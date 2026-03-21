Waarom Alpine ondanks dubbele Chinese puntenfinish niet tevreden is

Zelfs als hij er intern moeite mee had om het dramatische seizoen 2025 van Alpine te verwerken, bleef Pierre Gasly uiterlijk een toonbeeld van geduld. Te midden van ogenschijnlijk voortdurende onrust binnen het team – gekenmerkt door een komen en gaan van management en technisch personeel – wilde Gasly vooral laten zien dat hij gelooft in betere tijden.

Als vaste middenmoter was Alpine in 2024 en 2025 duidelijk teruggevallen. Gaan we terug naar 2023, dan opereerde het team eigenlijk in een soort eigen klasse: het was de zesde kracht en had op de baan nauwelijks directe concurrentie, behalve toen de sterke seizoensstart van Aston Martin wegebde. Ondanks alle eerdere praat over vijfjarenplannen en doelen om binnen honderd races om de titel te strijden bij de komst van het Alpine-merk in de Formule 1, begon het team juist terrein te verliezen.

Het seizoen 2024 begon dramatisch met een te zware auto, al werd het jaar nog enigszins gered door een tweede en derde plaats in Brazilië en een reeks updates aan het einde van het seizoen, die Gasly regelmatig in de top-acht van de kwalificatie brachten. Die lijn werd echter niet doorgetrokken: 2025 begon op vergelijkbare wijze, maar zonder een late ommekeer, aangezien het team uit Enstone nauwelijks nog middelen investeerde in updates.

Visueel flinke stap

De focus lag volledig op 2026, al was het team minder open over die plannen dan sommige concurrenten. Een belangrijk onderdeel daarvan was het laten vallen van het eigen Renault-motorproject, in ruil voor een Mercedes-krachtbron, in de overtuiging dat het pakket uit Brixworth waarschijnlijk een winnende keuze zou zijn.

De A526 liet visueel in ieder geval zien dat Alpine een flinke stap had gezet, al werd dat nauwelijks opgemerkt door het tegenvallende seizoen 2025. Tijdens de tests toonde de auto een goede snelheid en leek het team zich in de subtop van het middenveld te kunnen nestelen, maar de seizoensopener in Australië was een gemiste kans. Gasly scoorde weliswaar een punt, maar het team wist zijn potentieel niet volledig te benutten.

In China werd dat deels rechtgezet: Gasly kwalificeerde zich vóór de Red Bulls en finishte als zesde, terwijl Franco Colapinto met een tiende plaats zijn eerste punt voor het team pakte.

Normaal gesproken zou dat reden zijn tot feest: Alpine behaalde zijn eerste dubbele puntenfinish in meer dan een jaar, met bemoedigende snelheid in zowel kwalificatie als race. Toch heerste er bij beide coureurs het gevoel dat er meer in had gezeten – en ook meer in had móéten zitten.

"Ik moet zeggen dat ik heel blij ben", begon Gasly, terugblikkend op zijn race in Shanghai. "Maar diep van binnen is de competitieve Pierre toch een beetje gefrustreerd dat we geen vijfde plek hebben gehaald. Ik voelde me echt comfortabel op de vijfde plaats vóór de safety car; ik liep uit, het tempo was goed."

"Ik liet me niet meeslepen, want met deze nieuwe auto's en regels gaat het er niet om óf er een safety car komt, maar wanneer die komt."

"Bij de herstart had ik om wat voor reden dan ook geen vermogen toen ik uit de laatste bocht op het gas ging. Daardoor kon Ollie [Bearman] me heel gemakkelijk inhalen en verloor ik daar mijn positie. Vervolgens verloor ik in het midden van de race, met al die gevechten met de Haas, met Max [Verstappen] en anderen, wat terrein op Bearman.

"Toen ik iedereen eenmaal voorbij was, lag ik volgens mij iets meer dan vijf seconden achter Max en acht seconden achter Bearman. Het was kwalificatieronde na kwalificatieronde, dus dat was op zich echt leuk. Ik wist weer dichterbij te komen en had in mijn hoofd: ik ga ze hoe dan ook pakken. Uiteindelijk kwam ik twee seconden tekort, maar het was alsnog een hele goede dag voor het team."

