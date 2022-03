Constructeurskampioen Mercedes kende een moeizame openingsrace in Bahrein. De W13 kon zich op geen enkel vlak meten met rivalen Ferrari en Red Bull Racing. Het lukte in de snelle bochten niet om een vuist maken ten opzichte van de concurrentie, maar ook op topsnelheid kwam de Duitse fabrikant tekort. Bovendien spartelden de klantenteams van Mercedes allemaal in de achterhoede rond. Dat zorgde na de race direct voor de nodige vragen: is Mercedes qua vermogen ingehaald door Ferrari en Honda?

Motorsport.com legde die vraag voor aan Mercedes F1-teambaas Toto Wolff, maar de Oostenrijker maakte duidelijk zich vooralsnog geen zorgen te maken: “We moeten eerst de hoeveelheid luchtweerstand analyseren voordat we conclusies trekken of we vermogen tekort komen”, zo zegt hij. “Ik denk niet dat er grote verschillen tussen de power units zijn, al heeft Ferrari overduidelijk een grote stap gezet. Vorig jaar waren ze niet al te competitief en, als je enkel naar deze race in Bahrein kijkt, lijkt het erop dat ze iedereen verslagen hebben.”

Mercedes gaat de achtervleugel aanpassen voor de Grand Prix van Saudi-Arabië van aankomend weekend. Daar wordt gereden op het uitermate snelle stratencircuit in Jeddah. Met een gelijkwaardiger dragniveau moet het motorische verschil met Ferrari en Red Bull duidelijker worden. “Het is makkelijker om drag te verminderen, want je pakt gewoon een kettingzaag en zaagt de achtervleugel in mootjes”, aldus Wolff. “Dat gaan we ook doen voor Jeddah.”