Waarom Alpine met een nieuwe simulator de top verwacht aan te vallen

De ambities van het Alpine F1-team werden vlak voor de zomerstop benadrukt door verschuivingen en ontslagen binnen het management. Renault, de eigenaar van Alpine, wil zo snel mogelijk tastbare resultaten boeken en terwijl dat eerst gedaan aan de hand van het 100-racesplan. Het vertrek van bepalende mensen, zoals Otmar Szafnauer en Alan Permane, duidt op een verlangen naar een snellere vooruitgang.

De formatie uit Enstone haalt alles uit de kast om de stap naar de topteams te zetten. Matt Harman, technisch directeur van het Franse team, benadrukt hoe hard er op verschillende fronten gewerkt wordt, zowel op het circuit als in de fabriek: "De vooruitgang van Alpine strekt zich uit van voertuigontwerp en engineering tot de verfijning van bedrijfssystemen en operationele efficiëntie". Een opvallend voorbeeld is de zogenaamde digitale prototype ruimte. Dat is een hulpmiddel dat fysieke prototypes vervangt en het nemen van beslissingen met het oog op het budgetplafond eenvoudiger maakt.

Gedurende zijn achttien maanden bij Alpine lukte het Szafnauer goed om de structuur van het team aan te pakken. Zo kregen onder leiding van de Amerikaan veel infrastructuurverbeteringen groen licht, waarvan de meest belangrijke een nieuwe simulator is. De introductie van deze sim is van groot belang voor de strategische plannen van de renstal. De huidige versie loopt achter op die van andere teams op het gebied van resolutie en algehele rijderservaring. Het team heeft daardoor flink moeten investeren om deze weer op niveau te krijgen. Het doel is om de nieuwe simulator in 2026 operationeel te hebben. Harman benadrukt de uitgebreide upgrade van de aankomende simulator, naast een hogere resolutie ook een beter werksysteem krijgt: "Het doel is om de simulatie meer te laten lijken op de omgeving van het circuit, waardoor de auto beter afgesteld kan worden."

Er zijn meer voordelen van de nieuwe simulator dan alleen het beter kunnen trainen van de coureurs. Alpine verwacht ook dat de bandenslijtage beter gesimuleerd kan worden. "Naarmate on-track testen beperkter en riskanter wordt, wordt de rol van de simulator bij het aanscherpen van prestaties buiten race-evenementen belangrijker", verklaart Harman.

Nog meer infrastructurele upgrades

Alpine wil op het gebied van infrastructuur veel meer aanpakken. De Fransen zijn volop bezig om zich voor te bereiden voor de motorenregels die vanaf 2026 van toepassing zijn. Om dan goed voor de dag te komen gaat het team flink investeren in faciliteiten die daar aan bijdragen. Ook de data-analysetools worden aangepakt, met als doel metingen efficiënter om te zetten in bruikbare inzichten, waardoor betere beslissingen mogelijk zijn.