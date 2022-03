'VW neemt volgende week besluit over F1-deelname Porsche en Audi'

De verhalen over F1-deelname van de Volkswagen Group zijn van alle tijden, maar anno 2022 toch iets concreter dan voorheen. VW ziet de omwenteling in het motorische reglement in 2026 als het ideale moment om in te stappen, en wel om meerdere redenen. Om te beginnen wil de Formule 1 de motorplannen verder verduurzamen met een groter aandeel van de hybride componenten en een overstap op volledig duurzame brandstoffen. Ten tweede biedt het nieuwe reglement een kans aan nieuwkomers om competitief te zijn in een min of meer gelijkwaardig speelveld. Zo worden er concessies gedaan voor nieuwe intreders en verdwijnt de buitengewoon complexe MGU-H.

Het maakt de geesten binnen VW rijp voor de koningsklasse, al moet er nog wel een definitieve klap op worden gegeven. Uit informatie van Motorsport.com blijkt dat de vergadering waarin F1 ter sprake komt eigenlijk op 4 maart had moeten plaatsvinden, maar dat die - mede door de situatie in Oekraïne en verdere onzekerheid - is uitgesteld. Persbureau Reuters meldt nu op basis van meerdere bronnen dat de bijeenkomst is verplaatst naar volgende week. Dan zou er groen licht worden gegeven voor de F1-plannen en zouden Audi en Porsche ook naar buiten mogen treden.

Volkswagen wil vooralsnog niet reageren op de berichtgeving, maar onder meer Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft laten weten dat er op motorisch vlak nieuws aan zit te komen. "Stay tuned", liet de Italiaan in Bahrein weten. Daarmee leek Domenicali eveneens op toetreding van het Volkswagen-concern te duiden. Audi moet in dat geval in zee gaan met McLaren, nadat geruchten over een overname vorig jaar nog naar het rijk der fabelen werden verwezen. Bij Porsche gaat het sowieso niet om overname van een bestaand Formule 1-team, maar wel om een langdurige samenwerking met Red Bull Racing. Het merk uit Weissach moet de handen vanaf 2026 ineenslaan met Red Bull Powertrains, waarbij wereldkampioen Max Verstappen ook als persoonlijk boegbeeld voor Porsche kan fungeren.