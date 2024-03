'Vrouw die klacht indiende tegen Horner in beroep tegen gevolg uitkomst onderzoek'

Volgens The Telegraph gaat de vrouw die de klacht tegen Red Bull-teambaas indiende wegens vermeend overschrijdend gedrag de komende dagen in beroep tegen het gevolg van de uitkomst van het onderzoek. De Britse krant meldt dat die stap later wordt gezet dan gepland, doordat de vrouw in kwestie onlangs van advocaat is gewisseld. Om deze jurist genoeg tijd te geven om zich in te lezen is de deadline verschoven.

Het is het volgende hoofdstuk in de Horner-zaak. Begin dit jaar werd vanuit Red Bull GmbH bevestigd dat er een onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag was ingesteld. Een onafhankelijke advocaat voerde het onderzoek uit en kwam daags voor de eerste Grand Prix in Bahrein met zijn bevindingen. In een korte verklaring stond dat de klacht ongegrond is verklaard en dat Horner vrijgesproken wordt. Een paar dagen later schorste Red Bull Racing de vrouw die de klacht indiende zelf. Horner ontkent alle aantijgingen ten zeerste.

Storm blijft razen

Het is het hele jaar al onrustig bij Red Bull Racing. Na het onderzoek en de afronding daarvan volgden ging de storm nog niet meteen liggen. Zo vertelde Helmut Marko in Saudi-Arabië dat hij 'in theorie' geschorst kon worden, waarna Max Verstappen expliciet zijn kant van het verhaal koos. Laatstgenoemde dreigde zelfs zijn eigen toekomstkeuzes te herzien als Marko zijn biezen moet pakken. Ook Jos Verstappen laat zich niet ongehoord in deze casus, hij vindt dat Horner moet vertrekken om de boel rustig te houden bij Red Bull.

Aan de zijlijn kijkt Mercedes-teambaas Toto Wolff toe. De baas van de grote concurrent heeft meerdere keren de deur voor een overstap van Verstappen naar zijn team opengezet en zelfs Marko zou daarbij welkom zijn. "We missen sowieso onze oude mascotte, dan nemen we gewoon Helmut", lachte Wolff vorige week in Jeddah.