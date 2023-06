Het is inmiddels duidelijk hoe de nieuwe motorreglementen van de Formule 1 voor 2026 eruit zien, maar de rest van het technische reglement moet nog opgesteld worden. De gesprekken daarover zijn gaande en natuurlijk wordt er ook gekeken naar manieren om de kosten te drukken. Daarbij is het oog onder andere gevallen op de versnellingsbakken. Die worden tegenwoordig niet gezien als een factor die voor prestatieverschillen zorgt, en in het verleden zijn er al pogingen gedaan om de kosten op dit front te verlagen. Zo is voor de totstandkoming van de huidige reglementen zonder succes geprobeerd om alle teams van dezelfde versnellingsbak te voorzien.

Nu staan de versnellingsbakken weer op de agenda en vooral Aston Martin gaat de ontwikkelingen nauwgezet volgen. De renstal neemt inmiddels al jarenlang bakken af bij motorleverancier Mercedes, maar de overstap naar Honda in 2026 zorgt ervoor dat het team een eigen versnellingsbak moet gaan ontwikkelen. Dat brengt echter ook de nodige kosten met zich mee en dus is Aston Martin benieuwd naar de veranderingen die op dit vlak mogelijk doorgevoerd gaan worden.

"Als je tegenwoordig naar de versnellingsbakken kijkt en het vergelijkt met andere raceklassen, dan zorgt het niet langer voor prestatieverschillen", zegt teambaas Mike Krack. "Iedereen haalt min of meer dezelfde prestaties uit de versnellingsbak. Maar de kosten ervan zijn verschrikkelijk hoog, zeker in vergelijking met andere raceklassen. Onder het budgetplafond vind ik dat je je af moet vragen: heeft het zin om voor zulke gecompliceerde technieken te gaan als er geen verschil in prestaties bestaat? Ieder team schrijft jaarlijks acht tot negen miljoen dollar af qua versnellingsbakken, terwijl er geen prestatieverschil is."

In gesprek met FIA over hoe de kosten te verlagen

Krack benadrukt dat Aston Martin het onderwerp inmiddels heeft aangekaart bij de FIA. "Heeft het zin om voor eenvoudigere en goedkopere versnellingsbakken te gaan, met simpelere technologie? En kunnen we misschien ook met minder versnellingsbakken per jaar af, in een poging om de sport als geheel duurzamer te maken?", vraagt Krack zich af. "De paddock geeft hier bij elkaar ruim 100 miljoen dollar per jaar aan uit. Je kunt jezelf afvragen of dat nodig is, zeker als je kijkt naar andere raceklassen. Daarom zijn we in gesprek, dat is waarom ik denk dat we onszelf als sport deze vragen moeten stellen."

Hoe ver wil Krack dan dat de Formule 1 precies gaat? Een standaard versnellingsbak voor alle teams vindt hij te ver gaan. "Er kan hopelijk een gezond compromis komen waarbij een stukje technologie blijft bestaan. Kijk bijvoorbeeld naar het differentieel, dat in de Formule 1 uniek is ten opzichte van andere klassen", legt de Luxemburger uit. "Je zou kunnen praten over een naadloze bak, het aantal versnellingen of het introduceren van een zekere mate van standaardisering. Ik wil niet zo ver gaan dat ieder team dezelfde versnellingsbak moet krijgen, maar je zou voor bepaalde onderdelen wel een ontwerpspecificatie kunnen opdragen om de kosten te verlagen."

De teksten van Krack vinden enigszins gehoor bij Ferrari-teambaas Frederic Vasseur. De Fransman is het met zijn collega van Aston Martin eens dat de versnellingsbak een van de onderdelen is waarbij de kosten verlaagd kunnen worden, maar tegelijkertijd voelt hij niet direct de noodzaak vanwege de aanwezigheid van het budgetplafond. "Qua regels voor de transmissie kunnen we zeker proberen om iets eenvoudigers te vinden. Maar we hebben ook het budgetplafond al en je kunt niet beide dingen doen. Als iedereen zich aan het budgetplafond houdt, dan is dat wat mij betreft genoeg."