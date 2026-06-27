"Vrij bizar" – Max Verstappen laakt vertraging voor dubbel geel na crash, FIA legt uit
Max Verstappen is van mening dat zijn crash in één van de snelste bochten van de Red Bull Ring tot dubbele gele vlaggen had moeten leiden. Polesitter George Russell is een andere mening toegedaan.
Max Verstappen verloor de controle over zijn RB22 bij ingaan van bocht 9, nadat hij drie bochten ervoor naar eigen zeggen ook al een behoorlijke ‘snap’ bij het ingaan van de bocht had gekregen.
De achterkant van de Red Bull was in bocht 9 meteen weg, met een behoorlijke impact tot gevolg. In de media pen gaf Verstappen aan fysiek in orde te zijn, al voegde hij met een lach toe: "Nou ja, voor zover als dat kan."
Los van Verstappens eigen resultaat had de crash ook gevolgen voor de verdere slotfase van de kwalificatie. De Nederlander denkt dat hij anders als derde was geëindigd achter beide Mercedes-coureurs, al brak Kimi Antonelli zijn vliegende ronde af na Verstappens crash.
De kampioenschapsleider noemde dat in de media pen “een fout”, aangezien hij uitging van dubbele gele vlaggen. Verstappen is echter van mening dat dat ook daadwerkelijk het geval had moeten zijn.
Op de vraag wat hij vindt van slechts een enkele gele vlag na een crash in één van de snelste delen van het circuit, reageert de viervoudig wereldkampioen: "Ik hoor dat nu pas, maar dat is vrij bizar."
De FIA verduidelijkt dat de standaardprocedure is gevolgd. Op het moment dat de baanposten zagen dat Verstappen de controle verloor terwijl hij nog op de baan reed, werd er direct een enkele gele vlag getoond. De wedstrijdleiding neemt vervolgens enige tijd om de situatie en het gevaar te beoordelen – zodra de auto daadwerkelijk in de bandenstapels is geëindigd – om te bepalen of er moet worden opgeschaald naar dubbel geel.
Volgens de FIA is dat in dit geval ook gebeurd, ongeveer vijftien tot twintig seconden nadat de eerste gele vlag was getoond. In die tussenliggende periode passeerden Russell – en ook Antonelli – de plaats van het ongeval, waardoor het op dat moment slechts een enkele gele vlag was.
Russell zag Verstappens auto niet: “Dacht dat hij was doorgereden”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Peter Fox / Getty Images
Russell keek weinig verrassend anders naar de situatie dan Verstappen. De polesitter stelde na afloop dat hij de Red Bull niet eens had gezien en daardoor zelfs dacht dat Verstappen zijn weg had kunnen vervolgen.
"Het is een bocht waarin je behoorlijk veel kunt zien. Ik ging flink van het gas en wilde de situatie beoordelen zodra ik bij de bocht aankwam, om te zien of de auto daar nog stond. Maar omdat het een enkele gele vlag was, was ik er vrij zeker van dat er geen direct gevaar was. Zodra ik instuurde, zag ik verderop alweer groen.”
“Ik dacht eigenlijk dat hij was doorgereden, omdat ik de auto helemaal niet zag. Hij stond zo ver van de baan af", aldus Russell. "Pas toen ik achteraf de herhaling zag, zag ik dat de auto heel ver van de baan in de bandenstapel stond. Dus ja, ik ben blij dat het gezonde verstand heeft gezegevierd."
Volgens de regels van een enkele gele vlag heeft Russell correct gehandeld. In zo’n geval moet er significant worden gelift – wat ook moet worden aangetoond in de data vergeleken met eerdere ronden – en moet een coureur bereid zijn om van richting te veranderen. Bij dubbel geel had Russell zijn rondetijd helemaal niet mogen verbeteren en was die tijd meteen geschrapt. Volgens Russell was daar echter geen enkele aanleiding toe.
"Ik denk dat een enkele gele vlag in dit geval correct was. Zoals ik al zei: dubbel geel betekent direct gevaar. De enige reden dat Verstappen zo ver in de bandenstapel stond, is omdat hij aan het pushen was en de auto verloor. Dus ik denk dat een enkele gele vlag de juiste beslissing was. Ik denk dat ik alles goed heb gedaan om de situatie volledig onder controle te houden, en dat is een heel ander verhaal dan bij dubbel geel."
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