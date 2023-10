Waarom Andretti zelfs bij nee van FOM nog op F1 mag hopen

Het is geen geheim dat het FOM niet te springen staat voor Andretti als elfde team, zelfs niet na het groene licht dat de renstal van de FIA gekregen heeft. Met name de commerciële consequenties voor de huidige renstallen van een extra team worden vaak genoemd als argument om tegen de komst te zijn. Toch mag Andretti zelfs bij een nee nog hopen, want één cruciaal onderdeel gaat na 2025 veranderen: het Concorde-verdrag.

Het Concorde-verdrag is een overeenkomst tussen de FIA, de Formule 1-teams en het FOM over hoe de komende jaren de Formule 1 ingericht wordt. Ook staan daar de regels over een extra team in genoemd, zoals bijvoorbeeld de hoogte van het deelnamegeld voor een nieuwkomer. Juist dat is één van de hete hangijzers nu Andretti wil komen, want dat bedrag zien de teams als een veel te laag bedrag. Na 2026 willen naar verluidt de meeste F1-teams met nagenoeg dezelfde regels door, maar de FIA onderzoekt de mogelijkheden om het voor nieuwe teams eenvoudiger te maken om ook de stap naar F1 te zetten. Mocht de autosportfederatie in het onderzoek slagen én het FOM overtuigen, dan kan Andretti alsnog via die deur naar binnenkomen.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is optimistisch over de onderhandelingen, die nu al lopen. "Ik heb een goed team en het is goed dat we nu al onderhandelen", zegt de Emirati. "De nieuwe overeenkomst moet goed zijn voor de FIA, het FOM en alle tien de teams. Dan gaat het goed voelen. Er is in het begin altijd weerstand, maar als er eenmaal wat afgesproken is, moeten we elkaar geen ruimte geven. Als dat wel gebeurt, dan komt er ruis op de lijn. Als de deur dicht is, moeten we door."

Het is dan ook de verwachting dat de FIA haar poot stijf gaat houden over de versoepeling van de regels voor het toetreden van nieuwe teams, maar de vraag is hoe lang ze dat vol gaan houden. Want wat gaat er gebeuren als er op basis daarvan geen Concorde-verdrag gaat komen? Hoe lang en ten koste van wat Ben Sulayem en zijn team dit punt op de agenda willen houden is dan ook nog niet bekend, maar het gaan hoe dan ook spannende tijden worden voor de toekomst van de Formule 1.

Bekijk hier de F1-update over de weg die Andretti nog moet nemen