Vraag van de week: Hoe lang zal de huidige crisis bij Aston Martin duren?

Gezien hoe de start van het nieuwe tijdperk voor de samenwerking tussen Aston Martin en Honda verloopt, kan het halen van de finishlijn in Japan – al was het met maar één auto – al als een succes worden beschouwd voor de door tegenslagen geplaagde renstal. Toch reiken de ambities van het team veel verder – het is immers geen geheim dat Lawrence Stroll graag wil dat het team races en kampioenschappen wint, en liever vandaag dan morgen. Op dit moment lijkt het echter onrealistisch dat alle problemen waarmee Aston Martin en Honda momenteel kampen, in de nabije toekomst kunnen worden opgelost. Maar hoe zou het tijdschema voor het herstel eruit kunnen zien?

We weten nog niet hoe goed de AMR26 werkelijk is

Roberto Chinchero, Motorsport.com Italië:

Er bestaat weinig twijfel: de crisis binnen de samenwerking tussen Aston Martin en Honda is de grootste negatieve verrassing van dit seizoensbegin. Een team dat zich bij de top wilde voegen, bevindt zich in plaats daarvan achteraan het veld, naast nieuwkomer Cadillac.

Al snel werd duidelijk dat de belangrijkste problemen voortkomen uit een flinke vertraging bij Honda’s power unit, wat de situatie aanzienlijk bemoeilijkt, aangezien de doorlooptijden voor ingrepen aan motoren altijd lang zijn. In een dergelijk moeilijk scenario vormt de ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) een potentiële reddingsboei, aangezien dit de ingenieurs van Honda in staat stelt om binnen kortere tijdsbestekken aan de krachtbron te werken.

"Er blijven twee cruciale vragen: beschikken de engineers over de oplossingen om de motor op niveau te krijgen? En hoe lang gaat dat duren?" Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Toch blijven er twee cruciale vragen: beschikken de Japanse engineers over de juiste oplossingen om de motor op een acceptabel prestatieniveau te krijgen? En vooral: hoe lang gaat dat duren?

Realistisch gezien is het moeilijk voor te stellen dat Aston Martin in 2026 de koplopers uitdaagt, maar we zouden Fernando Alonso en Lance Stroll in de tweede helft van het seizoen wel weer hoger op de ranglijst kunnen zien klimmen, mogelijk tot in de top 10 – mits Honda optimaal gebruik kan maken van wat de ADUO te bieden heeft.

Daarnaast blijft er nog een belangrijke vraag over de auto zelf, want hoe competitief is die? Tot nu toe is het project van Adrian Newey onmogelijk te beoordelen: het tekort aan motorvermogen is zo groot dat het moeilijk is om het ware potentieel van de AMR26 in te schatten. In de huidige situatie lijkt dit de minste zorg van het team te zijn, maar er komt een moment dat ook de auto zelf zijn capaciteiten zal moeten laten zien.

Het kan sneller gaan dan je denkt – als het geen schuldspel wordt

Ken Tanaka, Motorsport.com Japan:

Er wordt vaak gesuggereerd dat de hoofdoorzaak van het huidige probleem bij Honda ligt. De bron van de trillingen is zeker de door Honda gebouwde motor, en dit is iets wat Honda zelf ook heeft erkend. Motoren produceren echter van nature trillingen. Tenzij die trillingen buiten de aanvaardbare grenzen vallen, is dit het soort probleem dat moet worden aangepakt door middel van integratie met het chassis.

Sterker nog, er kwamen geen grote meldingen over vibraties toen de Honda-motor tot vorig jaar door Red Bull werd gebruikt. Als de trillingen abnormaal waren geweest, is het redelijk om aan te nemen dat dergelijke problemen tijdens de ontwikkelingsfase zouden zijn vastgesteld.

"Waarschijnlijk zijn onafhankelijk ontwikkelde componenten gecombineerd, waardoor onbedoelde negatieve effecten zijn ontstaan."

Dat gezegd hebbende, betekent dit niet dat Honda geen verantwoordelijkheid draagt, noch dat de schuld bij Aston Martin ligt. Het is waarschijnlijker dat toen onafhankelijk ontwikkelde componenten – die elk op topprestaties waren gericht – werden gecombineerd, er helaas onbedoelde negatieve effecten zijn ontstaan.

