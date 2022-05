Waarom F1 zo’n goede deal is voor Alfa Romeo

Alfa Romeo is sinds 2018 als sponsor betrokken bij Sauber. Een jaar later werd het Italiaanse merk de titelsponsor van de renstal. Feitelijk is het niet veel meer dan een eenvoudige sponsordeal, waarbij handig gebruik gemaakt wordt van de nauwe banden met Ferrari voor de levering van power units en versnellingsbakken. Het is op deze manier een uitstekende deal voor Alfa Romeo. Het merk hoeft geen miljarden te investeren in een motorenprogramma of in het runnen van een eigen F1-team. Toch wordt er geprofiteerd van het wereldwijde marketingplatform dat Formule 1 heet.

De samenwerking tussen Alfa Romeo en Sauber is niet helemaal nieuw. De automerken Infiniti en Aston Martin waren eerder al eens titelsponsor van Red Bull Racing. Beide fabrikanten konden zo voor een (relatief) dubbeltje op de eerste rang zitten.

De Volkswagen Group pakt het heel anders aan. Porsche investeert in samenwerking met Red Bull Powertrains in een gloednieuwe motor. Audi wil als fabrieksteam aan de start verschijnen door een bestaande renstal over te nemen. Tegelijkertijd wordt een eigen motorenprogramma opgestart in Stuttgart. In beide gevallen een uitermate dure onderneming. Alfa Romeo smijt veel minder met euro’s, maar is straks net zo zichtbaar als de grote Duitse merken.

Carlos Tavares, CEO van de Stellantis Group waar Alfa Romeo onder valt, is zeer te spreken over de huidige gang van zaken. Hij voelt niet de drang om met Alfa Romeo nauwer betrokken te zijn of het team over te nemen. “We hebben een sterke samenwerking. Het werkt. Het team heeft de naam Alfa Romeo F1 Team. En ik denk niet dat het fair is om kritiek te hebben op het feit dat wij een sterke samenwerking hebben. Waarom zou er slechts één manier moeten zijn om in F1 actief te zijn, namelijk met een eigen team? Wat is daarvan het voordeel? Het voordeel dat wij willen zien voor de racefans, is het spektakel op de baan. Dat willen zij graag zien. Ik wil dus op een respectvolle manier de visie in twijfel trekken dat er slechts één manier is om actief te zijn in de Formule 1. Want wat is er mis met een sterke samenwerking in een team dat het Alfa Romeo F1 Team heet? We moeten dus open staan voor het feit dat er meerdere businessmodellen in de Formule 1 aanwezig zijn. Ik ben al meer dan veertig jaar actief in de autosport, en er zijn meerdere wegen die naar succes in de Formule 1 kunnen leiden.”

Carlos Tavares, Stellantis CEO Foto: Alfa Romeo

Nieuwkomers moeten de show niet kapot maken

Niet geheel verrassend is Tavares - voormalig coureur en baanpost op het circuit van Jerez - blij met de aanstaande komst van Porsche en Audi in 2026. Met dergelijke aansprekende namen wil Alfa Romeo graag de strijd aan gaan. Dat is alleen maar goed voor de bekendheid van zijn eigen merk. “Ik ben erg blij dat er nog meer fabrikanten toetreden tot F1, dat is een goede zaak”, zegt hij. Hij plaatst echter wel een belangrijke kanttekening: “Zolang zij de show maar niet kapot maken. Als nieuwkomers bereid zijn om enorme bakken geld uit te geven, blazen ze de hele boel op. We verwelkomen nieuwe deelnemers, en met name sterke nieuwkomers. Dat is geweldig. We ademen deze sport en we gaan op de baan graag de strijd aan. Maar je moet wel de budgetplafonds respecteren. Je moet die regels naleven en het spel op een eerlijke manier spelen. En ik maak me geen zorgen over de partijen met veel geld, want talent zit niet altijd waar het grote geld zit.”

De huidige samenwerking tussen Alfa Romeo en Sauber loopt eind dit jaar af. In juli maken beide partijen bekend of, en in welke vorm, de samenwerking wordt voortgezet. Het is een simpele rekensom, stelt Tavares: “Zolang er een positief verhaal verteld kan worden over de verbeterende prestaties van het Alfa Romeo F1 Team, heb ik een goede, positieve media-impact. Dat zet ik tegenover mijn financiële bijdrage aan het team. Zo bereken ik het. En vanuit dat oogpunt is het een goede deal.”

Overname door Audi?

Er zijn echter kapers op de kust. Sauber staat hoog op de wensenlijst van Audi, nu de onderhandelingen met McLaren over een overname stukgelopen lijken te zijn. Mogelijk neemt het merk met de ringen de Zwitserse formatie over, waardoor Alfa Romeo vanaf 2026 geen titelsponsor meer kan zijn. Of Tavares zich daarover zorgen maakt? “Dat is pure speculatie. Ik werk in de automotive-industrie, wil je de lijst zien met punten waarover ik me zorgen maak? Hoe lang heb je? Daarvoor heb je niet genoeg pagina’s in je notitieblokje. We zullen zien…”