Waar is de voorsprong van Red Bull in F1 gebleven?

In de eerste weken van het Formule 1-seizoen 2024 wees alles op een herhaling van 2023. Red Bull Racing en Max Verstappen kwamen tijdens de wintertest al sterk voor de dag, en zetten die vorm door in de openingsraces. Het leek weer een dominant en saai jaar te worden.

Inmiddels zijn we vier maanden verder en de wereld ziet er heel anders uit. Mercedes heeft met een reeks updates het grondeffect eindelijk onder de knie, terwijl McLaren de indrukwekkende stijgende lijn door weet te trekken. Ferrari zit even in lastiger vaarwater doordat het laatste updatepakket niet naar wens werkt, maar ook de Scuderia was op bepaalde circuits sterk onderweg. De laatste zeven Grands Prix zijn gewonnen voor vijf verschillende rijders van vier teams. Dat is geweldig nieuws voor Formule 1-fans, want de tweede seizoenshelft belooft een waar spektakelstuk te worden. Maar voor Red Bull? Niet zulk geweldig nieuws. Dus waar is hun ogenschijnlijk riante voorsprong van de start van het seizoen gebleven?

De traditionele verklaring is dat de onderlinge verschillen altijd kleiner worden naarmate de reglementen langer ongewijzigd blijven. Red Bull kan simpelweg minder performance uit het huidige regelboek wringen. Rivaliserende teams die in 2022 en 2023 de plank missloegen, beginnen langzaam maar zeker de antwoorden te vinden op de vraagstukken die Red Bull al lang geleden heeft opgelost. Met name hoe men downforce moet genereren in verschillende bochtentypen met deze complexe grondeffectbolides wordt voor iedereen steeds duidelijker.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tel daar de glijdende schaal van ontwikkelingstijd bij op, waarbij de meest succesvolle teams minder tijd mogen besteden in de windtunnel en aan CFD-simulaties. Red Bull wordt dus dubbel geraakt: de vroege voorsprong is op de lange termijn juist een handicap. “Ik denk dat ze het eindpunt eerder hebben bereikt dan de rest van ons”, zegt McLaren CEO Zak Brown. “En er komt een punt van de afnemende meeropbrengst als het gaat om de mate waarin je de auto kunt blijven doorontwikkelen. Het is hun verdienste dat ze als eerste op dit punt zijn aanbeland. Nu hebben alle anderen hen bijna of helemaal bijgehaald.”

Hoewel Brown en Red Bull-teambaas Christian Horner recentelijk over diverse onderwerpen publiekelijk clashten, zijn ze het op dit vlak wel met elkaar eens. “Het is geen geheim dat we minder ontwikkelingstijd hebben dan de anderen. We bevinden ons in de top van de curve, dus je komt terecht bij de afnemende meeropbrengst”, aldus Horner.

Er is echter één iemand die daar geen genoegen mee neemt: Max Verstappen. Hij heeft zijn team herhaaldelijk publiekelijk aangespoord om nieuwe wegen in te slaan en tijdwinst te vinden, in plaats van simpelweg te accepteren dat dit de nieuwe realiteit is. “We kunnen zeggen: ‘Ja, het is normaal’. Maar ik denk niet dat het normaal is”, aldus de regerend wereldkampioen. “We moeten hard blijven werken. Als we denken dat dit normaal is, dan worden we ingehaald. Elke dag werk ik met de engineers en ik probeer updates eerder te laten komen.”

Hoeveel kan Red Bull nog uit de RB20 wringen?

