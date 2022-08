Waarom Alpine Alonso geen meerjarig F1-contract wilde geven

Alpine stond op het punt een nieuwe deal te sluiten met tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso, voordat de Spanjaard een overstap naar Aston Martin bekendmaakte. Voor Alonso is een belangrijke factor dat zijn nieuwe werkgever hem een verbintenis voor een veel langere termijn aanbiedt. Dit is naar verluidt drie seizoenen, inclusief opties. Alpine was echter alleen bereid voor eenjarige deal te gaan met een optie voor nog een jaar, omdat dit het team meer ruimte biedt op het moment dat de man uit Oviedo snelheid inlevert. Hoewel de 41-jarige coureur zelf niet bezorgd was over zijn snelheid, stelt Alpine dat er wel een moment kwam dat dit zou omslaan. Teambaas Otmar Szafnauer zegt dat leeftijd niet genegeerd kan worden en dat dat de reden is dat Alpine zich wilde beschermen.

"Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen", legt Szafnauer uit. "Als ik dat kon doen zat ik niet hier, maar in Las Vegas. We hebben een hem een eenjarige deal aangeboden met een optie om met een jaar te verlengen. We hebben tegen Fernando gezegd dat als hij volgend jaar rond deze tijd op hetzelfde niveau presteert, we natuurlijk met hem door zouden gaan. Dat hadden we [elk jaar] kunnen doorzetten. Ik denk dat hij ondanks performance meer zekerheid wilde en dat is langer blijven. Het zat hem waarschijnlijk in de 'een-plus-een' tegenover de 'twee-plus-een' of 'drie-plus-een'."

Szafnauer neemt daarbij Michael Schumacher als voorbeeld, die aan het einde van zijn loopbaan niet meer zo goed was als in het begin. "Er komt een tijd dat er fysiek iets gebeurt met een coureur en dat diegene niet meer dezelfde capaciteiten heeft als toen hij jonger was", gaat de Amerikaanse Roemeen verder. "Dat is denk ik Michael overkomen. Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat Schumacher op zijn 42e niet meer dezelfde coureur was als op zijn 32e of 35e. Dat gebeurt ook met andere sporters. Cricket is fysiek niet enorm zwaar. Het gaat daar om oog-handcoördinatie, het bat op de juiste manier bewegen waarmee je de stumps beschermt. Maar na de leeftijd van 32, 33 of 34 kan de beste batsman dat niet meer. Dat is iets wat hen gebeurt, net als racecoureurs. Wij wilden hem behouden als hij kon blijven presteren op dit niveau en het per jaar bekijken. Hij wilde waarschijnlijk een langere duur."

Szafnauer ontkent overigens de suggesties dat Alonso niet blij was met de plannen om hem deel te laten nemen aan het LMDh-programma, juist op een moment dat hij vond dat hij F1 nog veel meer te bieden had. Er is hierover gesproken met Alpine CEO Laurent Rossi. "De strekking was: als je klaar bent in de Formule 1, willen we je graag behouden en dat je andere races gaat doen voor ons. Dat kwam niet als een verrassing voor Fernando, want hij stemde ermee in en vond het een goed idee. De vraag was wanneer dat zou gaan gebeuren. Mocht Le Mans kunnen, dan was hij content genoeg om daar verder te gaan."