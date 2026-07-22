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Waarom Aston Martins vernieuwde F1-auto cruciaal is voor de rijdersmarkt van 2027

Het debuut van de AMR26B zou Fernando Alonso's F1-toekomst kunnen bepalen en de eerste echte dominosteen van de rijdersmarkt voor 2027 in gang kunnen zetten. Zo kan de nieuwe auto van Adrian Newey invloed hebben op transfers van Alpine tot Williams

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Gepubliceerd:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Carlos Sainz, Williams

Over slechts een paar dagen introduceert Aston Martin de B-specificatie van de AMR26, een auto die in de eerste helft van het Formule 1-seizoen ruimschoots onder de verwachtingen is gebleven.

Sommigen omschrijven de AMR26B als een grote evolutie, terwijl anderen hem zelfs als een volledig nieuwe auto beschouwen, aangezien het project een nieuwe reeks crashtests heeft ondergaan – een teken dat belangrijke structurele delen van het chassis ingrijpend zijn herontworpen.

De introductie van zo’n ingrijpend herziene auto is op zichzelf al significant, maar in dit geval kunnen de gevolgen ervan veel verder reiken dan de baan.

Een Aston Martin die bij lange na niet op het verwachte niveau presteert, heeft plannen doen stagneren, strategische wijzigingen afgedwongen en scenario’s geopend die slechts enkele maanden geleden ondenkbaar leken. De AMR26B lijkt een keerpunt te worden: als hij presteert zoals gehoopt, kan het project het pad hervatten dat tijdens de openingsraces van het seizoen abrupt werd onderbroken, toen duidelijk werd dat het door de engineers voorspelde potentieel zich niet zou vertalen in resultaten op de baan.

Er komen ook updates voor de Honda-aandrijfeenheid van Aston Martin

Er komen ook updates voor de Honda-aandrijfeenheid van Aston Martin

Foto door: Take Itoh

Het eerste gevolg betreft Fernando Alonso. Als Aston Martin zijn competitieve vorm hervindt – zelfs vóór de komst van Honda's opgewaardeerde power unit – zou het zeer waarschijnlijk worden dat de Spanjaard tot en met 2027 bij het team blijft. Het zou moeilijk voorstelbaar zijn dat Alonso vertrekt op het moment dat het "Newey-Honda"-project eindelijk zijn ware potentieel begint te tonen.

Teameigenaar Lawrence Stroll zou het vertrouwen in de investering die hij heeft gedaan terugkrijgen, en de eerste zes maanden van het seizoen zouden kunnen worden afgedaan als een ongelukkig hoofdstuk dat men het liefst vergeet.

Maar wanneer een team zo’n radicaal herziene auto introduceert, zijn er geen garanties. Als de AMR26B niet aan de verwachtingen voldoet, kunnen de gevolgen veel verder reiken dan de prestaties op de baan. In veel opzichten is dit een laatste kans voor Aston Martin, en de eerste kwestie die waarschijnlijk wordt opgelost is Alonso's toekomst.

Het is geen geheim dat de tweevoudig wereldkampioen ook de optie heeft om zijn carrière bij Alpine af te sluiten, een mogelijkheid waar Motorsport.com tijdens het Grand Prix-weekend in Barcelona als eerste over berichtte. Dat scenario kan werkelijkheid worden als Alonso geen tekenen van vooruitgang bij Aston Martin ziet. Zo’n overstap zou niet eenvoudig zijn, vooral gezien Alonso's aanzienlijke salaris, maar Alpine's nieuwe sponsorovereenkomst met Gucci zou de financiële flexibiliteit kunnen bieden die nodig is om een deal mogelijk te maken.

Vanuit deze mogelijke transfer zou het eerste domino-effect op de rijdersmarkt kunnen beginnen. Tijdens het weekend op Spa werd Franco Colapinto gespot tijdens een diner met Williams-teambaas James Vowles, en op zaterdagochtend doken berichten op over een nieuwe ontmoeting tussen vertegenwoordigers van beide partijen. Dergelijke activiteit zou logisch kunnen zijn als Alonso inderdaad voor Alpine zou kiezen. In dat scenario zou Colapinto het zitje verliezen dat hij momenteel bij het Franse team bezet, waardoor een terugkeer naar Williams een logische oplossing wordt.

Dan blijft er nog één laatste puzzelstuk over: het aanwijzen van Alonso's vervanger bij Aston Martin. De afgelopen dagen is de naam van Carlos Sainz nadrukkelijk opnieuw opgedoken, maar paddockinsiders zien ook Esteban Ocon – die naar verwachting buiten de langetermijnplannen van Haas zal vallen – als een potentiële kandidaat.

Sainz wordt ook nog altijd in verband gebracht met Audi, al staat Nico Hulkenberg momenteel tot het einde van het seizoen 2027 onder contract. Hoewel een bestaand contract een deal niet onmogelijk zou maken, zou het een eventuele overstap onvermijdelijk aanzienlijk duurder maken.

Het debuut van de AMR26B zou daarom een van de sleutelmomenten van het seizoen kunnen worden – niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten. De competitiviteit van Aston Martins nieuwe auto zou niet alleen de toekomst van het in Silverstone gevestigde project kunnen bepalen, maar ook het eerste echte domino-effect in gang kunnen zetten dat de Formule 1-rijdersmarkt voor 2027 vormgeeft.

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