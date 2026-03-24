Waarom de aprilpauze juist 'een klein nadeel' kan zijn voor Red Bull F1

De races in het Midden-Oosten zijn geschrapt vanwege de impact van de aanhoudende oorlog met Iran in de regio, waardoor er een gat van vijf weken ontstaat tussen de evenementen in Suzuka (dit weekend) en Miami (begin mei).

Red Bull kende een lastig weekend in China, waar Max Verstappen en Isack Hadjar in beide kwalificatiesessies werden verslagen door Alpine-coureur Pierre Gasly. Het gebrek aan prestaties van de RB22 zorgde ervoor dat het team geen punten scoorde in de sprint, terwijl Verstappen vanuit de zesde plaats uitviel in de Grand Prix door een probleem met de koeling van het ERS, waardoor Hadjar opschoof naar de achtste plaats. De Nederlander streed met Oliver Bearman en Gasly om de vijfde plaats, maar kon de Mercedessen en Ferrari's niet uitdagen.

"Zeker, we hebben meer grip nodig", zei Hadjar aan het einde van het weekend. "Daar draait het allemaal om. Dat is tot nu toe het belangrijkste."

Gevraagd of het ontbreken van races in april Red Bull meer tijd zou geven om upgrades te brengen, antwoordde de Fransman: "Ja, en ook minder puntenverlies ten opzichte van de rest, dus zeker."

Volgens Hadjar had de nieuwe motorleverancier Red Bull Ford Powertrain echter liever geen pauze gehad. "Hoe meer we racen, hoe meer we begrijpen en hoe dichter we bij de beste motoren op de grid komen", voegde hij toe. "Op dat vlak is het zeker een klein nadeel voor ons, maar het is oké."

Wat aerodynamische upgrades betreft erkende Verstappen dat het lastig zou zijn om grote stappen te maken ten opzichte van de concurrentie: "Na Japan heb je natuurlijk een paar extra weken om wat meer performance in de auto te stoppen, maar tegelijkertijd doen anderen dat ook, toch?"

"Dit is echt niet waar we willen staan. Ik weet dat iedereen natuurlijk zijn best doet en dat ze er binnen het team net zo gefrustreerd over zijn als ik. We willen natuurlijk beter zijn, en hopelijk kunnen we in Japan al een beetje beter zijn."

Bij Aston Martin zal men hopen dat Honda via ADUO upgrades kan introduceren. Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Bij Aston Martin, dat in grote problemen verkeert door problemen met de Honda-krachtbron – waarbij de trillingen van de nieuwe motor batterijen beschadigen en zorgen baren over de gezondheid van de coureurs – wordt de onverwachte pauze zowel positief als negatief bekeken.

"Er zitten twee kanten aan", zei chief trackside officer Mike Krack. "Op de baan zijn geeft je de kans om nieuwe dingen te ontdekken. Maar niet op de baan zijn helpt je om problemen op te lossen zonder de druk van de kalender. Dus er zijn zeker twee aspecten."

Hulp van nieuw systeem

Cruciaal voor Honda's herstel zal het ADUO-systeem (Additional Development and Upgrade Opportunities) zijn; krachtbronnen worden geëvalueerd na de zesde, twaalfde en achttiende Grand Prix van het seizoen. Fabrikanten die telkens tussen de 2 procent en 4 procent minder vermogen hebben dan de beste motor krijgen één extra upgrade, terwijl degenen die meer dan 4 procent achterlopen er twee krijgen.

Maar met twee races minder in het eerste deel van het seizoen zal de eerste evaluatie nu theoretisch plaatsvinden na de Grand Prix van Monaco in juni, een maand later dan de race in Miami zoals oorspronkelijk gepland.

Gevraagd naar gesprekken om de oorspronkelijke ADUO-tijdlijn te herstellen, zei Krack: "Natuurlijk is het duidelijk dat hoe eerder we verbeteringen kunnen doorvoeren, hoe beter dat is, maar eerlijk gezegd ben ik niet betrokken geweest bij deze gesprekken, dus die spelen zich op een ander niveau af."

Ondertussen is de aprilpauze bij andere teams die het moeilijk hebben juist verwelkomd. Williams sloeg de shakedown in Barcelona over vanwege vertragingen in het 2026-programma; de te zware FW48 heeft tot nu toe slechts twee punten gescoord, met twee dubbele Q1-exits in Shanghai – al is het gewicht volgens Alexander Albon niet het enige probleem.

"Elk uur van die pauze hebben we nodig om onszelf weer op de rit te krijgen tegen de tijd dat we terugkomen in Miami", zei teambaas James Vowles in The Vowles Verdict.

"Het is duidelijk dat we het seizoen niet zijn begonnen zoals we wilden. Die periode draait voor ons dus om evalueren wat we echt kunnen veranderen. Zonder uitval kunnen we erop rekenen dat de productie verschuift naar toekomstige prestaties. Een deel daarvan komt misschien in Miami, een deel daarna."

Bij Williams wil men het overgewicht van de FW48 aanpakken tijdens de aprilpauze. Foto door: Peter Fox / Getty Images

Hij voegde eraan toe: "Het is geen geheim dat we te zwaar zijn. Ook daar zullen de ontwikkelingen in die periode op gericht zijn, zodat we het gewicht van de auto op een verstandige manier kunnen verminderen.

"Tegen die tijd hebben we drie Grands Prix gehad, maar er is na een race nooit genoeg tijd om elk klein stukje data door te nemen en echt te begrijpen wat we achteraf anders hadden moeten doen en welke programma's we in de toekomst willen opstarten. Deze periode geeft ons een goede kans om dat wel te doen.

"De coureurs komen terug naar het Verenigd Koninkrijk en we zullen onze simulator daar vrijwel elke dag zo veel mogelijk gebruiken. Ook zullen we met het team zoveel mogelijk dagen pitstopoefeningen doen. Het zal er dus vooral om draaien wat we kunnen inpassen en wat het meeste oplevert."

Pauze levert voordeel op voor Cadillac

Het nieuwe team Cadillac, dat zijn intrede in de Formule 1 maakte met een iets eenvoudiger auto om de deadlines ruim te halen, ziet de pauze eveneens als een kans om upgrades voor te bereiden en kinderziektes op te lossen.

"Ik denk dat het eigenlijk best gunstig voor ons is", aldus Valtteri Bottas. "We hebben meer tijd om dingen op orde te krijgen – want we hebben nog steeds problemen, we hebben nog geen probleemloze week gehad – en ook meer tijd om performance te vinden. Iedereen heeft maandenlang keihard gewerkt, dus voor sommige mensen is het misschien ook goed om even op adem te komen."