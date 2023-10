Waarom aanstaande brandstofrevolutie in F1 de aandacht van Sainz heeft

Sinds zijn komst naar Ferrari in 2021 heeft Carlos Sainz een goede werkrelatie opgebouwd met brandstof- en smeermiddelenleverancier Shell. Daardoor is zijn kennis over dat wat zijn motoren laat draaien enorm gegroeid. Tijdens een gesprek in het lab van Shell in de Ferrari-garage antwoordt hij snel als hem gevraagd wordt of het klopt dat een coureur herkend kan worden door de chemische samenstelling van een oliemonster uit zijn motor.

"Dat is een mythe", lacht hij. "We zitten binnen een tiende van een seconde van elkaar. Daardoor lukt het niet om echt verschillen in de brandstof of olie te vinden of in de manier waarop je de motor behandelt tijdens het rijden." Tegelijkertijd stelt Sainz dat hij en teamgenoot Charles Leclerc niet evenveel brandstof gebruiken in de race. "Normaal heb ik door mijn rijstijl voor een race een halve kilo tot een kilo minder brandstof nodig. Maar ik denk niet dat mijn rijstijl invloed heeft op de samenstelling van de brandstof na de race."

Samenwerken

Zulke kleine details in de brandstof kunnen belangrijk zijn in F1, waar marginale winst van groot belang is. Toch is het niet de huidige situatie die de aandacht van Sainz heeft, maar de aanstaande overstap van F1 naar volledig duurzame brandstof - en de impact die dat mogelijk heeft op de prestaties van de auto's. Vreemd is dat niet, want de motor- en brandstofregels van 2026 zijn van levensbelang voor de titelkansen van de diverse teams.

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Monteurs op de grid bij de Ferrari van Carlos Sainz voor de sprintrace in Qatar.

"In de drie jaar die ik bij Ferrari zit, heb ik steeds meer belangstelling gekregen voor de samenwerking met Shell", legt Sainz uit. "Ook zie je alle energie en dergelijke die ze in F1 steken, vooral in samenwerking met Ferrari. Toen we in 2022 overstapten op brandstof met tien procent ethanol, herinner ik me dat er mindere prestaties werden verwacht. Alle coureurs maakten zich zorgen, omdat hun motoren 20 tot 30 pk minder zouden leveren."

Sainz is toen in gesprek gegaan met Shell om te achterhalen wat het bedrijf eraan zou doen om het vermogensverlies te beperken of zelfs te voorkomen. "En ik herinner me dat we dat jaar zelfs een behoorlijke stap voorwaarts maakten qua prestaties, mede dankzij Shell", vervolgt de Spanjaard. "De volgende grote uitdagingen worden nu het reglement voor 2026 en de volledig duurzame brandstof. Ik denk dat mijn interesse steeds meer die kant op verschuift, om daarin de ontwikkelingen te volgen en te zien hoe het uitpakt qua ontwerp van de regels."

Foto: Shell Motorsport Het logo van Shell op de Formule 1-bolide van Ferrari.

De hechte relatie tussen Ferrari en Shell is voor Sainz een grote openbaring geweest sinds zijn komst naar de Scuderia. Door de huidige bevriezing van de brandstofontwikkeling in F1 is dit geen gebied waarop ieder raceweekend prestatiewinst geboekt kan worden. Toch volgt hij de operatie met interesse. De brandstof- en oliedialoog is namelijk constant, aangezien de genomen monsters na iedere sessie aanwijzingen kunnen geven van eventuele problemen in de motor.

"Daarom geven we na iedere sessie feedback aan onze engineers. Ook wordt na iedere run bij terugkeer in de pits een monster van de olie én brandstof genomen", vervolgt Sainz. "Ze nemen een monster, analyseren het, kijken of het in orde is en dan door naar de volgende. Dit herhaalt zich en gebeurt het hele jaar. Je kunt je dus voorstellen dat het aantal monsters en de hoeveelheid dingen die we gedaan hebben enorm is. Het helpt ons om beter te presteren en meer routine in het team te krijgen om consistent te presteren."

Foto: Shell Motorsport Valeria Loreti is leveringsmanager bij Shell Motorsport.

