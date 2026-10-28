Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Het merkwaardige gerucht over Aston Martin, Honda en Red Bull Powertrains genuanceerd

Aston Martin laat weten ondanks een stroeve start volledige commitment aan Honda te hebben, terwijl Red Bull Powertrains aangeeft op dit moment geen ambities en ook geen capaciteit te hebben voor een klantenteam van buiten het concern.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 10:56

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Eén van de meest opzienbarende momenten van de zondag in Austin vond niet op het asfalt zelf plaats, maar juist in de Formule 1-paddock na afloop van de US Grand Prix. In de gebruikelijke mediasessies met de teambazen kwam bij zowel Aston Martin als Red Bull een onderwerp ter sprake dat niet meteen samenhing met de race op het Circuit of the Americas, verre van dat zelfs.

Zowel Aston Martins chief trackside officer Mike Krack als Red Bull-teambaas Laurent Mekies kregen de vraag voorgeschoteld of ze een eventuele samenwerking tussen beide merken konden ontkennen. Het lijkt nogal opmerkelijk en beide heren keken ook nogal verbaasd op toen die vraag opkwam in de mediaronden, waardoor de kwestie enige context behoeft.

Het gaat terug naar een artikel van de BBC en een ietwat ongelukkige interpretatie daarvan. In de gebruikelijke Q&A-rubriek van F1-verslaggever Andrew Benson kreeg hij de vraag binnen of klantenteams geïnteresseerd zouden zijn in de Red Bull Ford power unit, aangezien die meer dan competitief lijkt in het eerste jaar.

Het antwoord vermeldde overduidelijk dat momenteel geen enkel F1-team op zoek is naar een power unit en benoemde vervolgens een aspect dat in de paddock alom bekend is: dat de schok bij Aston Martin, vooral bij teameigenaar Lawrence Stroll, groot was toen begin dit jaar bleek hoe groot Honda’s achterstand aan de power unit-side zou zijn.

Dat heeft logischerwijs tot enkele initiële twijfels en overwegingen geleid, al is besloten om de commitment volledig bij Honda te houden – wat in het artikel ook werd benadrukt. Het enige speculatieve aspect dat de deur opende, was dat het niet uit te sluiten valt dat die twijfels opnieuw kunnen toeslaan mocht Honda in 2027 of 2028 niet de verwachte sprong voorwaarts kunnen maken.

Zoals in F1 en in het huidige medialandschap wel vaker gebeurt, is dit vervolgens een eigen leven gaan leiden en een groter onderwerp geworden dan het volgens verschillende ingewijden zou moeten zijn. Het is een self-fulfilling prophecy waarbij iets vanzelf een topic wordt als er in de F1-paddock maar genoeg mensen naar worden gevraagd, wat vervolgens media-aandacht oplevert. Het is een sneeuwbaleffect, waardoor het cruciaal is dergelijke verhalen in het juiste perspectief te plaatsen.

Het Aston Martin-perspectief: Potentie van fabrieksdeal weggooien zou voorbarig zijn

Zowel Krack als Mekies kregen op zondagavond dus de vraag voorgeschoteld of ze onderhandelingen tussen Aston Martin en Red Bull Powertrains konden ontkennen, waarbij de implicatie van die vraag logischerwijs een heel stuk verder ging dan wat het initiële BBC-artikel stelde. Krack was er dan ook als de kippen bij om duidelijk te maken dat van een toekomstige breuk absoluut geen enkele sprake is.

Shintaro Orihara, Honda Racing Corporation Trackside General Manager and Chief Engineer

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Ik kan alleen maar zeggen dat we een langetermijnpartner hebben, namelijk Honda, dat dit weekend overigens zijn 500e race heeft gereden. En ik denk dat we ook nog samen zullen zijn wanneer we onze eerste race samen winnen", aldus de vertegenwoordiger van Aston Martin.

Hierbij is het belangrijk om te benoemen dat het huidige partnerschap en de fabrieksdeal in theorie extreem veel potentie bieden. Ja, het is waar dat Honda absoluut nog niet op het gewenste niveau is, maar de Japanse fabrikant heeft eerder aangetoond dat het een lastige situatie kan omdraaien – denk aan de valse start met McLaren die uiteindelijk uitmondde in wereldtitels met Red Bull.

Het hangt samen met de uitspraken van Adrian Newey tijdens de FIA-persconferentie in Austin. Op het moment dat hij werd gevraagd naar vermeende motivatieproblemen tijdens de moeilijke jaren bij Red Bull, wees hij impliciet op een cruciaal verschil tussen de toenmalige motorpartner Renault en de huidige relatie met Honda.

