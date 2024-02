Waarom beroep Mercedes na Abu Dhabi 2021 waarschijnlijk mislukt zou zijn

Na een crash van Nicholas Latifi in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 kwam de safety car naar buiten. Max Verstappen maakte een pitstop voor verse softs, terwijl leider Lewis Hamilton doorging op zijn oude harde banden. Vervolgens besloot wedstrijdleider Michael Masi om alleen de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen weg te halen, om het circuit daarna vrij te geven voor een sprint van één ronde naar de finish. Daarin ging de Red Bull-coureur voorbij aan de Mercedes-man, waardoor Verstappen zijn eerste wereldtitel veiligstelde.

Mercedes diende na de GP van Abu Dhabi twee protesten in. De eerste ging over het feit dat Verstappen Hamilton achter de safety car gepasseerd zou hebben, iets wat afgewezen werd. Dat gold ook voor de claim dat Masi zich niet aan de regels had gehouden door niet alle auto's met een ronde achterstand tussen de auto's in de ronde van de leider weg te halen. Ook dit protest werd niet gehonoreerd. Mercedes diende vervolgens een intentie tot beroep in, maar zag uiteindelijk af van een zaak. Zodoende is onduidelijk welke uitspraak het International Court of Appeal (ICA) van de FIA had gedaan als het de kwestie had moeten behandelen en of een beroepszaak van Mercedes enige kans van slagen had.

Uitspraak na GT-race geeft indicatie van mogelijke uitkomst na Abu Dhabi

Een recente uitspraak van het ICA in een enigszins vergelijkbare zaak geeft echter wel een indicatie van wat de mogelijke uitkomst was geweest. Het gaat om een kwestie tijdens een evenement van het International GT Open op de Red Bull Ring van afgelopen september. Na een safety car-fase werd de wedstrijd hervat met de auto's in de verkeerde volgorde. Team Motopark diende na afloop van de race protest in met als doel om het resultaat van de race te veranderen of te schrappen. De stewards gingen niet mee in dat protest, maar na een beroep van Motopark oordeelde de Spaanse autosportfederatie dat de uitslag geschrapt moest worden. Het concurrerende Optimum Motorsport besloot vervolgens om de zaak naar het ICA te brengen.

Vorige maand kwam de zaak voor en eerder deze week deed het ICA uitspraak. Zij stelden de stewards in het gelijk en verwierpen de uitspraak van de Spaanse federatie. De uitslag van de race wordt zodoende in ere hersteld. Het ICA oordeelde weliswaar dat de wedstrijdleider zich niet aan de regels had gehouden, maar in een lange uitleg met referenties naar eerdere kwesties werd besloten dat de stewards en de Spaanse federatie niet de macht hadden om het resultaat te schrappen. Resultaten kunnen volgens de reglementen wel aangepast of geschrapt worden, maar dat mag alleen in zeer beperkte gevallen gebeuren met inachtneming van het principe van sportieve eerlijkheid.

Hoewel de recente uitspraak van het ICA geen garanties geeft dat het tot dezelfde conclusie was gekomen na de GP van Abu Dhabi van 2021, is deze kwestie wel een indicatie voor hoe ze de zaak hadden aangepakt als het tot een beroep was gekomen. Ook suggereert de uitspraak dat toekomstige beroepszaken met vergelijkbare omstandigheden niet succesvol zullen zijn.