Als de situatie uitmondt in een schuldspel, dan zou het antwoord op de centrale vraag "Hoe lang zal deze crisis duren?" "voor onbepaalde tijd" zijn. Maar als beide partijen goed kunnen samenwerken, kan de oplossing sneller komen dan verwacht.

Geen snelle oplossing voor onderling samenhangende problemen

Stuart Codling, Autosport:

De puinhoop waarin Aston Martin zich bevindt, is werkelijk bizar. Net als bij Honda's eerdere samenwerking met McLaren aan het begin van het hybride tijdperk, is er geen gemakkelijke manier om de tekortkomingen van de power unit te onderscheiden van die van het chassis.

Nou ja, je kunt Honda de schuld geven, maar McLaren begon pas te verbeteren na de breuk met Honda, toen de overstap naar een andere motorleverancier ook tekortkomingen van het chassis aan het licht bracht. Evenzo blijft de AMR26, hoe technisch fascinerend hij ook is, een raadsel.

Onder de vorige eigenaar was het team dat nu als Aston Martin uitkomt, de koning in het optimaal benutten van beperkte middelen. Nu is het tegenovergestelde het geval, aangezien eigenaar Lawrence Stroll geld smijt naar spraakmakende aanwinsten en hen snel ontslaat wanneer de verandering niet snel genoeg gaat naar zijn zin.

Het feit dat Stroll onlangs geruchten over verdere managementwijzigingen moest ontkennen, suggereert dat er meer veranderingen op komst zijn. Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Het feit dat Stroll onlangs geruchten over verdere managementwijzigingen moest ontkennen, suggereert dat er meer veranderingen op komst zijn. Met de bijl zwaaien is geen manier om het beste uit het talent te halen dat je tot je beschikking hebt.

Ook zal meer bloedvergieten de fundamentele problemen niet oplossen van een ondermaats presterende motor, die meer veranderingen nodig heeft dan de inhaalregels toestaan, en een auto die het team pas goed kan begrijpen als deze consistent rondjes kan rijden in een representatief tempo.

Het zal tot en met het seizoen 2026 duren

Federico Faturos, Motorsport.com Latijns-Amerika:

Laten we eerlijk zijn: 2026 lijkt qua resultaten nu al een verloren jaar voor de samenwerking tussen Aston Martin en Honda. Op basis van wat we tijdens de eerste twee Grands Prix hebben gezien, zou er iets uitzonderlijks nodig zijn om binnen het huidige seizoen al uit dit dal te komen en mee te doen in de strijd aan of nabij de top.

Het lijdt geen twijfel dat Aston Martin aan de chassiskant en Honda aan de powerunitkant vooruitgang boeken – zoals elke F1-organisatie zou moeten doen – maar ze zijn allebei nog ver verwijderd van het realiseren van significante prestatieverbeteringen, zoals Mike Krack na de Grand Prix van China duidelijk maakte. Stapsgewijze verbeteringen zijn één ding; het dichten van een fundamenteel tekort is iets heel anders.

Vooral Honda zit in een lastig parket. Het bedrijf kan zijn problemen simpelweg niet snel genoeg oplossen om in de komende weken of maanden een echt competitieve power unit te produceren. De huidige regelgeving en de beperkingen van het ADUO-concept laten zeer weinig manoeuvreerruimte over. Eventuele verbeteringen op korte termijn zullen waarschijnlijk eerder op het gebied van betrouwbaarheid liggen dan op pure prestaties – en dat alleen zal het verschil niet maken.

Newey is misschien bemoedigd door het architecturale pakket van de auto, maar potentieel blijft potentieel totdat het wordt gerealiseerd. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Zelfs als Honda een doorbraak zou vinden, zijn er nog steeds grote vraagtekens bij het chassis. Newey is misschien bemoedigd door het architecturale pakket van de auto – de elementen die tijdens het seizoen niet gemakkelijk kunnen worden gewijzigd – en heeft vertrouwen in het "enorme ontwikkelingspotentie", maar potentie blijft potentie totdat het wordt gerealiseerd. Op dit moment is dit nog steeds een onbeproefd pakket dat veel meer kilometers nodig heeft voordat het werkelijke niveau duidelijk wordt, en het zou geen verrassing zijn als er gaandeweg nog meer zwakke punten aan het licht komen.

