Vraagtekens bij deal F1 en Apple ondanks recordomzet onder Liberty Media

De Formule 1 gooit het in 2026 over een andere boeg in de Verenigde Staten. Het contract met ESPN voor de uitzendrechten werd vorig jaar niet verlengd, wat de deur opende om de rechten te verkopen aan Apple. Het Amerikaanse technologiebedrijf heeft een deal voor de exclusieve uitzendrechten gesloten die naar verluidt zo'n 50 miljoen dollar meer waard is dan het vorige contract van F1 met ESPN.

Achter de schermen nemen de kritische geluiden echter toe bij Liberty Media. Na de publicatie van het jaarverslag over 2025, waarin de omzet en de winst van de Formule 1 flink zijn gegroeid ten opzichte van 2024, moest het bedrijf zich verantwoorden in een vraag- en antwoordsessie met analisten. Het kernpunt van het debat: garandeert Apple echt de voortdurende groei van F1 op de Amerikaanse markt?

Derek Chang, de CEO en president van Liberty Media, probeerde de gemoederen tot bedaren te brengen. Hij vertelde onder meer over een ontmoeting met Apple-topman Tim Cook en Eddy Cue (senior vicepresident services) tijdens de Super Bowl van afgelopen februari. Daar is hem verzekerd dat Apple fors gaat investeren in het project.

De onlangs gepresenteerde jaarcijfers van de Formule 1 lijken Liberty Media op dit vlak gelijk te geven. De omzet steeg in het vorige kalenderjaar met 14 procent tot bijna 3,9 miljard dollar. Deze sprong is hoofdzakelijk te danken aan nieuwe sponsorovereenkomsten, hogere inkomsten uit mediarechten en het succes van de F1-film van Apple.

Apple heeft inmiddels al enkele aankondigingen gedaan over hoe het waarde wil toevoegen aan de deal met F1. Een onderdeel van de deal is dat F1 TV, de streamingdienst van de koningsklasse, zonder extra kosten voor abonnees in Apple TV wordt geïntegreerd in de Verenigde Staten. Dat is in zekere zin vergelijkbaar met de situatie in Nederland, waar klanten van Viaplay ook toegang krijgen tot F1 TV Pro.

Tim Cook en Eddy Cue zijn er met Apple in geslaagd om de F1-uitzendrechten in de VS te kopen. Foto door: Getty Images

Een ander plan van Apple is om op enkele vlakken samen te werken met de streamingdienst Netflix. Zo is het nieuwe seizoen van Drive to Survive nu ook via Apple TV te bekijken, terwijl de Grand Prix van Canada in mei ook live wordt uitgezonden via Netflix. Verder heeft Apple plannen om diverse F1-races live uit te zenden in Amerikaanse IMAX-bioscopen.

"De Formule 1 is een snelgroeiende kracht in de sport en cultuur van de VS", aldus Oliver Schusser, vicepresident van Apple voor muziek, sport en Beats. "Door de Formule 1 van Apple TV live naar de IMAX-bioscopen te brengen, brengen we de energie en spanning naar nog meer schermen – en dat op een echt meeslepende manier."

Met deze samenwerking wil Apple dus een nieuwe manier bieden om de snelheid en het spektakel van de Formule 1 te beleven. Of deze manier het bereik van een klassieke tv-zender als ESPN kan vervangen, blijft echter de grote vraag.