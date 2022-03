Waarom Bahrein de zwakke plekken van de nieuwe F1-auto’s blootlegde

De meeste Formule 1-coureurs waren na de testweek in Barcelona enthousiast over de nieuwe bolides. Woorden als ‘bruut’, ‘beestachtig’ en ‘indrukwekkend’ werden regelmatig gebezigd. Mits het probleem van porpoising verholpen zou zijn, uiteraard. Het nieuwe grondeffect werkte goed op hoge snelheid en de banden bleven van goede kwaliteit tijdens een langere stint. Het extra gewicht is een smetje, maar niets om je echt zorgen over te maken. Tot zover het enthousiasme in Spanje.

De positieve sfeer sloeg tijdens de test in Bahrein aardig om. Alle coureurs kampten met meer problemen. Een gebrek aan grip, frustratie over het hobbelige asfalt, onverklaarbaar onderstuur… Stuk voor stuk hoofdpijndossiers voor nagenoeg alle teams. Dat was ook op de baan terug te zien. In Barcelona waren nauwelijks fouten of blokkerende wielen op te merken, laat staan uitstapjes door de grindbak. In Bahrein was het onmogelijk om het aantal rokende banden en te wijd gaande rijders bij te houden. Met name bocht 10 zorgde voor heel wat problemen. Lewis Hamilton verklaarde op de laatste dag: “De reglementen voor 2022 hebben tot gevolg dat iedereen alle kanten op glijdt. We lijken allemaal veel minder grip te hebben dan voorheen, en de banden zijn dit jaar slechter.”

Wat we nog niet weten, is of de situatie in Bahrein de norm is of een incident. We kunnen in elk geval concluderen dat er in Sakhir heel wat factoren een rol speelden die de mogelijke zwakke plekken van het nieuwe F1-concept blootgelegd hebben.

Nicholas Latifi blust de brandende achterremmen van de FW44

De hogere temperaturen in het Midden-Oosten, listige omstandigheden met stevige windvlagen, een ruwer asfalt en een circuit met meer langzame bochten zorgden stuk voor stuk voor extra uitdagingen. Zoals Carlos Sainz het verwoordde: “Het asfalt is veel ouder, ruwer, dus de wagen heeft direct overal al minder grip. Dat is hier in Bahrein normaal. Het is heel gebruikelijk dat een auto die fijn is om te rijden in Barcelona, in Bahrein het een stuk lastiger heeft door het lagere gripniveau. Tel daarbij op het hobbeligere asfalt en het feit dat deze wagens veel stijver zijn afgesteld, en dan komen de beperkingen boven drijven. Daarom denk ik dat we veel meer fouten zagen. En dan nog de wind. Deze wagens lijken behoorlijk gevoelig voor de wind. Dat is nog een variabele. Dat maakt de auto nog listiger te besturen.”

Een theorie die in Barcelona al geopperd werd, en in Bahrein bevestigd leek te worden, is dat er geen ‘one size fits all’-oplossing is voor hoe de nieuwe wagens zich gedragen op verschillende circuits. De wagens presteren beter in de snelle dan in de langzame bochten. Dat duidt erop dat de snelle, vloeiende circuits veel leuker zijn om op te rijden dan smalle, bochtige banen. Fernando Alonso daarover: “In Barcelona leken deze nieuwe reglementen op hoge snelheid goed te werken. In Bahrein draait het om langzamere bochten. Dat toont misschien de zwakte van de regels aan, plus het gewicht en dergelijke. Dit kan een race zijn die significant langzamer is dan vorig jaar, terwijl we op andere circuits de rondetijden evenaren. Iedereen zit in hetzelfde schuitje.”

Lance Stroll blokkeert zijn linkervoorband met de AMR22.

Het rijgedrag van nagenoeg alle wagens in Bahrein belooft weinig - of voor de toeschouwer juist veel - goeds. De teams staat een lastige seizoensopener te wachten, waarin het een grote uitdaging wordt om zonder al te veel problemen de finish te halen. De natuurlijke drang richting onderstuur van de auto’s, het hogere gewicht en minder downforce in langzame bochten maken lock-ups een continu probleem. Alle teams kampen daarmee, liet Alpine sportief directeur Alan Permane weten: “We hebben gespeeld met verschillende afstellingen om dat te voorkomen. Sommige dingen maakten het beter, andere aanpassingen maakten het slechter. Maar het is iets wat je race heel snel en makkelijk om zeep kan helpen. Met een flat spot verknal je een hele stint. Dit probleem zien we bij alle teams terug.”

Het andere grote vraagteken is in hoeverre de stijvere afstelling voor meer fysieke uitdagingen gaat zorgen bij de coureurs, en dan met name over een gehele raceafstand. De teams zullen compromissen moeten sluiten tussen wat het beste is voor de snelheid en wat een coureur aan kan. Sebastian Vettel zei daarover: “We moeten een compromis vinden. We kampen allemaal met hetzelfde probleem. De auto’s zijn een stuk stijver. De banden zijn anders, ze absorberen minder van de klappen door de dunnere, stijvere wang. Het voelt dus heel anders aan. Het zal neerkomen op managen. Hopelijk vinden we een goed compromis.”

Het echte antwoord volgt zondag

Ook al zijn de wagens een stuk lastiger te besturen voor de coureurs, met ongekende onderstuur in langzame bochten, veel blokkerende banden en wilde uitstapjes: het creëren van een prettig en eenvoudig te besturen F1-auto was niet het doel van de nieuwe regels. Het draait om het produceren van bolides die de races leuker maken, waarbij de coureurs elkaar langer en beter kunnen volgen. In hoeverre dat gelukt is, zullen we zondag pas weten.

Het volledige tijdschema voor de Grand Prix van Bahrein: F1 tijdschema: De tijden van de Formule 1-opener in Bahrein