Dit alles wijst in dezelfde richting: Aston Martin zit niet in een tijdelijke dip, maar staat aan het begin van een langere, complexere wederopbouw. De bestemming mag dan veelbelovend zijn, maar de weg ernaartoe is lang. Realistisch gezien is dit een situatie die het hele seizoen 2026 zal duren voordat er een betekenisvolle reset kan plaatsvinden.

Een paar maanden, in het beste geval...

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com Spanje:

Het probleem van Aston Martin is zo groot dat het aan drie oorzaken kan worden toegeschreven. Enerzijds de betrouwbaarheid van de Honda-motor, anderzijds de prestaties van die krachtbron - wat pas zal worden opgelost bij de invoering van het ADUO-systeem (dat, na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië, mogelijk pas half juni komt). Als Honda er in slaagt om deze problemen tegen die tijd op te lossen, zou de derde oorzaak aan het licht kunnen komen.

Newey verklaarde duidelijk dat hun auto, wat de aerodynamica betreft, vijfde op de startgrid zou staan, maar dat moet nog worden bewezen. En als, zodra de motor is gerepareerd, blijkt dat er ook een technisch tekort in de auto zit, wordt de hersteltijd nog langer. We zouden zelfs moeten afwachten hoe lang dat proces zou duren, want tegen de tijd dat het is opgelost, zou het wellicht zinvoller zijn om ons direct op 2027 te richten.

"Alonso gaf toe dat het 'drie of vier maanden' zal kosten uit de achterhoede te klimmen. Op dit punt ben ik het met hen eens." Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Misschien is de beste aanpak om ons te richten op het scoren van punten in de tweede helft van het jaar en te hopen op podiumplaatsen (en overwinningen?) in 2027. Nou ja, misschien klink ik pessimistisch, maar Newey heeft altijd toegegeven dat ze vier maanden achterlopen op schema omdat hun eerste auto pas in april 2025 de windtunnel in ging, en Alonso gaf na China toe dat het hen "drie of vier maanden" zal kosten om uit de achterhoede van de grid te klimmen. Op dit punt ben ik het met hen eens.

Ze zouden wel eens vast kunnen zitten... tot 2030

Ed Hardy, Autosport:

Wat recentelijk duidelijk is geworden, is dat Aston Martin zijn eerder besproken doelstelling om in 2026 races te winnen, en vervolgens in ’27 mee te dingen naar titels, niet zal halen. Want als de openingsrondes van dit seizoen iets hebben geleerd, dan is het wel dat het Aston-project een achterstand van minstens een paar jaar heeft opgelopen, simpelweg vanwege de omvang van de problemen waarmee het te maken heeft.

Die liggen ook niet alleen aan de kant van de motor – wanneer zal het team uit Silverstone eindelijk een managementstructuur vaststellen? Het werd al heel vroeg duidelijk dat Newey geen teamleider pur sang is, van het weigeren mee te doen aan mediasessies – hij stuurde vaak zijn voorganger Krack – tot afwezig zijn in China, ondanks dat zijn team in crisis verkeerde. En mogelijke versterking zoals Jonathan Wheatley laat nog op zich wachten.

"Mogelijke versterking zoals Wheatley laat nog op zich wachten, en ik denk dat het team pas met een vast management van de grond kan komen." Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Dat komt doordat hij een periode van 'gardening leave' nodig heeft na zijn schokkende vertrek bij Audi, en ik denk dat het team pas met een vaste managementstructuur echt van de grond kan komen. Op papier lijkt het alsof Aston alle middelen heeft om vooraan mee te vechten, maar is dat echt het geval?

Daarover wordt getwijfeld. De situatie doet denken aan de tijd dat McLaren een Honda-motor had: men dacht dat de meeste problemen aan de motorzijde lagen, om vervolgens te ontdekken dat ze dieper zaten. Het kostte het team uit Woking ongeveer 10 jaar om weer succes te boeken, dus hoewel Aston uiteindelijk misschien de overwinning zal behalen, vrees ik dat dit pas zal gebeuren bij de volgende regelwijziging in de jaren 2030.