Bij het Formule 1-team van Mercedes zijn de eerste verhalen over de W15 na de testdagen in Bahrein positief. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton vertellen namelijk dat zij tevreden zijn over hun eerste kennismaking met de auto voor 2024, maar tegelijkertijd zien ze ook dat er nog een hele lange weg te bewandelen is. "We weten dat er nog heel wat werk te verzetten is en we zijn nog niet waar we willen zijn", verklaart Hamilton na afloop van de driedaagse test.

Helemaal als verrassing komt het voor de zevenvoudig wereldkampioen niet dat de nieuwe Mercedes nog niet op het gewenste niveau is. "We hadden dit voordat we aan de tests begonnen ook wel verwacht", erkent de 39-jarige coureur. "We hebben nu een stevige basis waar we op kunnen bouwen. We gaan de komende dagen hard aan de slag met alle data die we tijdens de test hebben verzameld en ik kijk uit naar de start van het nieuwe seizoen. Ik weet dat we in goede vorm aan de start verschijnen."

De Brit spreekt van een goede wintertest. "Het is mooi om te zien dat iedereen goed met elkaar samenwerkt, dat geeft me veel vertrouwen. De focus en vastberadenheid zijn groter, en het niveau waarop we communiceren is hoger dan ik ooit heb gezien", verzekert de rijder.

Russell ziet verbeterpunten

Ook Russell voelt dat de W15 beter is dan zijn voorganger. "Het waren een paar solide dagen hier in Bahrein", legt de Mercedes-coureur uit. "De bestuurbaarheid komt overeen met wat we in de simulator voelen. Dat biedt een goede basis om op verder te bouwen." Net als zijn teamgenoot gelooft Russell wel dat er nog winst geboekt moet worden. "We weten dat we snelheid moeten vinden. Voordat we naar de tests gingen wisten we dat al", onthult de 26-jarige. "Maar ik heb er vertrouwen in dat we er nu beter voor staan dan twaalf maanden geleden."

Kijkend naar wat beter kan, weet Russell wel een paar punten waaraan gewerkt moet worden. "We moeten ten eerste proberen om het maximale uit ons huidige pakket te halen. Ten tweede moet er meer downforce komen. En dan moeten we het gat gaan dichten", aldus Russell.