Fernando Alonso is bezig aan zijn 21ste seizoen in de Formule 1. De 42-jarige Spanjaard keerde in 2021 terug na een afwezigheid van twee jaar en heeft nog altijd de ambitie om zijn derde F1-titel te pakken. Na de successen in 2005 en 2006 kwam hij een aantal keer in de buurt, maar hij greep telkens mis. Bij Alpine wilde het niet lukken om voor de zeges te gaan, waardoor hij vorig jaar de overstap naar Aston Martin maakte. Die samenwerking begon veelbelovend met acht podiumplaatsen, maar een zege – laat staan de titel – was ver buiten bereik. Dit jaar lijken – op basis van de prestaties in Bahrein – die ambities nog verder weg.

Door het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari in 2025 staat Alonso wel op de lijst bij Mercedes. Dat is als het Duitse team niet voor een eigen verrassing zorgt en Max Verstappen strikt, over wie geruchten gaan door de onrust bij Red Bull Racing. Alonso heeft de geruchten ook gelezen, maar vindt het 'lastig' om van buitenaf te oordelen hoe realistisch dat is. "Er zijn de afgelopen twee of drie maanden zoveel geruchten geweest, dat het moeilijk is om ze allemaal te geloven", zegt Alonso. "Het is dus meer een vraag aan Max."

Wel staat Alonso dus op de lijst bij Mercedes, waar ook al namen als Carlos Sainz, Alexander Albon en junior Andrea Kimi Antonelli zijn genoemd. De tweevoudig F1-kampioen stelt dat hij op die lijst staat omdat zijn huidige contract dit jaar afloopt. "Het is beter om op dat soort lijstjes te staan, dan bijvoorbeeld op een lijstje voor een andere raceklasse of voor pensioen", grapt Alonso. "Maar ik zal de komende weken of races een besluit nemen over mijn toekomst." In zijn antwoord laat hij doorschemeren dat het niet vanzelfsprekend is dat hij zich nog voor meerdere seizoenen zal vastleggen. "Ik moet eerst bij mezelf te rade gaan en een besluit nemen, kijken of ik me wil vastleggen voor de toekomst. Ik moet dan natuurlijk alle andere dingen in het leven opofferen om 100 procent gereed te zijn voor de F1. Daar zal het besluit om draaien", aldus Alonso, die de geruchten om een overstap van Verstappen naar Mercedes 'met interesse' zal volgen.

Gevraagd door Motorsport.com of hij dan zou overwegen om een contract voor één jaar te accepteren – iets dat voor Mercedes een optie zou zijn in afwachting van Antonelli – antwoordt Alonso: "Ik weet het niet. Ik moet eerst nog maar zien of ik wil blijven racen. Zoals gezegd zou ik egoïstisch zijn als ik alleen denk aan een nieuw contract en het zijn van een Formule 1-coureur en de hele wereld af te reizen om me maar cool te voelen. Zo zit ik niet in elkaar. Als ik me inzet, dan is dat alleen omdat ik echt geloof dat er een kans is op zeges. Ik wil in de simulator zitten, met de engineers aan de slag gaan en wil 100 procent geven aan een organisatie waarvan ik weet dat zij ook die 100 procent zullen geven. Als dat niet zo is, dan zet ik me niet in. Ik weet niet voor hoe lang of met wie. Er zijn dus nog veel vraagtekens. Maar dat is de tweede fase. De eerste fase is een besluit nemen over mijn eigen toekomst."