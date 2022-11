F1 2023: Waar en wanneer begint het Formule 1-seizoen 2023?

Waar en wanneer is de eerste F1-race van 2023?

Datum: 5 maart 2023

Race: Grand Prix van Bahrein

Circuit: Bahrain International Circuit

Starttijd Nederlandse tijd: 16.00 uur

De Grand Prix van Bahrein is de eerste race van het Formule 1-seizoen 2023. De seizoensopener vindt plaats op zondag 5 maart op het Bahrain International Circuit. De race wordt verreden onder kunstlicht, aangezien de start in de lokale avond plaatsvindt.

De GP van Bahrein was ook in 2021 en 2022 de opening van het seizoen. De winst ging in die edities respectievelijk naar Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Dat een zege in de seizoensopener niets zegt over de eindstand in het wereldkampioenschap, bewees Max Verstappen. De Red Bull-coureur claimde in beide jaren de wereldtitel. Ook dit jaar zullen alle ogen op de Nederlander gericht zijn. De dominante vorm van Verstappen en zijn team in 2022 belooft weinig goeds voor de concurrentie. Is de ijzersterke combinatie dit jaar wel te verslaan? We weten het eind november.

Data F1-wintertests 2023

Geheel gebruikelijk trapt het seizoen af met een aantal wintertestdagen. De voorbereidingen vinden op 25, 26 en 27 februari 2023 plaats in Bahrein, op hetzelfde circuit waar een week later de seizoensopener wordt verreden. De teams en coureurs krijgen slechts drie dagen de tijd om de nieuwe bolides aan de tand te voelen. De afgelopen jaren werden er vaak twee testweken van drie dagen georganiseerd. Door de continuïteit in het reglement en om kosten te besparen is het aantal testdagen voor 2023 teruggebracht naar drie.

Datum Circuit Zaterdag 25 februari 2023 Bahrain International Circuit Zondag 26 februari 2023 Bahrain International Circuit Maandag 27 februari 2023 Bahrain International Circuit

F1 kalender 2023

Het Formule 1-seizoen 2023 bestaat uit een recordaantal van liefst 24 Grands Prix. Nooit eerder stonden er zoveel races op de kalender. Het seizoen vindt plaats in een periode van tien maanden: op 25 februari worden de eerste kilometers gemaakt tijdens de eerste dag van de wintertest in Bahrein, op 26 november wordt er voor het laatst afgevlagd na de seizoensfinale in Abu Dhabi.

In 2023 staat er één nieuwkomer op de Formule 1-kalender: de Grand Prix van Las Vegas. Deze unieke stratenrace, die de coureurs onder meer over de fameuze Strip voert, vindt plaats op 18 november. De GP wordt al op zaterdagavond prime time verreden, wat inhoudt dat de wedstrijd diep in de Nederlandse nacht plaatsvindt. Daarnaast keren twee races terug na een korte afwezigheid. Op 16 april staat de GP van China op het programma. Deze race werd sinds de coronapandemie niet meer georganiseerd, maar moet in 2023 weer plaatsvinden. Ook reist de sport begin oktober af naar Qatar. Daar werd in 2021 al een race georganiseerd, in 2022 werd vanwege het WK Voetbal in het land een jaartje overgeslagen. De komende jaren zal de race op de kalender prijken. Deze nieuwe en terugkerende races hebben tot gevolg dat er geen plek meer is voor de Grand Prix van Frankrijk.

De Dutch Grand Prix staat voor het derde opeenvolgende jaar op de Formule 1-kalender. De race is een week naar voren gehaald door de verplaatsing van de Belgische GP. Daardoor vormt Zandvoort de aftrap van de tweede seizoenshelft op 27 augustus.

Datum Race Locatie 5 maart Grand Prix van Bahrein Sakhir 19 maart Grand Prix van Saudi-Arabië Jeddah 2 april Grand Prix van Australië Melbourne 16 april Grand Prix van China Shanghai 30 april Grand Prix van Azerbeidzjan* Baku 7 mei Grand Prix van Miami Miami 21 mei Grand Prix van Emilia-Romagna Imola 28 mei Grand Prix van Monaco Monte Carlo 4 juni Grand Prix van Spanje Barcelona 18 juni Grand Prix van Canada Montreal 2 juli Grand Prix van Oostenrijk* Spielberg 9 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 23 juli Grand Prix van Hongarije Hungaroring 30 juli Grand Prix van België* Spa-Francorchamps 27 augustus Grand Prix van Nederland Zandvoort 3 september Grand Prix van Italië Monza 17 september Grand Prix van Singapore Marina Bay 24 september Grand Prix van Japan Suzuka 8 oktober Grand Prix van Qatar* Losail 22 oktober Grand Prix van Amerika* Austin 29 oktober Grand Prix van Mexico Mexico-Stad 5 november Grand Prix van Brazilië* Interlagos 18 november Grand Prix van Las Vegas Las Vegas 26 november Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina * Beoogde sprintraces

Sprintraces in 2023

Net als in 2021 en 2022 staan er in 2023 weer sprintraces op de F1-kalender. Deze korte races op zaterdag over 100 kilometer zijn volgens de F1-organisatie zeer succesvol gebleken. Het aantal sprintraces wordt wel verdubbeld: van drie naar liefst zes. Het plan is om deze sprintraces te laten plaatsvinden in Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, Amerika en Brazilië.