Televisie-overzicht: waar is de Formule 1 in 2020 te zien?

Abonnees van Ziggo kunnen het Formule 1-seizoen 2020 gratis volgen via kanaal 14. Hier worden alle trainingen, kwalificaties en races live en zonder reclame uitgezonden. Klanten van Ziggo hebben bovendien gratis toegang tot F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij is dit seizoen beschikbaar bij die dienst, maar je kunt ook in verschillende andere talen luisteren.

Als je bij een andere provider bent aangesloten is er een losse betaalversie van Ziggo Sport Totaal beschikbaar. Ook hier is alles onafgebroken te volgen. Dit pakket is ook enkel digitaal aan te schaffen, waardoor je op mobiel of tablet de wedstrijden kunt volgen. Ook zit er in de app een mogelijkheid de beelden naar je tv te streamen door bijvoorbeeld gebruik te maken van Chromecast of Apple TV. Bij Ziggo is het bovendien mogelijk om races los aan te schaffen.

Een alternatief voor de fans die geen Ziggo-abonnement hebben of willen is RTL Deutschland. Zij zenden de kwalificatie en race live uit, inclusief analyses en nabeschouwingen vanaf locatie. De wedstrijd wordt echter wel enkele malen onderbroken door reclame. Een van de meest populaire zenders op Formule 1-gebied is het Britse Sky Sports. Dit is enkel via livestream of VPN in Nederland beschikbaar.

Het is sinds vorig seizoen ook mogelijk om gebruik te maken van F1 TV Pro, hiervoor heb je dus niet noodzakelijk een Ziggo-abonnement voor nodig. Via de officiële streamingdienst kun je alle sessies live kijken, krijg je toegang tot alle onboardcamera's met bijbehorende boordradio's. Bovendien heeft men een uitgebreid archief online staan met historische races. De reguliere uitzendingen van F1 TV Pro lopen deels synchroon met de uitzendingen van Sky Sports, zo wordt de World Feed van commentaar voorzien door David Croft en Martin Brundle.