In de regenachtige slotfase van de F1 GP van Rusland verspilde Lando Norris zijn eerste zege in de koningsklasse door te lang op slicks door te rijden. Toen de McLaren-coureur eenmaal de pits opzocht met nog twee ronden te gaan, gleed hij over de witte lijn van de pitingang terug de baan op. In plaats van nog een ronde door te rijden, stuurde hij zijn bolide alsnog de pits in. Normaal gesproken zou dat een tijdstraf van vijf seconden opleveren, waardoor Norris in de uitslag van P7 naar P8 zou zakken. Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen zou dan de omgekeerde weg bewandelen.

Daar waar er geen twijfel leek te bestaan over de tijdstraf – zelfs Norris zelf zag de bui na de race al hangen – besloten de stewards anders. De Brit kreeg slechts een reprimande van de wedstrijdleiding, tot grote frustratie van Alfa Romeo en teambaas Frederic Vasseur. Hierdoor werden het team twee punten door de neus geboord die cruciaal kunnen blijken in de strijd om de achtste plek bij de constructeurs. “Het spijt me voor Lando, want hij had een fantastisch weekend in Sochi. Dat had hij ook in Monza en ik denk dat hij meer dan netjes was door Daniel [Ricciardo] niet aan te vallen”, vertelde Vasseur aan Motorsport.com.

“In Sochi zette hij een fantastische pole-position en een heel sterke race neer. In normale omstandigheden had hij de overwinning verdiend. Daar is denk ik iedereen het mee eens, en iedereen vindt Lando ook een fijne kerel. Niemand in de paddock heeft iets slechts over hem te zeggen. Maar we hoeven de regels niet te veranderen omdat we iemand aardig vinden. De regel is helder, namelijk dat je bestraft wordt als je over de lijn gaat. Dat is al vele malen zo geweest, ook als het tien keer minder erg was. Denk aan [Yuki] Tsunoda in Spielberg en Raikkonen vorig jaar in Mugello. Hetzelfde geldt ook voor Lewis [Hamilton] op Hockenheim in 2019.”

Lando Norris, McLaren MCL35M, maakt een pitstop Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Vasseur constateert een gebrek aan consistentie in de besluiten van de stewards, wat ook blijkt uit de beoordeling van incidenten bij de ingang van de pits. Daar waar Tsunoda en Raikkonen wel werden bestraft en Hamilton in 2019 ook een straf opliep en er in het verleden zelfs drive-through penalty’s werden uitgedeeld voor het vergrijp, bestaat er ook een precedent om slechts een reprimande te geven. Die deelden de stewards in 2018 op Hockenheim namelijk uit toen opnieuw Hamilton langs de goede kant van het paaltje naar de ingang van de pits reed, om vervolgens over het gras terug te keren op de baan. Er werd geoordeeld dat het vergrijp toen achter de safety car plaatsvond en dat Hamilton geen concurrenten in gevaar bracht.

Regels zijn regels

De stewards in Rusland verklaarden dat Norris het voordeel van de twijfel kreeg omdat hij op lage snelheid reed, maar ook dat "het overschrijden van het geverfde deel niet intentioneel of voorspelbaar was in de omstandigheden". Desondanks vindt Vasseur dat Norris gewoon de gebruikelijke straf had moeten krijgen. “Ik zou zeggen dat het in deze omstandigheden nog erger is. Want toen Tsunoda in Spielberg met een wiel op de witte lijn kwam, was er geen veiligheidsissue, geen tijdwinst. Je gaat niet sneller als je bij de ingang van de pits de witte lijn raakt, maar hij kreeg straf. Niemand klaagde daar toen over, want de regel is duidelijk: raak je de witte lijn, dan word je gestraft”, aldus Vasseur.

