extra. In 2021 werd het budgetplafond zodoende met 3,6 miljoen verhoogd na de late afgelasting van de races in Canada en Japan, terwijl er uiteindelijk 22 races werden gereden. De drie F1-sprintweekenden leidden tot een extra verhoging van 450.000 dollar, waardoor de uiteindelijke limiet op een kleine 149,1 miljoen dollar uitkwam.

Ook in 2022 koerst F1 af op een hoger budgetplafond dan oorspronkelijk het plan was. Met 22 races op de kalender krijgen de teams 1,2 miljoen dollar meer te besteden. Voor de afgelaste Russische GP krijgen zij niets extra, maar wel is er een buitengewone inflatietoeslag overeengekomen van zo’n 3,1 procent van het budgetplafond. Zodoende stijgt het budgetplafond met nog eens 4,6 miljoen dollar. Samen met de 450.000 dollar die de teams extra te besteden krijgen voor de drie sprintraces, lijkt het budgetplafond in 2022 uiteindelijk op zo’n 146,3 miljoen dollar uit te komen.

Hoge inflatie lijkt voor flinke stijging budgetplafond te zorgen

Daar waar het uiteindelijke bedrag in 2022 lager uitviel dan in 2021, lijkt F1 in 2023 af te stevenen op het hoogste budgetplafond tot dusver. Op de kalender staan maar liefst 24 Grands Prix, waarvan er zes ook een sprintrace krijgen. Dat betekent dat de uitgavenlimiet met 3,6 miljoen en 900.000 dollar gaat stijgen als alle evenementen doorgang vinden. Daarnaast wordt in maart 2023 opnieuw gekeken naar de inflatie, waarbij het inflatiecijfer van de G7 leidend is. In oktober bedroeg die maar liefst 7,9 procent, wat het budgetplafond met 10,6 miljoen dollar zou laten stijgen. Ook de 4,6 miljoen dollar inflatiecorrectie van 2022 gaat mee naar 2023, waardoor het budgetplafond vooralsnog op 154,7 miljoen dollar gaat uitkomen.

Zoals gezegd is het dus nog niet zeker dat het budgetplafond in 2023 op bijna 155 miljoen dollar uitkomt. Dat hangt niet alleen af van het inflatiecijfer in de G7 in maart 2023, maar ook van het uiteindelijke aantal sprintraces en Grands Prix in het algemeen. Vooral wat betreft het aantal races op de kalender kan er nog wel wat veranderen. Zo is het doorgaan van de GP van China onzeker, nadat de strenge maatregelen tegen het coronavirus aldaar zijn verlengd. Als de race in een relatief vroeg stadium wordt afgelast, krijgen de teams natuurlijk 1,2 miljoen dollar minder te besteden dan als de race wel doorgaat.