"Als chassisontwerper accepteer je het wanneer de fabrikant van de power unit een slecht jaar heeft. Dat kan gebeuren. Maar als de fabrikant van de power unit een slecht jaar heeft en niet van plan lijkt te zijn om het probleem aan te pakken, dan is dat een heel ander verhaal. Op dat moment ziet het er behoorlijk somber uit. Dat was helaas de situatie waarmee we in 2014 te maken kregen. En zoals later bleek, veranderde die situatie bij die leverancier eigenlijk niet totdat we in 2019 overstapten naar Honda. Je kunt je dus voorstellen hoeveel pijn en frustratie ik destijds voelde."

Met Honda is de situatie echter anders. De Japanners zijn zich terdege bewust van alle tekortkomingen en zetten alle zeilen bij om de situatie ongedaan te maken, hetgeen Newey ook benoemde. "Bij Honda is er momenteel veel energie en er lopen allerlei projecten die zich misschien nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden, maar waarin we veel potentie zien."

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Dat zegt iets over de vastberadenheid van Honda, maar ook over het potentieel dat er op langere termijn nog altijd is. Aston Martin koos bewust voor een fabrieksdeal, omdat die de volgende stap in de ontwikkeling van het team markeert.

Dat zegt iets over de vastberadenheid van Honda, maar ook over de potentie die er op lange termijn nog altijd is. Aston Martin heeft weloverwogen voor een fabrieksdeal gekozen, aangezien het een volgende stap in de evolutie van het team markeert.

Het biedt niet alleen een veel betere kans om de samenwerking vorm te geven dan met een klantenteam het geval is, maar logischerwijs ook de potentiële voordelen van de power unit beter in het chassis te integreren en elkaar te helpen – wat volgens zowel Newey als Honda een cruciaal speerpunt voor 2027 is. Beide merken zien die potentie nog steeds, waardoor het opgeven van een fabrieksdeal zeer onwaarschijnlijk is en bovendien erg kortetermijndenken zou zijn – een soort paniekvoetbal.

Het Red Bull-perspectief: Op dit moment nog niet klaar voor een klantenteam

Dit alles verklaart waarom het vanuit Aston Martins kant meer dan logisch zou zijn om het huidige pad te volgen, het tijd te geven en op termijn de vruchten van deze fabrieksdeal te plukken.

En dan is er natuurlijk nog de kant van Red Bull. Ja, het eigen powertrains-project in samenwerking met Ford is een stuk beter uit de startblokken gekomen dan dat velen voor mogelijk hadden gehouden, maar dat betekent volgens Mekies niet meteen dat de stap richting klantenteams wordt gezet. "Kijk, we hebben veel ongevraagde, positieve publiciteit gekregen over de prestaties van onze motor en dat heeft zeker de aandacht van veel teams getrokken", glimlachte Mekies, verwijzend naar de ADUO-ranglijst van de FIA en het feit dat Red Bull geen ontwikkelingstoken heeft gekregen.

"Voeren we serieuze gesprekken met iemand om nog een team van motoren te voorzien? Nee, we hebben niet het gevoel dat we daar klaar voor zijn. Ligt dat voor de komende vijf jaar vast? Nee, want ik weet niet wat er de komende vijf jaar gaat gebeuren. Maar voor ons is er absoluut nog genoeg werk te doen om de power unit te verbeteren, de integratie ervan in de auto te verbeteren en op het niveau van de beste concurrenten te komen, voordat we kunnen overwegen om naast Racing Bulls nog een team te beleveren. Er zal het komende jaar of daaromtrent dus niets veranderen."

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

Eén van de belangrijkste redenen voor een fabrikant om een klantenteam van motoren te voorzien, is het vergaren van meer data, wat de ontwikkeling ten goede kan komen. Het is een van de factoren die Honda wellicht parten spelen, aangezien het slechts één team heeft en tijdens de wintertest en eerste races ook nog eens bijzonder weinig data kon verzamelen door alle betrouwbaarheidsproblemen.

Voor Red Bull is dat echter geen directe aanleiding, geen reden om voor een klantenteam te gaan, aangezien het er met het eigen zusterteam Racing Bulls al eentje heeft. De fabrikant uit Milton Keynes heeft al twee teams en derhalve vier auto’s om data te verzamelen.

Het geheel betekent dat het zowel vanuit Aston Martin- als vanuit Red Bull-perspectief momenteel zeker geen voor de hand liggende optie is en het is cruciaal om de recente speculatie in dat licht te bezien, oftewel in de juiste context. Het is logisch dat veel valt of staat met de ontwikkeling van Honda in de komende jaren, maar vooralsnog is het iets waar de F1-paddock en het huidige medialandschap zich wel vaker van kenmerken: een storm in een glas water.

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- Het Motorsport.com-team

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