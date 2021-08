Vormt eventuele afgelasting Japanse GP bedreiging voor Turkse F1-race?

Turkije nam eerder dit jaar de plaats in van Singapore als middelste Grand Prix van een triple header met Rusland en Japan. De data voor de drie races zijn 26 september (Rusland), 3 oktober (Turkije) en 10 oktober (Japan). Twee weken later (op 24 oktober) volgt dan de Grand van de Verenigde Staten in Austin.

De vraag is echter of de Formule 1-race in Japan wel door gaat. In Tokio worden nu nog de Olympische Spelen gehouden, maar als die op 8 augustus zijn afgelopen dan zal men ongetwijfeld hard gaan nadenken over het volgende grote sportevenement in het land, de Grand Prix op 10 oktober. Gezien de oplopende coronacijfers (ruim veertienduizend nieuwe gevallen op 4 augustus) is de kans aanwezig dat de Japanse organisator besluit die race af te gelasten.

Mocht dat inderdaad gebeuren dan moet er voor de datum van 10 oktober een vervanger aangewezen worden. Het zou logisch zijn om dan naar Turkije te kijken, immers daar werken de teams op 3 oktober al de Turkse GP af en een dubbele race op Istanbul Park zou geen straf zijn. Probleem vormt echter de eerder genoemde inreisbeperkingen van Groot-Brittannië, waar zeven van de tien teams hun thuisbasis hebben. Die beperkingen houden onder meer in dat reizigers (en dus ook F1-personeel) na terugkeer uit Turkije tien dagen lang in een hotel in quarantaine moeten. Voor de Formule 1 zou die isolatie bij een tweede race op Istanbul Park (op 10 oktober) dus gelden tot en met 20 oktober. En dat zou met het oog op de USGP van 24 oktober problemen opleveren.

Als alternatief zou men geneigd zijn om dan maar niet twee races in Turkije te organiseren, maar in de Verenigde Staten, met op 24 oktober de reguliere USGP en een alternatieve race (de Texas GP) een week eerder op 17 oktober. Ook dat is echter onmogelijk, omdat het logistiek niet haalbaar is om op 3 oktober uit Turkije terug te reizen naar Groot-Brittannië, vervolgens daar tien dagen in quarantaine te gaan en op 13 oktober naar de Verenigde Staten te reizen voor een race op 17 oktober.

Ook het doorschuiven van een dubbel Amerikaans programma naar 24 en 31 oktober is geen oplossing, omdat op die laatste datum al de Mexicaanse GP staat gepland. De vraag is overigens of die race kan doorgaan. De Britse overheid heeft Mexico juist toegevoegd aan de ‘rode lijst’ waarop onder andere dus ook Turkije staat.

Bij de Formule 1-organisatie is men nog niet in paniek. Het duurt nog acht weken tot de race in Turkije en mogelijk wordt het land voor die tijd alsnog van de Britse rode lijst gehaald. Bovendien zou Formula One Managent met de Britse regering onderhandelen over een vrijstelling.