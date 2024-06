Waar Sergio Pérez mee worstelt in de Red Bull F1-auto

De geschiedenis lijkt zich te herhalen voor Sergio Pérez. Net als vorig jaar zakt de Mexicaan na een solide start van het seizoen ver weg. En hoewel niemand verwacht dat hij binnen schootsafstand van teamgenoot Max Verstappen staat, zijn de onderlinge verschillen in de voorbije kwalificaties en races voor Formule 1-begrippen enorm te noemen. En dat op het moment dat Red Bull juist een sterke tweede rijder nodig heeft. McLaren is uitgegroeid tot een serieuze uitdager, Ferrari en Mercedes hijgen ook in de nek van de formatie uit Milton Keynes. Elke zwakke plek - of dat nu betrekking heeft op de auto of op de coureur - wordt direct afgestraft door de concurrentie.

Zoals gezegd is de vormdip van Pérez niets nieuws. Net als vorig jaar lijkt Miami - waar hij in 2023 pole pakte - de laatste race waar hij zich prettig voelde in de Red Bull. Dit seizoen was het gat naar Verstappen in de kwalificatie twee tienden. Op de daaropvolgende hobbelige circuits, waar het voornaamste zwakke punt van de RB20 volledig tot uiting kwam, kon Pérez niet om de problemen heen rijden zoals Verstappen dat wel kon. In Imola, Monaco en Montreal kwalificeerde de rijder uit Guadalajaja zich respectievelijk als elfde, zestiende en zestiende. In Spanje keerde de Formule 1 terug op een normaler circuit. De 34-jarige kon ook daar weinig potten breken met de achtste startpositie.

Sergio Perez, Red Bull Racing, in Parc Ferme Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Hoewel zijn toekomst voorlopig is veiliggesteld met de recente contractverlenging, wat iets van de druk wegneemt, zal hij snel het tij moeten keren. Pérez beweert in Barcelona veel antwoorden te hebben gekregen, ook al finishte hij in de race als achtste op een minuut van winnaar Verstappen. “De balans was op de soft banden behoorlijk zoek. Het probleem dat ik op dit moment heb, is dat ik niet de juiste balans van de auto kan vinden voor alle snelheden. Ik heb behoorlijk wat problemen in de langzame en medium snelle bochten.”

Rigoureus experiment

In een poging dit probleem te verhelpen, heeft Pérez met zijn monteurs tussen VT1 en VT2 flink geëxperimenteerd met de afstelling. Daarbij gingen ze iets te ver, zo erkent hij: “We voerden een aantal agressieve veranderingen door. Ik denk niet dat ze hebben gewerkt, dus we gaan ze evalueren. Tussen VT1 en VT2 hebben we de auto grondig aangepakt, misschien nog wel meer dan tijdens de wintertest. We hebben nooit eerder zoveel dingen aangepast aan de afstelling. We waren ietwat wanhopig in de zoektocht naar een balans. We moeten alles bestuderen, maar er is licht aan het einde van de tunnel.”

Barcelona vormde de start van een triple header, terwijl dit weekend in Oostenrijk ook nog een sprintrace op het programma staat. Dat maakt de druk enerzijds hoger, aan de andere kant kan Pérez veel en snel leren. Wanneer hij de verkeerde weg inslaat, dan kan de sneeuwbal ook heel hard de verkeerde kant op rollen. “Dit is het beste wat je kunt hebben, want je neemt deze ervaring als leermoment mee en gaat direct door naar de volgende race”, zegt hij optimistisch. “Er zijn andere uitdagingen, het seizoen is nog lang. Het is belangrijk om hard te blijven werken.”