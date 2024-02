Waarom Newey in eerste instantie depressief werd van F1-regels 2022

De Formule 1 introduceerde in 2022 een nieuw pakket aan technische regels. Door die regels keerde het grondeffect terug, waardoor de nadruk kwam te liggen op het ontwerp rondom de vloer. Daarnaast moesten deze regels de vuile lucht achter de auto's verminderen om het zo makkelijker te maken om op korte afstand te volgen. Het leidde bij ontwerpers wel tot kopzorgen, aangezien de creatieve mogelijkheden zeer beperkt leken. Zij vreesden daardoor voor auto's die veel op elkaar zouden lijken.

Dat bleek niet het geval, al geeft Red Bull-ontwerper Adrian Newey in gesprek met Motorsport.com aan dat hij in eerste instantie ook geen fan was van die regels. "Ik moet toegeven dat, toen ik het eerste concept zag van deze regels - die in 2020 van kracht zouden gaan - ik er behoorlijk depressief van werd", zegt Newey. "Ze zagen er zeer beperkend uit. Andere teams hadden ook dat gevoel, dus zijn we erin geslaagd om een aantal van die beperkingen wat te versoepelen."

Na het beter bestuderen van die technische regels zag Newey toch het licht. "Er was meer ruimte voor interpretatie binnen verschillende 'boxen' dan op het eerste gezicht leek. Dat was begin vorig jaar duidelijk, toen de teams met een verscheidenheid aan visuele oplossingen verschenen. Ik moet dus toegeven dat ik persoonlijk geniet van de regelwijzigingen omdat het een kans geeft om naar nieuwe wegen te kijken, als het tenminste een creatieve reeks regelgevingswijzigingen is." Voor 2026 staan ook weer wijzigingen op het programma, al is dat vooral op motorisch vlak. Newey durft dus nog niet te zeggen of 2026 zo'n creatieve regelwijziging is of niet. "Maar ik geniet van de mogelijkheid om met een frisse blik naar de zaken te kijken."

Kleinere stappen

Vorig jaar domineerde Red Bull met Max Verstappen , die 19 van de 22 races won. Het is door de stabiliteit van de regels nog maar de vraag in hoeverre zij dat seizoen dit jaar kunnen herhalen. Teambaas Christian Horner stelde al dat hij verwacht dat de teams naar elkaar toe zullen groeien op het gebied van performance en dat er sprake is van een afnemend rendement. Red Bull moet het dus hebben van minimale winsten, maar volgens Newey is het team juist beter geworden op dat vlak.

"Het geeft nog steeds veel voldoening als we hier en daar wat vinden. Natuurlijk lijken de stapjes steeds kleiner te worden", vertelt Newey. "Of iemand anders er nu in slaagt om een grote sprong voorwaarts te maken of niet, wij komen er wel uit. Het verandert de samenstelling een beetje. Je moet dan heel gedisciplineerd zijn en ik denk dat dat iets is wat we als team hebben verbeterd. De discipline die we nu binnen het team hebben en de methodologie om echt meedogenloos op zoek te gaan naar die kleine winst, is iets waar we sterker in zijn geworden naarmate we volwassener werden als team."