De banden die getest worden op het circuit van Spa zijn zo gebouwd dat deze zonder bandenwarmers gebruikt kunnen worden. Het is echter tijdens het GP-weekend in België besloten dat de afschaffing van bandenwarmers in ieder geval in 2024 nog niet doorgevoerd wordt. Voor het jaar erna gaat de F1 Commission later om tafel om te kijken of wel een verbod wordt ingesteld. Pirelli had gehoopt dat deze banden volgend jaar al onder de auto's gezet worden, maar de Italianen moeten deze compounds nog minstens een jaar achter de hand houden.

Ondanks de beslissing van de F1 Commission om het verbod op de bandenwarmers uit te stellen, besloot Pirelli niet het testplan voor deze week te veranderen. Met de mogelijkheid dat de samenstelling van de geteste compound in 2025 wel gebruikt gaat worden, heeft de fabrikant besloten om toch deze compound te testen. Ze willen hiermee zo veel mogelijk data verzamelen om over twee jaar, als het verbod mogelijk wel ingaat, met een goede band te komen.

Het is echter nog de vraag of Pirelli tegen die tijd nog de bandenleverancier is. Het contract van de fabrikant loopt nog door tot en met 2024 en ze willen dat graag verlengen tot aan 2028. De Italianen krijgen echter concurrentie van Bridgestone. De Japanse leverancier wil graag weer terugkeren in de koningsklasse van de autosport. De verwachting is dat in de zomerstop bekend wordt welke fabrikant vanaf 2025 de banden mag leveren. Mocht Bridgestone de bandenleverancier worden, dan is deze testsessie eigenlijk voor niets geweest.

Testen voor 2024

Pirelli is ook bezig met de ontwikkeling voor een nieuwe compound voor 2024. Na de Italiaanse GP begin september wordt er op Monza verder getest met het rubber dat in volgend jaar door de teams gebruikt gaat worden. Deze test wordt met het vooruitschuiven van het verbod op bandenwarmers heel anders ingestoken. Nu moet worden gekeken hoe de compound optimaal gebruikt kan worden mét de hulpmiddelen om de banden voor te verwarmen. Ook de verwachte verandering van de downforce wordt meegenomen in de ontwikkeling door Pirelli.

Volgens Mario Isola, de directeur van F1-project van Pirelli, moet er veel aangepast worden in het schema van de ontwikkeling van de compounds voor volgend seizoen: "We moeten ons hele plan aanpassen en kijken of we iets aan de samenstelling van de banden voor volgend jaar moeten veranderen. Als we bevestigd krijgen dat we in 2025 blijven, dan gaan we ook de banden zonder bandenwarmers weer testen. Ook gaan we onderzoeken wat we met de wets aan moeten." Over de regenbanden zijn veel klachten. Volgens onder andere George Russell werkt deze band niet goed en kan deze eigenlijk nauwelijks gebruikt worden.

Na Monza wordt er getest met de droogweerbanden voor volgend jaar, maar Isola weet nog niet zeker of deze al aangepast kunnen worden aan het feit dat de bandenwarmers blijven: "Dat moet ik even checken. Wij kunnen in de zomerstop doorwerken, dus ik denk dat we wel prototypes kunnen bouwen."

De weersverwachtingen voor de test op Spa zijn niet rooskleurig, er is veel regen voorspeld. Isola ziet dat niet als een probleem: "We kunnen nu goed kijken of de intermediate die we volgend jaar willen gebruiken goed werken. We hopen op regen op dinsdag en woensdag. We onderzoeken of we twee auto's met twee verschillende soorten banden de baan op kunnen sturen in dezelfde omstandigheden. We moeten dan wel rekening houden dat we twee verschillende auto's de baan op sturen, met twee verschillende coureurs achter het stuur."

Voordelen voor McLaren of Aston Martin?

Hoewel Aston Martin en McLaren naar verwachting veel ronden gaan rijden tijdens de tests, is de data beperkt bruikbaar voor de teams. McLaren-teambaas Andrea Stella legt uit dat de afstelling van de race op Spa ook gebruikt moet worden en dat er weinig aangepast kan worden: "Als we een andere set-up hadden gewild, hadden we die tijdens het raceweekend ook moeten gebruiken. Ik had nog met onze race-directeur gesproken over de relevantie van de test. We hopen dat het droog wordt, zodat we voor Pirelli goed werk kunnen doen. "

Voor het team van Aston Martin, waar Stoffel Vandoorne de test voor rekening neemt, is volgens technisch directeur Tim McCoullugh het testen vooral belangrijk om Pirelli te helpen: "We willen altijd helpen in de ontwikkeling van de banden. We zijn benieuwd welke banden Pirelli meeneemt. De beslissing [over de bandenwarmers] zou op vrijdag genomen worden, maar wie zegt we deze banden niet in 2025 krijgen? Het is goed om veel ronden op deze banden te rijden, dan kan Pirelli de input gebruiken om daarvan te leren en te verbeteren."