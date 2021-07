Het feit dat er geen zwaardere straf komt voor Lewis Hamilton is niet echt verrassend. De Mercedes F1-coureur was op basis van videobeelden en telemetriedata immers al bestraft. De kans was dan ook klein dat Red Bull nieuw ‘significant’ en ‘relevant’ bewijs kon overhandigen aan de FIA. Dat ondervond Ferrari in 2019 aan den lijve, toen een uitgebreide analyse van Karun Chandhok bij Sky Sports niet voldoende bleek om een zaak na een tijdstraf te heropenen.

Hoe overtuigd teams ook zijn van het idee dat ze over nieuwe elementen beschikken, de FIA stelt stevige eisen waaraan voldaan moet worden voordat de stewards weer bijeen geroepen worden. In dit geval bleek de data van het incident, de inhaalactie van Hamilton op Charles Leclerc als vergelijkingsmateriaal en het nabootsen van de racelijn van Hamilton door Alex Albon niet voldoende. Hoewel de uitspraak niet als een verrassing kwam, zorgde het statement van de FIA wel voor de nodige verwarring.

De filmdag

Een van de belangrijkste aspecten van de uitspraak was dat Red Bull nieuw bewijs ‘had gecreëerd’ in plaats van ‘ontdekt’. Red Bull leverde simulaties van het ongeval aan maar ging daarbij ook nog een stap verder: het heeft de lijn die Hamilton in Copse nam met een van de eigen auto’s letterlijk nagebootst. De stewards maakten melding van beelden van 22 juli 2021, waar een andere rijder (Alexander Albon) de racelijn van de rivaal uitprobeerde. Albon kwam afgelopen week in actie in de RB16B van 2021 tijdens een Pirelli-bandentest. Deze vond plaats op 21 juli. Red Bull Racing had de dag erna het circuit afgehuurd voor een filmdag met de 2019-spec RB15. Beelden van die test volgden later die dag op social media.

Aangezien de RB15 meer dan twee jaar oud is, kan Red Bull daarmee ongelimiteerd kilometers maken. Bovendien kan test- en reserverijder Albon fit blijven als hij regelmatig plaatsneemt in een ouderejaars bolide. Wat dat betreft niets geks aan de test. Uit het statement van de stewards bleek echter dat die testdag in elk geval voor een deel gebruikt is om Albon de lijn van Hamilton richting Copse na te laten bootsen. Het vermoedelijke doel was om aan te tonen dat de Brit de bocht nooit gehaald zou hebben en met te veel snelheid zou hebben ingestuurd.

Het feit dat Red Bull een testdag heeft gebruikt om de lijn van de grote rivaal na te bootsen bewijst hoeveel tijd, energie én geld de formatie bereid was te steken in het voorval. Hoe realistisch het resultaat ook was, Red Bull zou nimmer ‘significant en relevant bewijs’ vinden door terug te gaan naar het circuit en de situatie nog eens na te spelen. Zoals de stewards lieten blijken, was dit geen ontdekking van nieuw bewijs, wat wel vereist is om de zaak te laten heropenen. Uit het statement bleek dat de stewards vonden dat “bewijs niet ‘gevonden’ was maar gecreëerd met als doel aan te leveren voor het verzoek om herziening.”

De mysterieuze beschuldigingen

Een misschien nog wel groter mysterie is de directe verwijzing van de FIA naar bepaalde ‘beschuldigingen’ die Red Bull in een brief aan het overkoepelend orgaan uitte. Op 23 juli, toen het team het verzoek voor de herziening van het incident indiende, werd in een bijgevoegde brief in niet mis te verstane bewoordingen beschuldigingen geuit. Het FIA-statement vanuit Hongarije meldde: “De stewards lazen, met enige zorg, bepaalde beschuldigingen in de brief van de deelnemer. Dergelijke aantijgingen zouden al dan niet relevant zijn geweest voor de stewards indien het verzoek om herziening zou zijn ingewilligd.”

Het is niet bekend wat de beschuldigingen van Red Bull zijn, maar het moge duidelijk zijn dat men vol de aanval heeft gekozen. Mercedes reageerde na de uitspraak in een eigen statement daarop door te stellen dat de concurrent een ‘gecoördineerde poging van het senior management van Red Bull Racing om de goede naam van Lewis Hamilton te beschadigen’ had ondernomen. De frustratie en woede van Red Bull over het rijgedrag van Hamilton moge duidelijk zijn, maar het feit dat de FIA-stewards een dergelijke uitspraak doen lijkt erop te duiden dat het team ook pittige, directe kritiek heeft geuit op het orgaan of haar officials.

De Red Bull Racing RB16B van Max Verstappen wordt op een truck geladen Foto: Sutton Images

Red Bull heeft geen mogelijkheid onbenut gelaten om te benadrukken dat er een zwaardere straf uitgedeeld had moeten worden. Daarmee wordt ook gesuggereerd dat de wedstrijdleiding niet hard genoeg heeft opgetreden. Het team was ook niet te spreken over het feit dat Hamilton werd gezien als ‘voornaamste’ schuldige, wat inhield dat ook Verstappen een deel schuld op zijn bordje kreeg. Wat er precies in die brief stond en welke bewoordingen gebruikt zijn, zal wel nooit naar buiten komen.

De uitspraak van de FIA zet in elk geval definitief een streep onder een van de meest besproken incidenten in de Formule 1 van de afgelopen jaren. De focus kan nu weer verlegd worden naar de laatste race voor de zomerstop en de tweede seizoenshelft. Maar op basis van de statements van beide teams én de FIA kunnen de fans zich opmaken voor een hete strijd om het kampioenschap.

