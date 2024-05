Van de buitenkant lijkt het een doodgewoon kantoorgebouw in São Paulo, maar als je met de lift de vijftiende verdieping hebt bereikt en de McLaren MP4/5 in de gang hebt zien staan waarmee Ayrton Senna in 1990 de Italiaanse Grand Prix won, weet je dat je op een bijzondere plek bent. Hier werken ongeveer honderd mensen om het onderwijs in Brazilië te verbeteren - en daarmee de situatie in het Zuid-Amerikaanse land. Dit is het kantoor van het Ayrton Senna Institute.

"Kort voor het ongeluk in 1994 plaatsvond, had Ayrton een gesprek met zijn zus Viviane. Hij vroeg haar om haar hulp", vertelt Thiago Fernandes, die business development director is bij Senna Brands, aan GP Racing. "Door de jaren had hij veel geld aan verschillende goede doelen gedoneerd, maar hij zag geen concrete resultaten of structurele verbetering. Daarom vroeg hij aan Viviane of zij hem kon helpen om iets te verzinnen wat zou kunnen helpen om van Brazilië een beter land te maken."

"Ayrton heeft zich altijd gerealiseerd dat hij Formule 1-coureur kon worden doordat hij de kans had gekregen om zijn talent verder te ontwikkelen", zegt Fernandes. "En dat hij het 'geluk' had dat hij geboren was in een familie die zich het kon veroorloven om hem die kans te geven. Het frustreerde hem dat het merendeel van de kinderen in Brazilië dat geluk niet heeft en niet de kans krijgt om zijn of haar talent te ontwikkelen. Achter zijn vraag aan Viviane zat dus de droom van Ayrton dat iedereen zichzelf zou moeten kunnen ontwikkelen, zonder daarbij beperkt te worden door hoeveel geld de familie heeft waarin je geboren wordt. Maar toen vond het ongeluk plaats."

De McLaren MP4/5 die bij het Ayrton Senna Institute op de gang staat. Foto door: Erwin Jaeggi

Focus op leraren

Later in 1994 richtte Viviane het Ayrton Senna Institute op. Fernandes: "In het begin richtte het instituut zich op het helpen van individuele kinderen. Maar toen Viviane om zich heen keek, zag ze dat heel veel kinderen niet diezelfde kans kregen. Het instituut was dus niet echt bezig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, het was alleen een paar gelukkigen aan het helpen. Nadat Viviane dat inzag, gooide het instituut het over een andere boeg. De focus kwam op de leraren te liggen. En dat is een belangrijk uitgangspunt geworden voor hoe we sindsdien als organisatie werken. In plaats van een paar duizend kinderen te helpen, helpen we er nu miljoenen."

Door het openbare onderwijs te verbeteren hoopt het Ayrton Senna Institute iets te kunnen doen aan de grote problemen die in Brazilië spelen. Zo kampt het Zuid-Amerikaanse land al tijden met sociale ongelijkheid, geweld en een gebrek aan mogelijkheden. "In Brazilië gaat bijna 90 procent van de kinderen in de schoolgaande leeftijd naar openbare scholen. Je hebt het dan over ongeveer 40 miljoen leerlingen", licht Fernandes toe. Het werk van het Ayrton Senna Institute spitst zich toe op het verhogen van het niveau van de leerkrachten. Zij doet dit door de laatste inzichten op het gebied van onderwijs om te zetten in nieuwe lesmethoden en die vervolgens over te brengen aan docenten door het hele land. Het Ayrton Senna Institute schat in dat het op deze manier al 36 miljoen Brazilianen heeft weten te helpen.

Geen subsidie

"En dat allemaal zonder overheidssteun", benadrukt Fernandes. "De Senna-familie heeft al meer dan 500 miljoen dollar gedoneerd. Het gaat daarbij om royalty's uit Ayrtons beeldrechten en de Senna-merken. Als je bijvoorbeeld een Senna-petje koopt op het circuit of een McLaren Senna-sportwagen bestelt, dan gaat een deel van de royalty’s naar de stichting."

Daarnaast wordt er al lange tijd samengewerkt met Itaú, een van de grootste banken in Brazilië. "Ze hebben een Ayrton Senna Institute-creditcard. Elke keer als de kaarthouder een uitgave doet, gaat een percentage van het bedrag rechtstreeks naar ons. De familie heeft ervoor gekozen om honderd procent van de opbrengsten van deze samenwerking aan het instituut te schenken, dus dit is belangrijke inkomstenbron voor ons. Waarom niet ook honderd procent van de royalty’s naar het instituut gaat? Dat heeft te maken met dat we ook in het merk moeten investeren."

De Braziliaanse bank Itaú heeft een speciale Ayrton Senna-creditcard. Foto door: Erwin Jaeggi

Relevant houden

Om ervoor te zorgen dat het Ayrton Senna Institute ook in de toekomst zijn werk kan doen, is het belangrijk dat er ook op de lange termijn inkomsten zijn. En daarvoor is het zaak dat de naam Ayrton Senna bij zoveel mogelijk mensen bekend blijft. Met dat doel voor ogen is Senna Brands opgezet. Deze tak van de organisatie beheert de rechten en de merken die aan Senna verbonden zijn, maar gaat ook samenwerkingen aan en zet projecten op die moeten helpen om de naam Senna bij iedereen voor in de gedachten te houden.

Fernandes: "Op het moment zijn er nog altijd heel veel mensen die Ayrton hebben zien racen. Voor die mensen betekent Ayrton iets. We hebben onlangs een internationaal onderzoek uitgevoerd en het was geweldig om te zien hoeveel mensen Ayrton nog steeds kennen. Maar dat neemt niet weg dat we ervoor moeten zorgen dat hij ook voor de jongere generaties relevant blijft. Daarom gaat een deel van het geld naar het ontwikkelen van content en tentoonstellingen, naar manieren waarmee we kunnen vertellen waarom Senna als sportheld en Ayrton als mens nog steeds relevant is, en kunnen uitleggen wat het Ayrton Senna Institute doet."

Een project dat met name in het oog springt is de Netflix-serie die momenteel in de maak is en eind dit jaar beschikbaar komt op de streamingdienst. "Het is voor het eerst dat het verhaal van Senna verteld wordt aan de hand van een acteur die hem speelt", zegt Fernandes. Als hij GP Racing een foto laat zien van de Braziliaanse acteur Gabriel Leone die gemaakt is bij de opnamen van de serie, zijn we onder de indruk van de sterke gelijkenis met de drievoudig wereldkampioen. "De serie wordt met enorm veel passie gemaakt. Het eindresultaat wordt fantastisch", aldus Fernandes.

Andere nieuwe projecten van Senna Brands hebben betrekking op onroerend goed en NFT's. Verder vindt op 1 mei de Ayrton Senna Racing Day plaats op het Autodrómo José Carlos Pace. Zowel beginnende als gevorderde uitlopers kunnen op deze dag verschillende afstanden over het circuit lopen. Er worden 10.000 mensen bij het evenement verwacht. "Het is een viering", zegt Fernandes. "Het is belangrijk om te weten dat de familie niet wil dat mensen droevig zijn op 1 mei. Ze willen dat deze dag niet om het ongeluk gaat, maar om hetgeen hij de wereld heeft nagelaten."

Het mei-nummer van GP Racing - met daarin ook een interview met de eerste race-engineer van Ayrton Senna - ligt nu in de winkels.