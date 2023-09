Max Verstappen ontsnapte aan een gridstraf voor de Grand Prix van Singapore; de stewards deden het hinderen van Yuki Tsunoda in Q2 af met een reprimande. De WK-leider behoudt daardoor zijn elfde startpositie voor de race op het Marina Bay Street Circuit. Onderaan het verdict van de stewards was een interessante zin te lezen: “De vertegenwoordiger van auto 22 (Tsunoda, red.) koos ervoor om niet bij de hoorzitting aanwezig te zijn”.

Op social media werd gesuggereerd dat AlphaTauri Red Bull en Verstappen wilde sparen, maar de werkelijkheid ligt anders. AlphaTauri blijkt geen formele oproep te hebben ontvangen om de hoorzitting bij te wonen. Normaal gesproken krijgen beide betrokken partijen in het geval van hinderen een formele uitnodiging van de FIA om bij de stewards te komen. Dat dit bij de zaak Verstappen/Tsunoda niet is gebeurd, lijkt met een heel ander incident eerder in de kwalificatie te maken te hebben, namelijk Logan Sargeant die werd onderzocht wegens het vermeend hinderen van Lance Stroll.

Stroll beleefde echter een zware crash aan het einde van Q1 en meldde zich daarna ter controle in het medisch centrum. Daarom besloten de stewards Aston Martin geen formele uitnodiging te sturen om de zaak tegen Sargeant bij te wonen, wellicht mede omdat ze genoeg bewijs dachten te hebben om het voorval te kunnen beoordelen zonder de mening van Stroll te horen. Wel kreeg sportief directeur Andy Stevenson van Aston Martin een informele uitnodiging - naar verluidt via WhatsApp - voor de hoorzitting rond de Sargeant-kwestie. Stevenson was op dat moment echter bij Stroll in het medisch centrum en arriveerde pas enkele minuten na afloop van de zaak bij de stewards.

Na deze informele benadering te hebben gevolgd met Aston Martin en Stroll, lijken de stewards dezelfde aanpak te hebben gehanteerd bij AlphaTauri en Tsunoda. De teams beschouwen een formele oproep als een verplicht verzoek om bij de stewards te komen, maar bij het ontbreken daarvan ging AlphaTauri niet naar de hoorzitting tegen Verstappen. AlphaTauri-teambaas Franz Tost zegt tegen Motorsport.com dat zijn team in elk geval niet zelf een klacht tegen Verstappen heeft ingediend bij de FIA.

Video: Verstappen hindert Tsunoda in kwalificatie GP Singapore