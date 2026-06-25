Waarom Audi en Ferrari hun F1-motoren al mogen upgraden, ondanks het Red Bull-verzoek

Wat veroorzaakt de vertraging precies?

Alle teams zijn tijdens het raceweekend in Monaco op de hoogte gesteld van de initiële resultaten en weten – onder het voorbehoud van de extra check – dus waar ze aan toe zijn. Die extra check gebeurt op aandringen van Red Bull Powertrains Ford. De nieuwkomer is in de initiële rangschikking bovenaan geposteerd door de FIA, tot grote verrassing van alle ingewijden bij Red Bull zelf – waar ze onder meer betogen dat de omstandigheden grote invloed hebben op de performance van hun power unit.

Laurent Mekies heeft bij navraag door Motorsport.com laten weten dat Red Bull niet zozeer tegen het systeem als geheel is, waarover onderaan dit artikel meer uitleg volgt. In plaats daarvan wilde Red Bull dat de FIA nogmaals naar alle data, de sensoren en de methodologie zou kijken, aangezien er volgens Mekies “geen enkele dataset” bestaat waarin Red Bull een voordeel zou hebben op Mercedes.

Dit proces is voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona gestart en zou volgens de initiële inschatting zeven tot tien dagen in beslag nemen. Die periode is inmiddels verstreken, al gaat het na de feitelijke check ook nog om de communicatie en de afhandeling ervan.

Wanneer kunnen we duidelijkheid verwachten?

Nadat de feitelijke check is afgerond, moeten de resultaten worden toegelicht aan de partij die om opheldering heeft gevraagd – in dit geval Red Bull Ford Powertrains. Dat zou in een meeting na de Grand Prix van Groot-Brittannië kunnen gebeuren, al blijft de vraag of de publieke aankondiging daarop moet wachten of voordien kan worden rondgestuurd.

De resultaten zijn in de paddock al breed gedeeld, nadat Lewis Hamilton het balletje in Monaco aan het rollen heeft gebracht. De uitkomsten van de eerste ADUO-periode, die tot en met de Grand Prix van Canada liep, zijn inmiddels bij iedereen bekend: Red Bull Ford bovenaan en dus geen kans op een upgrade voor de nieuwkomer.

Mercedes heeft een ICE-achterstand en komt daardoor in aanmerking voor ADUO Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes valt in de categorie tussen de twee en vier procent achterstand met de interne verbrandingsmotor, waardoor zij één token krijgen. Ferrari, Audi en Honda komen allemaal meer dan vier procent tekort ten opzichte van de benchmark, wat twee upgrades in het lopende seizoen en twee voor volgend jaar betekent. Dit is in de paddock alom bekend, waardoor het enkel nog wachten is op het officieel maken ervan na de aanvullende check – als die niks aan het beeld verandert. In het slechtste geval duurt dit tot na Silverstone, maar de FIA hoopt het persbericht eerder te kunnen delen.

Hoe waarschijnlijk is het dat de resultaten nog veranderen?

Het is zeer onwaarschijnlijk dat het algehele beeld verandert. Ook de extra check lijkt erop te duiden dat Red Bull Ford met de interne verbrandingsmotor wederom als eerste uit de bus komt.

Bij Ferrari, Audi en Honda bestaat er ook weinig twijfel over dat ze in de categorie van meer dan vier procent achterstand vallen – waarbij Honda logischerwijs de grootste kloof te dichten heeft, maar naar verluidt bedraagt die achterstand niet meer dan tien procent. Als dat wel het geval was geweest, dan waren de extra toegestane uitgaven in beeld gekomen.

Bij de eerste resultaten wekte het bij Red Bull verbazing op dat Mercedes recht heeft op ADUO en dat is precies één van de punten die het eerstgenoemde team nu aanvecht. “Waar we zeker een diepgaander gesprek over zouden willen voeren, is dat we geen enkel gegevensvoorbeeld zien dat erop wijst dat we een voordeel zouden hebben ten opzichte van onze vrienden bij Mercedes,” zei Mekies toen hij hierover werd gevraagd door Motorsport.com. Mercedes heeft echter laten weten dat de meetmethoden en de dataset uitvoerig zijn opgesteld, en dat het feitelijke beeld op basis daarvan duidelijk is.

Waarom mogen fabrikanten al upgrades introduceren voor een aankondiging?

Een aspect dat bij fans wellicht verbazing opwekt, is dat er voor een publieke aankondiging alvast ADUO-upgrades zijn geïntroduceerd op het circuit. Zo reed Audi met een doorontwikkelde krachtbron in Barcelona en heeft Ferrari de eerste ADUO-upgrade van het jaar meegenomen naar Oostenrijk, waarna er ook al een aangepaste turbo in de pijplijn zit voor na de zomerstop.

Ferrari introduceert dit weekend motorupgrades Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dit mag doordat het bericht dat fabrikanten in Monaco van de FIA hebben gekregen momenteel geldig is en het officiële groene licht was om updates te introduceren. De communicatie tussen de FIA en teams plus fabrikanten is altijd leidend, niet de publiekelijke communicatie.

Doordat er geen twijfel over bestaat dat Ferrari, Audi en Honda recht hebben op ADUO, is het geen toeval dat twee van die drie alvast noviteiten hebben geïntroduceerd. Honda heeft in Spielberg laten weten een upgrade rond de zomerstop te hebben gepland.

Red Bull trekt vooral de ADUO-status van Mercedes in twijfel, maar dat is in zekere zin ook ironisch. Als Mercedes de upgrade later introduceert, dan kan dat Red Bull logischerwijs bovenaan de ICE-ranking houden op volgende meetmomenten, wat overigens ook gebeurt als concurrenten de tokens niet voor de ICE gebruiken.

Werkt het systeem überhaupt wel zoals het ooit is bedoeld?

Waar het Red Bull-verzoek puur een feitelijke check betreft, lijken de echte problemen met ADUO dieper te liggen. Zo zit er een discrepantie tussen de meetmethode (enkel de ICE) en de toegestane upgrades die verder gaan dan dat en ook de elektrische kant van de krachtbron betreffen. Daarnaast worden parameters zoals de kleinere turbo van Ferrari niet meegewogen, terwijl die wel een effect op de power output hebben.

Het zijn echter bewuste keuzes geweest, waar alle teams in het voorjaar van 2025 mee hebben ingestemd. Consensus was om het systeem zo simpel mogelijk te houden, ondanks dat FIA single-seater director Nikolas Tombazis er naar eigen zeggen voor open stond om de parameters complexer te maken. Dit kon zowel betrekking hebben op andere delen van de krachtbron als ook op de WK-stand om het daadwerkelijke on-track beeld te laten meewerken. Daar is echter niet voor gekozen.

Het betekent dat teams eigenlijk niet (publiekelijk) kunnen klagen over hoe het systeem is ingericht, al roept de huidige situatie wel de grote vraag op of het systeem op de langere termijn geen rethink nodig heeft. In plaats van een vangnet voor fabrikanten op (grote) achterstand is het nu immers één van de grootste politieke steekspellen in de paddock.