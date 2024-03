VIDEO: Vrijdagse F1-actie los in Bahrein, kalme start VT3

Het is natuurlijk goed te verklaren dat het op vrijdagmiddag in de derde vrije training een stuk rustiger is. De omstandigheden zijn niet te vergelijken met waar later vandaag in gekwalificeerd en zaterdag in geracet wordt. Het is niet alleen buiten warmer, maar ook het asfalt is een tik warmer.

Later in de sessie gaan we nog wel wat rondetijden zien. Het is ondanks de niet geheel representatieve sessie nog wel belangrijk om hier en daar wat af te stellen. We kunnen wel ook wat kwalificatierondjes verwachten, al is het ook goed voor te stellen dat enkele teams nog wel de kaarten tegen de borst houden.

Lewis Hamilton reed in zijn Mercedes als eerst naar buiten. De Engelsman kan tevreden terugkijken naar vrijdag. Hij was in de tweede vrije training ietwat verrassend de snelste. Dat kwam ook tot zijn eigen verrassing overigens, want hij verwachtte dat Red Bull sneller zou zijn. Kan Hamilton de snelheid erin houden en tegen alle verwachtingen in de snelste zijn in de kwalificatie?