George Russell, Mercedes F1 W15, leidt Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto door: Glenn Dunbar

De vraag is hoeveel Red Bull nog uit de RB20 kan halen. Zeker nu de verplichte shutdown in de zomer aanstaande is en alle teams de blik langzaam maar zeker op 2025 willen richten. Red Bull zorgde in februari voor gefronste wenkbrauwen toen de visueel zeer afwijkende RB20 werd onthuld. De suggestie werd gewekt dat het team uit Milton Keynes niet op de lauweren had zitten rusten en met een innovatief concept ook de laatste jaren van de huidige reglementscyclus zou domineren. De RB20 leverde in eerste instantie inderdaad die stap voorwaarts op, en de formatie begon met een comfortabele voorsprong aan de eerste races. Het neigt er nu echter naar dat de grootste stap vooral in de wintermaanden gemaakt is, en dat het team moeite heeft om nog meer uit het huidige pakket te halen.

Hoofdengineer Paul Monaghan legde eerder al uit dat het einde van de ontwikkelingsmogelijkheden in zicht komt. Men boekt steeds minder en minder progressie nu de ontwikkelingscurve afvlakt. Horner heeft nog altijd hoop dat de komende updates het verschil kunnen maken, maar hij erkent dat de winst vooral zit in de kleinste details. Dat is iets wat geldt voor alle topteams. “We hebben dingen in de pijplijn… Hoewel we op de top van de curve zitten, valt er nog winst te boeken. Het is onvermijdelijk dat marginaal kleine details het verschil maken wanneer de grid dichter bij elkaar komt.”

De grote winnaar? Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto door: Erik Junius

Het is niet exact duidelijk hoeveel zorgen Red Bull zich moet maken over de sterk verbeterde vorm van de concurrentie. Om diverse redenen is het lastig om de exacte pikorde te bepalen. Een reeks hobbelige circuits, wat al tijden de achilleshiel van Red Bull is, zorgde ervoor dat de RB20 slechter leek dan hij in werkelijkheid is. Maar in tegenstelling tot wat de gehele paddock had verwacht, was McLaren over een vliegende ronde in Barcelona de snellere. Vervolgens kwam Oostenrijk, waar Verstappen overtuigend de sprintrace won en met een enorme voorsprong de pole-position voor de Grand Prix veiligstelde. Op Silverstone leken zowel McLaren als Mercedes afhankelijk van de omstandigheden sneller. Dat wijst erop dat je meer verschil kunt maken met het vinden van het juiste window en de juiste temperatuur voor de banden dan met pure snelheid. “De vorm wisselt enigszins. Mercedes was sterk in Silverstone. McLaren was een week eerder goed, en wij wonnen de week ervoor in Barcelona”, stelt Horner. “In Oostenrijk waren we in de kwalificatie vier tienden sneller dan het hele veld, in Silverstone hadden we zonder de vloerschade van Verstappen ook mee kunnen doen om de pole. Aan het einde van de race was Max op jacht naar Lewis en maakte een achterstand van tien seconden bijna helemaal goed. Het zou me niets verbazen als Max in deze triple header alsnog de meeste punten heeft gescoord.”

En dat is inderdaad het geval. Verstappen verzamelde 51 punten in de afgelopen drie raceweekends, ten opzichte van 43 voor Oscar Piastri, 42 voor George Russell en 40 voor Lewis Hamilton en Lando Norris. Daar zit ook direct een ander voordeel voor Red Bull. Ook al beschikt het niet over de snelste wagen, Verstappen en Red Bull presteren als kampioenen en ze straffen fouten van anderen - met name McLaren - keer op keer knalhard af. Red Bull beschikte in de meeste van de voorbije zeven races - zo niet allemaal - niet over de snelste auto. Verstappen won desondanks drie van deze Grands Prix en scoorde met uitzondering van Monaco overal beter dan zijn eerste achtervolger Norris.

Hoewel de pure snelheid van de RB20, en de aanhoudende problemen van Sergio Pérez in de tweede auto zorgelijk zijn, is de superieure uitvoering in de races waarschijnlijk voldoende om de titels over de streep te trekken. De zorgvuldig opgebouwde voorsprong in de eerste fase van het jaar vormt natuurlijk een zeer welkome buffer.