De samenwerking met een coureur als Sainz is voor Valeria Loreti, leveringsmanager autosport bij Shell, een privilege. "Hij is enorm geïnteresseerd in details", legt ze uit. "En als we een kans hebben om te praten, is hij altijd nieuwsgierig om dingen te leren en de technische details te begrijpen. Shell en Ferrari delen het streven naar betere prestaties en het verleggen van grenzen, want de investering in onderzoek en ontwikkeling in de autosport is echt een vrijbrief om te experimenteren en nieuwe dingen te leren. Dit is de basis van onze toekomstige ontwikkeling."

Prestatiegrenzen verleggen

In de aanloop naar de nieuwe F1-regels van 2026 is Sainz zich ervan bewust hoe waardevol kennis van de progressie bij Shell en Ferrari is, zeker als de definitieve specificaties in zicht komen. "Je probeert altijd het dunne koord tussen performance en betrouwbaarheid te bewandelen", zegt hij. "Je weet waarschijnlijk dat je vijf pk meer uit een motor kan halen door gedurende het seizoen iets meer te pushen, maar dat kan leiden tot twee of drie uitvalbeurten."

"Is dat dan vijf of tien extra pk waard?", vraagt Sainz zich af. "Waarschijnlijk niet, want de hoeveelheid punten die je verliest, is best veel. Dit is echter vooral afhankelijk van engineering en de keuze van het team tussen prestaties en betrouwbaarheid. Dat is namelijk altijd een afweging. Je kunt niet de motor met de beste prestaties hebben en tegelijkertijd perfect betrouwbaar zijn. Daarom moet iedereen samenwerken aan duidelijke doelen, duidelijke verwachtingen en in hoeverre je wilt inzetten op prestaties."

Foto: Shell Motorsport Monsters die genomen zijn in het laboratorium van Shell op de F1-circuits.

Ook Loreti denkt dat de balans tussen vermogen en betrouwbaarheid een extra element krijgt als F1 aan de transitie richting 2026 begint. "Dat zijn altijd de hoofddoelstellingen geweest en natuurlijk is er een limiet waarbij meer prestaties zorgen voor minder efficiëntie en andersom", voegt ze toe. "Maar dit beeld wordt nog complexer als je een nieuwe dimensie toevoegt, namelijk de duurzaamheid. Het maakt de som nog moeilijker om op te lossen, wat voor een wetenschapper uitdagender is. Maar dat drijft ons natuurlijk ook."

Spektakel behouden

F1 ziet enorme waarde in de overstap naar duurzame brandstof in 2026, maar tegelijkertijd hoeven de fans niet te vrezen dat de actie minder spannend wordt. Gevraagd naar waar de balans tussen de duurzaamheidsdoelstellingen en de entertainmentfactor moet liggen, zegt Sainz: "Met een goed plan kun je beide dingen bereiken. Ik denk dat iedereen een goed beeld heeft van hoe een set reglementen eruit moet zien om zowel duurzaamheid als de show te faciliteren. Dat moet F1 proberen te bereiken. Tegelijkertijd vind ik ook dat iedereen een pionier moet zijn qua ontwikkeling. Pionieren in het ontwikkelen van duurzame brandstoffen en een duurzame wereld zal ik altijd steunen. Tegelijkertijd mogen niet vergeten waardoor fans verliefd worden op de sport", verwijst Sainz naar de belangrijke rol van vermaak voor de fans. "Het vinden van het juiste compromis tussen deze twee factoren is precies waar iedereen mee bezig zou moeten zijn en waar iedereen ook mee bezig is."

Het is een zet waar ook Shell enthousiast over is. "Iedereen stuurt aan op een verandering in duurzaamheid", verklaart Loreti. "In de toekomst wordt de wereld duurzamer qua energie en wij willen deze revolutie leiden. We denken dat er geen wondermiddelen zijn. Er zullen meerdere energiebronnen en energieoplossingen zijn die ons helpen te winnen met de energietransitie. De kans krijgen om de geavanceerde duurzame brandstof te demonstreren die nog steeds prestaties levert, iets dat gedaan kan worden en ideeën en toekomstige technologieën kan genereren voor andere producten, is een ander stukje van de puzzel."