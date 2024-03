De eerste twee races van het F1-seizoen hebben tot zorgen geleid dat het effect van de turbulente lucht nog groter is dan vorig jaar, waardoor het voor coureurs lastiger is om het duel aan te gaan. In 2022 introduceerde de F1 nog nieuwe technische regels waarbij de focus lag op het verminderen van de effecten van de turbulente lucht die de F1-auto's genereren. Dat jaar verloren de coureurs die op een autolengte achter een concurrent lagen nog zo'n 20 procent aan downforce, vorig jaar lagen die cijfers al rond de 35 procent.

Volgens Mercedes' technisch directeur James Allison was het een foute keuze van de FIA om zich zo te richten op de turbulente lucht en daarbij minder aandacht te schenken aan zaken als banden, die ook een belangrijke rol spelen in de duels. De FIA is niet van plan om vóór 2026 in te grijpen, tenzij er in de tussentijd iets 'onvoorspelbaars' gebeurt op dit vlak. Williams-teambaas James Vowles ziet vooralsnog geen grote problemen. "Ik denk niet dat de regels mislukt zijn", antwoordt Vowles op een vraag van Motorsport.com. "Ik denk dat dat helemaal niet eerlijk zou zijn [om te zeggen]. De competitie in het middenveld is behoorlijk groot en er vinden inhaalacties plaats. Zelfs in de data zien we dat het nog steeds beter is dan in 2020 of 2021 het geval was, met die generatie auto's. Maar met name de koplopers hebben de auto op zo'n bijzondere manier ontwikkeld, dat als je downforce genereert, het moeilijker wordt om te volgen."

Omdat het probleem nog altijd aanzienlijk minder groot is dan bij de vorige generatie auto's - wat het achterliggende idee was - ziet Vowles het dus niet als een gefaald regelpakket. Maar of het probleem minder wordt in 2025? "Nee, dat denk ik niet. Er is geen reden om te denken dat het volgend jaar beter wordt. Voor 2026 is het wat moeilijker om te oordelen, want op dit moment worden de regels nog goedgekeurd."

Aston Martin-teambaas Mike Krack kiest in deze kwestie de kant van Vowles. "Ik ben het eens met James. Ik denk dat de regelgeving helemaal geen mislukking is", trapt de Luxemburger af. "Het heeft vanaf het begin af aan verschillende ontwerpen mogelijk gemaakt - en natuurlijk de dominantie die niemand wil, maar dat is een feit. Maar al met al hebben we nog één jaar te gaan voordat we de nieuwe [regels] verwelkomen. Zoals James zei, liggen deze nog niet 100 procent vast. Wij kijken ernaar uit. Maar in alle eerlijkheid denk ik dat het huidige reglement goed in elkaar zit en dat we geweldige races hebben gehad achter één team", doelt hij op Red Bull.