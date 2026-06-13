De extreme temperaturen in Barcelona maken het voor vrijwel alle Formule 1-teams lastig om de banden in het juiste werkvenster te houden. Volgens Williams-teambaas James Vowles wordt daardoor pijnlijk zichtbaar waar de zwakke punten van iedere auto liggen.

Williams kende op vrijdag een moeizame start van het weekend op Circuit de Barcelona-Catalunya. De Britse renstal worstelde met de balans van de FW48, terwijl oververhitting van de banden een terugkerend thema vormde. Toch ziet Vowles nog voldoende aanknopingspunten voor de rest van het weekend.

"Het is echt zwaar daarbuiten", vertelde Vowles. "Het is moeilijk om de juiste balans in de auto te vinden. De banden raken oververhit en we hebben de ideale afstelling nog niet gevonden. Er is dus werk aan de winkel, maar het goede nieuws is dat we volhardend zijn en niet opgeven."

Volgens de Williams-teambaas ligt een groot deel van het probleem bij de combinatie van de hoge temperaturen en de specifieke karakteristieken van het circuit. Een kleine fout kan al grote gevolgen hebben voor een ronde.

"Als je één moment van overstuur hebt, dan zijn de achterbanden voor de rest van de ronde eigenlijk al beschadigd. Wat je in bocht drie doet, heeft vervolgens invloed op bocht negen, tien, elf en verder. Daarom heb je hier een perfect neutraal uitgebalanceerde auto nodig. Dat is juist in deze omstandigheden ontzettend moeilijk."

Daarbij benadrukt Vowles dat het niet alleen een Williams-probleem is. "Als het asfalt twintig graden koeler was geweest, zou dit allemaal veel eenvoudiger zijn. De hitte legt momenteel de zwakke plekken van elke auto bloot."

Punten tonen vooruitgang

Ondanks de teleurstellingen van de afgelopen races ziet Vowles wel degelijk positieve signalen. Williams scoorde punten in Miami, Montréal en Monaco, drie circuits met zeer verschillende eigenschappen.

"Dat is voor mij het belangrijkste", aldus Vowles. "We hebben op drie totaal verschillende banen laten zien dat we in staat zijn om voor punten te vechten. Dat betekent dat we de prestaties toevoegen die nodig zijn om vooruitgang te boeken."

Toch blijft de teambaas kritisch. "De auto staat nog steeds niet waar we hem willen hebben. We weten waartoe deze wagen uiteindelijk in staat moet zijn."

Vowles: "We hebben op drie totaal verschillende banen laten zien dat we in staat zijn om voor punten te vechten. Dat is voor mij het belangrijkste." Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Een van de structurele problemen blijft het overgewicht van de FW48. Vooral op een heet circuit als Barcelona wordt dat volgens Vowles extra zichtbaar. "We hebben al eerder gezegd dat de auto te zwaar is. Dit circuit straft dat af, zeker in deze temperaturen. Hoe warmer het wordt, hoe belangrijker het is om precies de juiste balans te vinden. Daardoor worden onze tekortkomingen hier uitvergroot."

Volgens Vowles beschikt Williams inmiddels over een brede afstelmarge, maar ontbreekt het nog aan pure neerwaartse druk ten opzichte van de topteams. "We missen simpelweg piek-downforce ten opzichte van de koplopers. Daar bestaat geen twijfel over."

Verrast door Gasly-besluit

Tijdens het gesprek ging Vowles ook in op de nasleep van de Grand Prix van Monaco. Daar kreeg Pierre Gasly zijn verloren podiumplaats alsnog terug nadat Alpine met succes een herzieningsverzoek had ingediend. Vowles gaf toe verrast te zijn door die beslissing.

"Ik ben eerlijk gezegd verbaasd dat het podium is teruggegeven. Het raakt ons persoonlijk niet, maar het creëert wel een ingewikkelde situatie. Wat doe je dan met George Russell? Wat doe je met Oscar Piastri? Dat is het deel waar ik me niet prettig bij voel."

Volgens Vowles hebben teams zelf ook een verantwoordelijkheid om problemen rond de pitstraatlimiet te voorkomen. Williams kreeg tijdens het weekend in Monaco zelf al een waarschuwing toen het ontdekte dat de gekozen rijlijn invloed had op de geregistreerde snelheid in de pitstraat.

Geen verrassing dat Red Bull bovenaan staat

Op motorisch vlak was Vowles minder verrast door recente FIA-data waaruit bleek dat Red Bull momenteel over de krachtigste verbrandingsmotor beschikt. "Verrast dat ze de beste zijn? Niet echt", zei hij. "Al tijdens de wintertests zag ik dingen die zij op de rechte stukken konden doen en die wij simpelweg niet konden evenaren."

Volgens de voormalig Mercedes-strateeg laat het huidige krachtsverschil ook zien dat racewinsten niet automatisch betekenen dat een fabrikant de sterkste krachtbron heeft. "Mercedes wint momenteel races, maar dat vertelt niet het hele verhaal. Ferrari heeft bijvoorbeeld een uitzonderlijk sterke auto in de bochten. Uiteindelijk draait het om het totale pakket."

Voor Williams lijkt de focus voorlopig echter vooral op zichzelf te liggen. Barcelona wordt naar verwachting een lastig weekend, maar Vowles kijkt alweer vooruit naar Oostenrijk. "Dit circuit zou altijd moeilijk worden voor ons. In Oostenrijk zouden we weer dichter bij onze normale positie moeten zitten."