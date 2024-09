Waarom Kalff geen voorstander is van McLaren-teamorders

Na de Formule 1-race op Monza heerste bij McLaren het chagrijn. Oscar Piastri was niet blij vanwege het mislopen van de zege, Lando Norris kon de actie van Piastri in de Variante Della Roggia niet waarderen. De Brit werd op een agressieve, maar fraaie manier buitenom gepasseerd in de chicane door zijn teamgenoot. Niet alleen Piastri kwam er zo langs, maar Norris moest direct een plek aan de latere winnaar Charles Leclerc prijsgeven. Nu de strijd in het coureurskampioenschap weer spannend wordt - Max Verstappen staat nu 62 punten voor op Norris - kunnen de daardoor misgelopen punten onderaan de streep kostbaar zijn. Er wordt daarom hardop gesproken over het eventueel inzetten van teamorders door McLaren. In het Viaplay-programma In de Slipstream vertelt Allard Kalff waarom hij geen voorstander van dat idee is.

"McLaren gaat wereldkampioen worden [bij de constructeurs]. Of Piastri, Verstappen of een Lando Norris wereldkampioen wordt bij de rijders, dat is een heel ander verhaal. McLaren wil wereldkampioen worden bij de constructeurs, dat is de prioriteit", begint de analist. Volgens Kalff is het altijd al zo geweest dat de teams zich daarop focussen. "Dat was in de jaren 90 bij Williams prioriteit, dat was bij Ferrari prioriteit - totdat [Michael] Schumacher kwam. Alleen, als je dadelijk in de positie komt dat Norris Verstappen kan verslaan, dan gaat Piastri [aan de kant]."

De spanning die er nu heerst in de paddock is volgens Kalff te voorbarig. "Er zijn nog acht wedstrijden te gaan. Als ze dadelijk bij Mercedes vier wedstrijden winnen, kan Norris helemaal geen wereldkampioen worden. Er zijn nog zoveel variabelen", legt 62-jarige commentator uit. "We gaan toch niet met dertig graden met een paraplu naar buiten omdat het zo zou kunnen gaan regenen? Misschien, terwijl er geen wolkje aan de lucht is? Weet je, je moet het gewoon race voor race bekijken."

Dat Piastri niet aan de kant moest van McLaren, kan juist rekenen op lof van Kalff. "Het zou ook heel oneerlijk zijn als Piastri [zondag] niet mocht winnen, want hij heeft niks verkeerd gedaan", vervolgt de voormalig pitreporter. "Of je moet afspreken, 'jongens luister, Norris gaat winnen.' Want dan had Piastri hem nooit aangevallen, maar ik vind dit helemaal fantastisch. Laat ze maar racen, wat maakt het uit!"

Wil Norris wel zo kampioen worden?

Hoewel Norris na de race in Monza open stond voor het idee van teamorders, denkt Kalff niet dat het bij de McLaren-coureur zou passen om op die manier wereldkampioen te worden: "Stel nou dat Norris iedere keer door Piastri voorbij gelaten wordt, 'weet je wat, na jou, ga maar weer'. Dan wordt je wereldkampioen, en dan zeggen ze: 'Ja, hij werd alleen maar wereldkampioen omdat Piastri het zo deed.' Dat wil je toch ook niet?"