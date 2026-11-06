Formule 1 GP van Brazilië

Waarom brak Max Verstappen de F1-training in Brazilië eerder af? Red Bull legt uit

Het team zag te veel inconsistenties in de data van de lange runs, waardoor er volgens Red Bulls hoofdstrateeg Hannah Schmitz weinig meer te leren viel door buiten te blijven. Max Verstappen gaf daarmee wel een proefstart op de grid op.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 22:37

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Verstappen heeft de vrijdagse Formule 1-trainingen in Sao Paulo als derde afgesloten. De Nederlander bezette die positie overigens in beide sessies en gaf ook in beide sessies ongeveer tweeënhalf tienden toe op de snelste man, wat in de eerste training Lando Norris en vervolgens Kimi Antonelli bleek te zijn.

Red Bull concludeert dat er ook op het circuit van Interlagos weer “voldoende potentie” in de auto zit om vooraan mee te doen, al verliep niet alles vlekkeloos voor Verstappen. Tijdens de eerste oefensessie van de dag beklaagde hij zich – zoals gebruikelijk – over een slecht gevoel bij het terugschakelen en daar kwam nog een probleem met de power steering bij.

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In de tweede training zorgde Verstappen voor één van de meest vermakelijke boordradio’s van het F1-seizoen tot dusver, toen hij een melding van Tom Hart – die dit weekend Gianpiero Lambiase weer vervangt als race-engineer – over de power unit en de versnellingsbak niet meteen begreep.

“We hebben niets onder de switch zitten, maar ze passen zich aan jou aan”, zei Hart via de boordradio. Het zette Verstappen ertoe aan om bijna zingend te reageren: “Wat betekent dat? Moet ik zelf met de motor gaan praten? Volgens mij moet ik dan zoiets zeggen als: ‘O, koppeling, ik ga schakelen! Anders krijg je straf!’”

Noemenswaardiger was dat Verstappen de tweede training eerder afbrak. Met nog ruim zes minuten op de klok zocht de viervoudig wereldkampioen de pitstraat al op, wat afgaande op het boordradioverkeer op zijn eigen suggestie gebeurde. Verstappen stelde voor om binnen te komen, waarop Hart liet weten: “Oké, Max. Als je naar binnen wilt komen, doe dat dan aan het einde van deze ronde. Ter informatie: de radioverbinding is slecht geworden.”

Na de tweede training legt Red Bulls hoofdstrateeg Hannah Schmitz uit waarom Verstappen precies eerder de pitstraat opzocht: “Dat kwam doordat we veel inconsistenties in de lange run zagen en we niet het gevoel hadden dat het nog nuttig was om buiten te blijven. We kregen niet de data die we nodig hadden. We wisten welke dingen we wilden bekijken en richting morgen willen veranderen, dus daar zijn we meteen mee aan de slag gegaan.”

Desondanks is het noemenswaardig, aangezien het eerder naar binnen komen ook meteen betekende dat Verstappen een kans om een proefstart op de grid te doen opgaf. Doordat de grid van het Autodromo José Carlos Pace nogal omhoogloopt en de starts van Red Bull dit jaar niet altijd geweldig zijn geweest, is dat opmerkelijk. Nadat Verstappen uitstapte, waren er bovendien monteurs onder zijn RB22 te vinden.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Wat het competitieve plaatje betreft, concludeert Schmitz dat er ook voor dit weekend wel weer genoeg potentie moet zijn, nadat Verstappen drie van de laatste vier Grands Prix winnend heeft afgesloten.

“Ik denk dat iedereen het erover eens is dat er veel potentie in de auto zit, maar bij beide coureurs zijn er dingen die ze nog willen veranderen. Maar op een bepaalde manier is dat juist goed, want het betekent dat we weten wat er met de auto aan de hand is en wat we kunnen aanpakken. Er is veel potentie en optimisme voor de rest van het weekend.”

Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de weersverwachtingen. Met Schmitz’ runplan heeft Red Bull geprobeerd om van alle drie de bandencompounds een goed beeld te krijgen, al blijft de vraag hoe waardevol die data gaat zijn gezien de veranderende temperaturen en mogelijke regen.

“Ik denk dat het vandaag een heel lastige afweging was in welke sessie je de harde band zou gebruiken en in welke sessie de medium”, zei Schmitz. “Ik denk dat alle topteams zo'n beetje alle drie de compounds hebben getest, omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. Het hangt sterk af van de voorkeur van de coureur, de gebruikelijke aanpak en de voorkeur van het team. Dat zijn allemaal de dingen die we nu proberen uit te zoeken.”

“Vandaag zijn de omstandigheden natuurlijk behoorlijk anders dan wat er voor zondag wordt voorspeld, dus we moeten bekijken hoe we denken dat dit zich gaat vertalen naar wat er zondag gebeurt. Dat is het lastige.”

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