Het vorige Formule 1-seizoen begon veelbelovend voor Aston Martin. Het was in de eerste seizoenshelft de voornaamste uitdager van Red Bull Racing en met Fernando Alonso stond de renstal in de eerste acht Grands Prix maar liefst zes keer op het podium. Daarna slaagde het in Silverstone gevestigde team er echter niet in om de auto net zo goed door te ontwikkelen als enkele andere formaties. Het gevolg was dat Alonso en teamgenoot Lance Stroll wat wegzakten en Aston Martin uiteindelijk ook achter Ferrari, Mercedes en McLaren eindigde bij de constructeurs.

Dat verval kwam voor teambaas Mike Krack niet helemaal als een verrassing, maar tegelijkertijd had hij ook niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren. "Toen we aan het begin van het jaar goede resultaten behaalden, zei ik iedere keer dat er moeilijkere momenten zouden komen. Dat gebeurde ook en helaas veel eerder dan we hadden gehoopt", vertelt Krack in een interview met Motorsport.com. Het terugvallen van Aston Martin viel qua timing samen met de verhuizing naar een nieuwe fabriek in Silverstone. Hoewel dat de situatie van de renstal niet makkelijker maakte, was het vooraf al bekend dat dit zou gebeuren. Zodoende wilde Krack dit ook niet als een excuus aandragen.

"Ik ben niet iemand die naar excuses zoekt. We wisten vooraf dat we zouden verhuizen, dat we zouden uitbreiden en dat we nog groeiende waren. Als je dat vooraf weet, kun je deze dingen allemaal plannen en dus hoor je dat niet als excuus te gebruiken. Dat zou te makkelijk zijn", verklaart Krack. "Bij de start van het seizoen dachten we dat we een goede stap voorwaarts hadden gezet en werden we verrast doordat de anderen het lastig hadden. Vervolgens begonnen de concurrenten zich te verbeteren, iets waar wij niet goed genoeg in slaagden. We hadden ook upgrades, maar we maakten daarmee nooit de stappen die de concurrentie wel zette. Daardoor vielen we wat terug. Het gat met de snelste auto is gedurende het seizoen niet echt veranderd en dat is de meetlat die we hanteren. Nu staan er echter drie of vier andere teams tussen, terwijl dat in het begin niet zo was. De vraag is dus wat de concurrenten hebben gedaan en wat wij niet genoeg hebben gedaan?"

Voorzichtig met verwachtingen voor 2024

Alonso en Stroll vormen in 2024 opnieuw het rijderspaar van Aston Martin en zij zullen hopen dat het team deze winter opnieuw een stap heeft kunnen zetten, zodat er weer gestreden kan worden om podiumplaatsen. Toch tempert Krack de verwachtingen voor het aankomende seizoen. "We moeten ietwat uitzoomen en kijken naar een periode van drie of vier jaar, in plaats van dat we het per race of per seizoen bekijken", aldus de Luxemburgse teambaas. "Als we dit jaar niet hoger eindigen dan afgelopen seizoen, dan ziet men dat als falen. Ik vind echter dat je iets meer moet differentiëren, hoewel de positie in het kampioenschap natuurlijk is waar deze business om draait."