Waarom Alfa Romeo zich niet voor een langere periode bindt aan F1

Sinds het Italiaanse automerk in 2018 een deal sloot met Sauber om naamgever te worden van het Formule 1-team, heeft Alfa Romeo altijd volgehouden dat de samenwerking per jaar geëvalueerd wordt. Ondanks dat Alfa Romeo en de Formule 1 beide floreren op dit moment en andere fabrikanten op de deur kloppen om toe te treden tot de sport, geeft de directie van Alfa geen krimp om de strategie aan te passen. CEO Jean-Philippe Imparato zegt dat zijn bedrijf erg blij is met het Formule 1-project, maar dat flexibiliteit wenselijk is.

“Samen met mijn collega’s zal ik in de komende weken over 2023 beslissen”, zegt hij in gesprek met deze website. “De vraag waar we ons over buigen is niet voor een periode van vijf jaar. We zijn bezig met dit project voor 2023 en hebben samen met onze collega’s een langdurig contract getekend waarin elk jaar een evaluatie zit. Ik ben heel comfortabel met wat we nu hebben liggen. Elk jaar komen we op dit punt en beslissen we voor volgend jaar. Ik ben geen onderdeel van de beslissing om het voor een langere tijd te doen. Onderhandelingen over motoren of zaken die te maken hebben met het team worden altijd gedaan door Fred Vasseur en Sauber, die gesprekken zijn altijd bedoeld om het beste voor Sauber eruit te halen. Alfa Romeo wil elk jaar de investering eruit halen en elk jaar moet er verbetering zijn in de prestaties. Dat is het enige. Voor de rest staat het compleet los van elkaar.”

Daarmee staat Imparato lijnrecht tegenover andere fabrikanten die zich juist voor langere periodes aan de sport binden. Aan de andere kant is de constructie waarin Alfa Romeo werkt ook niet hetzelfde als andere fabrikanten. Alfa verleent haar naam aan het team, anderen hebben zelf een volledige renstal. “Ik denk dat onze investering het beste is”, lacht Imparato. “Dat klinkt misschien verrassend, maar we hebben met onze collega’s van Sauber een nieuw businessmodel opgestart waar we allebei profijt van hebben.”