“Dit weekend haalde Lando er enorm veel voordeel uit. In deze situatie krijg je namelijk vijf seconden straf, of je moet nog een ronde met slicks op een natte baan rijden. Dan verlies je waarschijnlijk 25 seconden. De tijdstraf van vijf seconden is mogelijk ook niet genoeg. Ik herinner me dat 99 procent van de paddock klaagde over een te lage straf toen Lewis bestraft werd op Hockenheim. Nu beginnen we een verklaring te zoeken rond het incident en zien we er dom uit. De regels zijn helder en er stond nooit een overweging in over wat het voordeel is en of het de juiste omstandigheden zijn. Regels zijn regels, dat is duidelijk. En ik zag een interview van Lando op Sky na de race waarin hij zei dat hij vermoedde een straf te krijgen voor het overschrijden van de lijn.”

Frederic Vasseur, teambaas Alfa Romeo Racing, in de persconferentie voor teambazen Photo by: FIA Pool

Het besluit in de kwestie rond Norris is voor Vasseur het bewijs dat de stewards te veel interpreteren. “Als we de deur openen voor dergelijke discussies als iemand met een wiel op de witte lijn rijdt, dan gaat iedereen proberen een goed excuus te vinden”, weet de Alfa-teambaas, die daardoor eindeloze discussies verwacht. “Er zijn misschien te veel regels en daar bovenop proberen we gecompliceerder te zijn dan de volstrekt heldere regel, omdat we een goede reden en verklaring willen vinden.” Vasseur haalt het ophouden van andere rijders in de kwalificatie erbij. In Monza kwam Nikita Mazepin zonder straf weg omdat het team hem niet had geïnformeerd. Dat vindt de Fransman onbegrijpelijk. “Het is een grap. Drie jaar gelden deden we precies hetzelfde in Monaco. Giovinazzi kreeg een straf en ik klaagde niet, want we verpestten iemands ronde.”

Vasseur hamert op consistentie in besluiten

Het niet bestrafte incident van Norris is volgens Vasseur de druppel die de emmer doet overlopen voor Alfa Romeo, dat dit seizoen al vaker situaties had waarbij het benadeeld werd. “Op Imola werden we bestraft, maar ik weet nog steeds niet waarom. Giovinazzi wordt gehinderd, maar niemand wordt bestraft. Ik begrijp ook nog steeds niet dat we in Spa geracet hebben, want er was geen groene vlag, geen startprocedure en toch werden er punten gescoord. Het begint wat veel te worden”, stelt hij. “Kijkend naar de laatste vijf, zes races hebben we controverse gehad. Dat is niet goed voor de sport, voor mijn team en mijn aandeelhouders. Maar bovenal zien wij er dom uit. Ik begin gefrustreerd te raken als hier op maandagochtend over gesproken wordt, want ik heb vragen gekregen waarom Lando niet bestraf werd. Dit verhaal moet afgelopen zijn. Het had moeten gaan over de fantastische kwalificatie en race van Lando.”

Het punt wat Vasseur wil maken, is dat de reglementen zwart-wit moeten zijn met minder ruimte voor interpretatie. “Als er een regel is, moeten we daaraan vasthouden. Ik bekeek in Imola het sportief reglement van tien jaar geleden, die had de helft van de pagina’s van nu. En de races zijn hetzelfde gebleven met dovende lichten bij de start en de geblokte vlag aan het einde. We hebben tegenwoordig meer polemiek, omdat het gecompliceerder is. Maar als je niet vasthoudt aan de regels, raak je compleet verloren.”

De conclusie is dus dat Vasseur gewoon duidelijkheid wil hebben. “In algemene zin denk ik dat het doel moet zijn om op zondag een heldere uitslag te hebben, en daarbij het protest te vermijden. Voor de fans en de show is dat namelijk niet goed. Ik heb een lange discussie gehad met enkele collega’s en uiteindelijk raak ik hierdoor echt gefrustreerd. Iedereen probeert professioneler te worden en op ieder vlak gaat het niveau omhoog in de paddock, maar dergelijke beslissingen zijn onzin”, aldus Vasseur, die zich gedwongen voelt om te reageren. “Ik weet dat ik voor mijn woorden waarschijnlijk naar de stewards moet, dat ik een boete krijg en dat ik mogelijk een race geschorst word. Ik hoop dat het een goede manier zou zijn om thuis te blijven met mijn familie! Maar ik moet reageren.”