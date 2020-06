Waarom biometrie de toekomst van raceoveralls gaat bepalen

De technologie van racekleding heeft zich de afgelopen jaren gericht op het inperken van gewicht om coureurs zo comfortabel mogelijk te laten werken in zo’n pak. Een decennium geleden wogen racepakken nog zo’n 1.300 gram. Nu is het gewicht van een pak gereduceerd tot minder dan 800 gram. Dat lijkt, gezien de strenge veiligheidseisen, de limiet te zijn. Bedrijven in deze business staan echter nooit stil en bij racekleding-fabrikant Alpinestars, dat aan verschillende Formule 1-teams zoals Renault en Racing Point levert, verschuift de focus nu op biometrie. Formule 1-coureurs maken inmiddels gebruik van biometrische handschoenen, via een sensor van 3mm in de duim van de handschoen krijgen medische officials van de FIA informatie over het welzijn van een coureur in het geval van een ongeval. Dit concept wordt in de toekomst verder uitgebreid als deze sensoren ook geïntegreerd worden in overals, ondergoed en andere items waarmee beter onderzocht kan worden hoe een coureur zich voelt tijdens een race.

Chiara Consarino, productontwikkelaar bij Alpinestars, vertelde in gesprek met Motorsport.com: “Het idee is om een soortgelijk concept te introduceren in overalls. Ik weet dat er binnen de FIA over gesproken wordt, het is iets wat we toe kunnen voegen in pakken of balaclava’s. Daar ligt onze focus.” Voormalig commercieel manager Jeremy Appleton zei recent: “Ik denk niet dat we iets weggeven als we zeggen dat dit de logische volgende stap is. We weten dat de biometrische sensor in de handschoen goed werkt en ik denk dat het een hele nieuwe manier is om onderzoek te doen.” Men gelooft dat de data inzicht kan geven in het stressniveau, lichaamstemperatuur en andere vitale functies van coureurs. Een team weet zodoende hoe het coureurs meer comfort kan bieden. Het zijn de kleine dingen waar een coureur meer geholpen kan worden om zo het volledige potentieel te benutten.

Appleton voegde toe: “Het kunnen meten van wat coureurs doen in een wagen kan in potentie helpen om de ontwikkeling van materiaal te verfijnen. We hebben dat gezien in de motorracerij, daar hebben we gewerkt aan een airbag. We plaatsten een fysiologisch meetsysteem, als ook het elektronische systeem voor de airbag. We konden de lichaamstemperatuur van de rijder meten, het gaf ons interessante inzichten over de ventilatie in het pak. Zo wisten we ook hoe we de ventilatie in het pak moesten regelen en we de warmte zo goed mogelijk konden afvoeren. Het afvoeren van lichaamswarmte uit het pak was heel belangrijk.”

Extra laag aan informatie

Naast de hartslag en lichaamstemperatuur op verschillende plekken op het lichaam, werden de krachten op het lichaam tijdens het remmen en accelereren ook gemeten. Hoeveel beweging zat er in lichaamsdelen en welke krachten zetten rijders op de voetpedalen. “Dat gaf ons een goed beeld van wat mensen echt doen op motoren”, vervolgde Appleton. “Daardoor hebben we van alles geleerd over de fysiologische prestaties. Bepaalde dingen hebben ook geholpen bij racewagens. Nu gaan we nog een stap verder. Dankzij die onderzoeken in de MotoGP kwamen ook zaken aan het licht waar zelfs rijders zich niet van bewust waren. “Teams kunnen de motor aanpassen op wat de rijder voelt, maar je komt op een nieuw niveau wanneer je de biometrische data kunt meten. Dat gaat verder dan wat de coureur voelt. Dat is een belangrijk aspect”, zei Alpinestars CEO Gabriele Mazzarolo. “Met alle data die we kunnen zien van een coureur kunnen we vrij eenvoudig zien of ze vermoeid raken, of welke pakken juist een positieve invloed hebben op de conditie van coureurs. We hebben hier lang aan gewerkt, bijvoorbeeld om te kijken hoe ventilatie in schoeisel kan werken. Nu kunnen we echt meten hoe het product werkt. We zijn op het punt aangekomen waar de motor afgesteld kan worden op basis van wat de rijder op een bepaald deel van het circuit voelt. Met die feedback kan het team aan de wielophanging werken. We krijgen echte informatie over de prestaties van de coureur en dat heeft niets te maken met gevoel. Het is een extra laag.”

Vooral voor de Formule 1 liggen er kansen op dit vlak. De mogelijkheid om het comfort van de coureur te verbeteren is nieuw: zo komt men te weten welke onderdelen invloed hebben op het uithoudingsvermogen van de coureur en hoe de krachten van coureurs aangesproken worden. Het kan voor teams behoorlijk waardevol zijn om coureurs beter te laten functioneren in de cockpit. “Het is op technisch vlak allemaal mogelijk”, voegde Appleton toe. “Misschien zijn er nieuwe sensorsystemen in ontwikkeling die we ook kunnen toevoegen. Hoe coureurs onder druk gezet worden en wat ze ervaren in de wagen gaat ons helpen om de technologie nog verder te ontwikkelen.”

Met medewerking van Jonathan Noble