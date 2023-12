De cijfers zijn keihard. 22-0 in de kwalificatie, 27-1 op het gebied van punten. Logan Sargeant heeft in zijn debuutseizoen in de Formule 1 bij Williams zeker niet geïmponeerd. Alexander Albon was heer en meester over de Amerikaan, die aan het begin van afgelopen seizoen eerder dan gepland naar F1 moest vanwege het ontbreken van opties voor de formatie uit Grove. Als we puur en alleen kijken naar de resultaten, dan is het geen gekke gedachte dat Williams de coureur uit Florida de deur ging wijzen, maar niets bleek minder waar. Het team onder leiding van James Vowles ziet door de matige score heen de flitsen van zijn talent en hoopt dat de inconsistentie van 2023 niet meegaat naar volgend seizoen.

Eigenlijk was vanaf meet af aan duidelijk dat Williams de keuze voor het stoeltje naast Albon eigenlijk de hele tijd aan Sargeant wilde geven. Vowles hield publiekelijk altijd het vertrouwen in de Amerikaan, ook tijdens de races waarin de 22-jarige rijder een modderfiguur sloeg. Opmerkelijk, want onder voorspraak van de voormalige teambaas Jost Capito kwam Sargeant binnen. Vowles heeft namelijk oprecht het gevoel dat Sargeant dichterbij Albon zit dan de resultaten doen vermoeden. Daarbij voelt de teambaas zich gesteund door de noteringen die de Amerikaan in de laatste races liet zien, waaronder een knappe zevende kwalificatietijd in Las Vegas en het tot nu toe enige puntje in Austin. Ook het feit dat hij in het snikhete Qatar tijdens de kwalificatie binnen een tiende van Albon zat is voor Vowles een reden om nog vertrouwen in zijn coureur te houden.

Het zijn echter een paar hoogtepunten in een seizoen dat verder gevuld is met crashes en andere fouten. De druk werd extern enorm opgevoerd en in Abu Dhabi kende zijn seizoen een passend einde. Beide keren dat Sargeant een snelle tijd wilde neerzetten overschreed de coureur uit Fort Lauderdale de track limits en met iets meer voorzichtigheid was Q2 simpelweg haalbaar. Toch krijgt de jonge Amerikaan het volste vertrouwen dat de geleerde lessen uit 2023 meegaan naar volgend jaar, om dezelfde fouten niet meer te begaan.

Dat Sargeant nog een kans krijgt past in de gedachtegang van Franz Tost. De afzwaaiende AlphaTauri-baas heeft altijd gezegd dat een coureur drie jaar nodig heeft en dat dan pas geoordeeld kan worden.

Wie anders?

Naast het vertrouwen is het ook een feit dat de vijver om coureurs uit te vissen bijzonder klein is. Na 2018 waarin Albon, Lando Norris en George Russell boven kwamen is eigenlijk alleen Oscar Piastri een succesvolle rookie geweest. In het juniorprogramma van Williams zitten talenten als Formule 3-coureur Zak O'Sullivan en Macau-winnaar Luke Browning, maar zij zijn bij lange na nog niet klaar voor F1. De meest reële opties zijn Felipe Drugovich, Liam Lawson en Theo Pourchaire, maar alle drie waren om uiteenlopende redenen niet haalbaar.

Lawson zit vast binnen het Red Bull-team en heeft tijdens zijn invalbeurt bij AlphaTauri dit jaar het goed gedaan. Juist daarom is het onwaarschijnlijk dat Helmut Marko de Nieuw-Zeelander wil parkeren bij Williams, zeker ook gezien de moeilijke prestaties die Sergio Perez laat zien en het altijd aanwezige risico voor de Mexicaan dat vroeg of laat het einde verhaal voor hem gaat worden. Lawson zou dan degene zijn die als eerst wordt doorgeschoven.

Het binnenhalen van een rookie als Drugovich of Pourchaire is eveneens niet wenselijk. Er is immers geen toptalent als Piastri te vinden, want als dat zo was dan koos Williams vanzelfsprekend voor die rijder. De verwachting is dan ook dat in 2025 het een veel spannendere transfercaroussel gaat worden, want voor ongeveer de helft van de rijders loopt het contract af. Sargeant krijgt dus nog één kans en die móet hij met beide handen aangrijpen.