Toch is het belangrijk om te onthouden dat dit slechts één interpretatie van de toekomst is, aangezien de teams zelf nog steeds de vrijheid hebben om hun eigen aerodynamische concepten te ontwikkelen, zij het met meer beperkingen dan in het verleden.

De overgang naar een auto met meer grondeffect stelt de ontwerpteams voor nieuwe en interessante uitdagingen, maar het is onvermijdelijk dat de knappe knoppen ook gebruik zullen maken van hun huidige kennis van zaken.

Laten we daarom eens kijken naar een aantal gebieden waarvan we weten dat de teams er graag hun eigen DNA aan willen meegeven en waar het ontwerp van de modelauto (en de regels) die vrijheid biedt.

Het model dat de Formule 1 op Silverstone toonde Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

De voorvleugel en neus zijn ongelooflijk belangrijk bij een Formule 1-auto, omdat zij het eerste contactpunt voor de luchtstroom vormen. De voorvleugel zal volgend jaar maximaal vier vlakken tellen, zoals te zien is op het prototype. De prestaties die de vleugel moet leveren zullen er echter toe leiden dat er wat aan gemorreld zal worden. De teams mogen de bovenste twee vlakken naar eigen ontwerp aanpassen (zie hieronder, rechts), maar er zullen ongetwijfeld ook verschillen zijn in hun vorm, met name de verbinding met de end plate en de neus.

De twee verschillende computertekeningen van de Formule 1 tonen ook duidelijk hoe teams zelf beslissingen mogen nemen met betrekking tot de vorm en lengte van de neus.

Duidelijk te zien is dat de vleugel links meer onder de neus ligt en dat rechts de vleugel verder vooruit steekt. Het is duidelijk dat dit een gebied van intensieve ontwikkeling zal worden voor de teams om de stroming en turbulentie rond het voorwiel te optimaliseren.

Dit bovenaanzicht geeft ons een idee van de lengte van de vleugel aan de voorkant van de vloer en de 'hekken' die worden gebruikt om de luchtstroom door de tunnels onder de auto te geleiden. Daarboven bevinden zich de sidepods, die een zeer gebogen inlaat hebben en ook hier kunnen de teams hun eigen kennis gebruiken en een en ander aanpassen.

Hetzelfde kan gezegd worden van de rest van het bodywork van de sidepods, het bodywork rond de halo en de vorm van de airbox boven de coureur. Deze mogen allemaal aangepast worden door de teams.

De rand van de vloer van de modelauto (hieronder) is een beetje anders dan het schaalmodel dat de Formule 1 in 2019 presenteerde. Ook hier gaan we wat ontwikkelingswerk van de teams zien, vooral omdat het nu al een gebied is dat volop in ontwikkeling is. Een deel van die kennis zal overdraagbaar zijn en zal worden gebruikt om de luchtstroom voor de achterband te verbeteren.

Ook als we naar de achterkant van de auto kijken, zien we dat het ontwerp van de recente showauto is aangepast ten opzichte van het schaalmodel van 2019. De vleugel is opgesplitst in twee delen en de twee bevestigingselementen zijn meer gestileerd, meer in lijn met de zwanenhalsvorm die veel teams al hebben.

De Formule 1 heeft op het model geen plaats gemaakt voor de pod die de DRS activeert, maar die zal er wel degelijk op komen te zitten.

De vleugeltjes die tussen de wielen en de diffuser hangen, zullen ook een interessant ontwikkelingsgebied zijn voor de teams, niet alleen omdat ze dicht bij de wand van de diffuser zitten, maar ook omdat ze nu al worden gebruikt en duidelijk hun waarde hebben bewezen bij het beïnvloeden van de stroming rond de achterkant van de auto.

De wieldoppen keren ook terug in de F1, nadat ze na het seizoen 2009 naar de schroothoop werden verwezen. Indertijd zaten ze statisch in de velg, maar nu moeten ze met de wielen meedraaien. Het ontwerp is ook meer beperkt, maar er zullen ongetwijfeld manieren zijn waarop de teams ze aan hun eigen wensen kunnen aanpassen.

De F1-wagen van 2022 detail Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

De echte 2022-wagens mogen dan niet radicaal verschillen van wat we tot nu toe hebben gezien, het zijn de details die de teams in staat stellen om hun eigen ding te doen. En in een sport waar marginale winst de sleutel tot succes is, zijn het deze subtiele verschillen die volgend jaar doorslaggevend kunnen zijn in de strijd om de prijzen.