Waarom AlphaTauri-CEO ervaren coureur naast jong talent wil hebben

Door de jaren heen heeft AlphaTauri, voorheen Toro Rosso en binnenkort bekend onder een nieuwe identiteit, jonge Red Bull-talenten opgeleid en voorbereid op een overstap naar het topteam of andere F1-teams. Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Carlos Sainz en Pierre Gasly zijn enkele voorbeelden van coureurs die bij het zusterteam van Red Bull zijn begonnen en zo hun weg in de Formule 1 vonden. In 2023 vond er echter een wijziging in strategie plaats. In plaats van jonge Red Bull-talenten in te zetten begon AlphaTauri het seizoen met Nyck de Vries en Yuki Tsunoda. Na een half seizoen nam het team afscheid van De Vries en keerde de ervaren Ricciardo terug. Voor 2024 houdt het team vast aan deze line-up en daarmee aan de vernieuwde strategie.

Op een vraag van Motorsport.com antwoordt AlphaTauri-CEO Peter Bayer dat dit 'absoluut' de gewenste samenstelling van het rijdersduo is. "Ook omdat de aandeelhouders, toen ze de zaken aan het bijschaven waren, zeiden dat ze wilden dat we competitief zouden zijn", legt Bayer uit. "Franz [Tost] zei altijd – en dat onderschrijf ik 100 procent – dat een jonge coureur drie jaar nodig heeft om een soort van gereed te zijn voor de Formule 1, met alle complexiteit die de sport op dit moment vereist, de hoeveelheid informatie die ze tot zich moeten nemen en verwerken en dan terugkoppelen aan ons."

Bayer oordeelt daarom ook dat die jonge coureurs 'simpelweg veel tijd nodig hebben om competitief te zijn'. Zo ziet de CEO twee verschillende wisselwerkingen tussen coureur en team, waarbij Ricciardo het team juist voert met informatie en het team de informatie juist weer aan Tsunoda levert. De Japanner moet volgens Bayer meer geholpen worden met instructies als 'rem later', 'rem eerder' of 'houd de engine braking in de gaten'. "Het is een beetje zoals in het theater, waarin iemand de hele tijd praat, terwijl het bij Daniel stil is. Eén keer per ronde koppelt hij terug, [bijvoorbeeld] over een probleem met de achterkant, of wij dat dan kunnen controleren." Kortom, 'je voelt het verschil', meent de voormalig FIA-werknemer.

"En dan heb je natuurlijk nog het simulatorwerk, de performance van de auto: dat hele gebied is totaal wat anders", voegt Bayer toe. "Het is dus een ervaren coureur die een jonge coureur onder zijn vleugels neemt. En zelfs die jonge coureur moet worden voorbereid, dus dat is een ander nieuw gebied voor ons volgend jaar. We willen een deel van het geld dat we nu verdienen gebruiken om ervoor te zorgen dat we de jonge coureurs zo goed mogelijk kunnen voorbereiden."

Relevante auto voor test

Bayer wijst daarbij naar McLaren-coureur Oscar Piastri als 'beste voorbeeld'. "Hij kwam en reed ik weet niet hoeveel kilometers, maar hij kwam en begreep de auto. Hij begreep de dynamiek, hij begreep de knoppen en dat maakt zo'n groot verschil. Het verbindt je volledig." Red Bull heeft in het opleidingsteam nog enkele veelbelovende talenten, waaronder Liam Lawson, Isack Hadjar en Ayumu Iwasa.

Voor die coureurs heeft AlphaTauri een 'groot programma' opgezet om ervoor te zorgen dat zij 'zoveel mogelijk rijden'. Dat is voor 2025 nog interessanter, stelt de CEO, omdat er dan gebruik gemaakt kan worden van de 2022-bolide voor de zogenaamde Testing of Previous Cars. "Dat is dan eindelijk een relevante auto", doelt Bayer op de technische regels die toen van kracht gingen.