Meer punten scoren

Voor Gasly betekent dat een verlies van twee punten, maar Colapinto had mogelijk een nog grotere tegenvaller te verwerken. De timing van de safety car pakte voor hem veel ongunstiger uit tijdens zijn eerste stint op de harde band, omdat hij het tijdverlies niet kon goedmaken ten opzichte van coureurs die wél stopten. Vervolgens verloor hij nog eens zo'n zeven seconden (of meer, afhankelijk van de schade aan zijn vloer) nadat Esteban Ocon hem in bocht 3 in een spin had getikt.

Dat haalde het momentum uit Colapinto's race. Hij zat weliswaar binnen bereik van de punten, maar een aanval op Carlos Sainz had eerder moeten komen, voordat de mediumbanden van de Argentijn begonnen te slijten. Rekening houdend met de gevolgen van de safety car, had een positie in de buurt van Liam Lawson en Isack Hadjar haalbaar moeten zijn.

"We hadden veel meer punten moeten pakken dan we nu hebben gedaan, en dat is het frustrerende", aldus Colapinto, die daarmee het gevoel van teleurstelling binnen Alpine onderstreepte. "Maar het is goed dat we daar gefrustreerd over zijn. Natuurlijk is het niet prettig als zo'n kans verloren gaat."

Wanneer we het tempo van Colapinto vergelijken met dat van Lawson, had de Alpine-coureur duidelijk de overhand op de harde band ten opzichte van de mediums van de Nieuw-Zeelander. Nadat Lawson tijdens de safety car zelf naar harde banden wisselde, kreeg hij echter een licht voordeel in tempo – niet groot, maar ongeveer een tiende per ronde.

Aan het begin van zijn stint op mediums was Colapinto duidelijk sneller dan Lawson, aanvankelijk zelfs een seconde per ronde, voordat dat verschil na zo'n acht ronden op de C3-banden begon af te nemen. Tegen de tijd dat Colapinto, ondanks bandenslijtage, dichter bij Sainz kwam, reed Lawson opnieuw een hoger tempo.

Als we uitgaan van een mogelijke vijfde plaats voor Gasly in Shanghai en een zevende plaats voor Colapinto, dan heeft Alpine in totaal mogelijk zeven punten laten liggen. In een sterk bezet middenveld kunnen juist die punten van doorslaggevend belang zijn.

Compleet ander niveau

Bovendien lijkt, wanneer je de testresultaten en de race in China meeneemt, de kwalificatie in Australië een uitzondering te zijn geweest. Gasly stelde na zijn zevende plaats in Shanghai dat hij in Australië de Q3 had kunnen halen als hij nog een kans had gekregen – waarbij hij ook aangaf dat zijn racesnelheid op Albert Park behoorlijk sterk was.

De topsnelheid is goed, mede dankzij de Mercedes-krachtbron en de aerodynamische efficiëntie van de A526. Bovendien lijkt de auto dat te combineren met stabiele rijeigenschappen gedurende de rest van de ronde.

"Als je kijkt naar waar we in 2025 stonden en waar we nu staan, is dat een compleet ander niveau. Dus daar ben ik heel blij mee", aldus Gasly.

"We hebben het goed gedaan in de kwalificatie, we zaten slechts een paar tienden achter McLaren. In de eerste stints verloor ik niet veel terrein ten opzichte van Ferrari. Er zijn nog veel kleine dingen die we moeten verfijnen en verbeteren, maar dat zijn geen onoplosbare beperkingen. Dus ik heb er veel vertrouwen in. China was speciaal. Hopelijk ligt ons prestatieniveau in de komende races op een vergelijkbaar niveau."

Het lijkt erop dat Alpine tijdens het weekend in China een belangrijk punt heeft bereikt in het begrijpen van de A526 – iets wat het team moet meenemen naar Suzuka. Dat circuit zal de algehele grip en balans op de proef stellen, met de vele mediumsnelle bochten, en zo meer inzicht geven in de sterke en zwakke punten van Alpine dit seizoen.

Toch zijn de eerste signalen bemoedigend. Alpine zit dit seizoen dicht bij teams als Haas en Racing Bulls en moet die kansen nu beter benutten – tenminste, als het niet wil blijven terugkijken op de zeven verloren punten in China.